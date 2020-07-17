Дань уважения эксцентричному музыканту.
Лос-анджелесский стритвир-бренд Pleasures выпускает коллаборацию с Мэрилином Мэнсоном. В масштабный релиз, состоящий из двух частей, вошли рубашки, футболки, худи и лонгсливы с отсылками к творчеству музыканта.
Большая часть коллекции украшена принтами со знаменитыми акварельными работами Мэнсона, которые выставлялись в 2002 году в галерее LACE (Los Angeles Contemporary Exhibitions). Также среди принтов фигурируют отсылки к обложкам классических альбомов музыканта: «Portrait of an American Family», «Antichrist Superstar» и «Mechanical Animals».
Первая часть коллаборации Pleasures и Мэрилина Мэнсона поступит в продажу уже сегодня, 17 июля. Купить вещи можно будет на сайте лос-анджелесского бренда. В ближайшее время они также появятся на витринах у избранных ретейлеров Pleasures.