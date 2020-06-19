Лосьоны для тела, которые придают коже холеный вид и, в отличие от автозагаров, не требуют особых навыков использования.
Кажется, что масло почти полностью состоит из блесток, но на коже они будут почти незаметны. Для города — как раз.
Питательное средство подойдет и тем, кто против жирных текстур, — масло будто высыхает на коже.
Крем, по которому сходят с ума американские блогеры, не так давно появился в России. Обожают его в первую очередь за вкусный запах соленой карамели.
Мелкие блестки и привычный для бренда слегка химический запах розы.
За идеальным декоративным средством стоит обратиться к королеве блестящей кожи — Рианне. Розоватым хайлайтером можно покрыть себя целиком.
В дополнение к блесткам в масле идет аромат главных летних цветов — пионов.
Любой крем для тела бренда можно похвалить за качественное увлажнение, но этот вдобавок отличается особенным запахом банана, ванили, какао и миндаля.
Бренд давно выпускает продукты без упаковки, которые можно использовать целиком. Карандаш-хайлайтер — один из них.
Бюджетное средство с совершенно не бюджетным сиянием, в котором почти нет отдельных блесток, но есть красивый перламутровый перелив.
Нежное сияющее средство с красивой парфюмерной композицией: миндаль, мед, бобы тонка и немного лаванды.