Привет из пустыни.
Вслед за эффектными сандалиями дуэт спортивного гиганта и молодого лос-анджелесского бренда выпускает еще одну новинку — коллаборационную версию кроссовок Classic Leather Legacy.
Модель сохранила узнаваемый силуэт и комбинированный верх из сетки, нейлона и кожи. Источником вдохновения обозначена калифорнийская пустыня, которую так любит основатель Pleasures Алекс Джеймс. Отсюда натуральная расцветка с оттенками серого, бежевого и белого.
Релиз коллаборационных кроссовок Classic Leather Legacy запланирован на 15 августа. Купить их можно будет на официальном сайте Pleasures. С 20 августа модель появится в избранных магазинах Reebok по всему миру. Цена вопроса — 100 долларов.