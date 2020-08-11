Вслед за эффектными сандалиями дуэт спортивного гиганта и молодого лос-анджелесского бренда выпускает еще одну новинку — коллаборационную версию кроссовок Classic Leather Legacy.

Модель сохранила узнаваемый силуэт и комбинированный верх из сетки, нейлона и кожи. Источником вдохновения обозначена калифорнийская пустыня, которую так любит основатель Pleasures Алекс Джеймс. Отсюда натуральная расцветка с оттенками серого, бежевого и белого.