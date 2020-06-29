В этом году кроссовки с ракушкой на носке отмечают 50-летний юбилей, что и стало поводом для немецкого бренда и Уилльямса вернуться к Superstar. В новый релиз вошли две необычные интерпретации культовой пары. Верх у обеих выполнен не из привычной кожи, а из структурного вязаного материала. Эти перемены затронули даже фирменный резиновый носок — теперь он тоже из тканого материала.

Adidas Originals и Фаррелл Уилльямс возвращаются к истокам своего сотрудничества — кроссовкам Superstar. Напомним, в 2015-м стороны выпустили совместный релиз с 50 разноцветными версиями культовой модели.

Кроме того, обе версии получили яркие расцветки, свойственные Уилльямсу, и ряд декоративных решений, в числе которых контрастный язычок, появление асимметричных боковых нашивок и отсутствие традиционного брендинга.

Новая коллаборация adidas Originals и Фаррелла Уилльямса поступит в продажу 3 июля и будет стоить 140 долларов. Когда релиз доберется до России, пока неизвестно.