Отпускной загар этим летом под угрозой, поэтому о его косметической альтернативе задумались и те, кому бронзовый цвет кожи не близок. Рассказываем, какой бронзер подходит даже светлой коже и почему многие люди неправильно его используют.

Для начала разберемся в терминологии. Среди продуктов для кожи, которые иногда путают, есть бронзер, хайлайтер и средства для скульптурирования. Бывает так, что они выглядят почти одинаково, но имеют разные функции.

Хайлайтер — сияющая текстура, которую наносят на выступающие точки лица — скулы, горбинку носа, иногда галочку над верхней губой или в уголки глаз. Благодаря преломлению света хайлайтер визуально освежает лицо и приводит пропорции в принятую за условный идеал форму овала.

Если хайлайтер рисует на лице свет, то средство для скульптурирования отвечает за тень. Его используют на участках, которые хотят уменьшить. Наносят по контуру лба, под скуловую кость, сужают с его помощью нос по бокам. Обычно скульптор имеет слегка сероватый оттенок, напоминающий естественную тень. Современные марки стараются придумать идеальный тон: не слишком серый и не слишком рыжий, чтобы искусственный рельеф смотрелся хорошо даже в невыгодном ракурсе.

Бронзер же обычно имеет теплый оттенок — он признан имитировать загар. Поэтому в поиске этого продукта для светлой кожи не стоит искать варианты с серым подтоном, иначе лицо получит нездоровый цвет, лучше ориентироваться на оттенки своего загара, даже если они красноватые.

С нанесением бронзера могут возникнуть проблемы. Классическая схема предполагает те места, которые первыми обгорают на солнце : выступающие участки скул (чуть ниже хайлайтера, но выше скульптора), спинку носа, выступающие части лба и подбородка. Для того чтобы бронзер смотрелся на лице естественно, пригодятся правильные инструменты. Пудровые варианты лучше наносить большой пушистой кистью, тщательно отряхивая ее от лишнего продукта. Для кремовых текстур подойдет более плотная кисть — в этом случае интенсивность оттенка лучше наслаивать постепенно. Жидкий бронзер легче всего наносить и растушевывать спонжем.

Схема нанесения бронзера, как и любого другого продукта, может меняться в зависимости от анатомических особенностей лица.