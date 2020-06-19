Лосьоны для тела, которые придают коже холеный вид и, в отличие от автозагаров, не требуют особых навыков использования.

Масло для тела с эффектом сияния Darphin Soleil Plaisir

Кажется, что масло почти полностью состоит из блесток, но на коже они будут почти незаметны. Для города — как раз.

Цена 2100 р.
Сухое масло для тела Kiehl’s Creme de Corps

Питательное средство подойдет и тем, кто против жирных текстур, — масло будто высыхает на коже.

Цена 1192 р.
Увлажняющий крем для тела Sol de Janeiro Bum Bum

Крем, по которому сходят с ума американские блогеры, не так давно появился в России. Обожают его в первую очередь за вкусный запах соленой карамели.

Цена 2432 р.
Молочко для тела с мерцающим эффектом Victoria’s Secret Party Magic

Мелкие блестки и привычный для бренда слегка химический запах розы.

Цена 799 р.
Мерцающая пудра для лица и тела Fenty Beauty Fairy Bomb

За идеальным декоративным средством стоит обратиться к королеве блестящей кожи — Рианне. Розоватым хайлайтером можно покрыть себя целиком.

Цена 2328 р.
Мерцающее масло для тела Acqua di Parma Peonia Nobile

В дополнение к блесткам в масле идет аромат главных летних цветов — пионов.

Цена 3682 р.
Крем для тела Lush «Люби себя»

Любой крем для тела бренда можно похвалить за качественное увлажнение, но этот вдобавок отличается особенным запахом банана, ванили, какао и миндаля.

Цена 1200 р.
Твердый хайлайтер Lush

Бренд давно выпускает продукты без упаковки, которые можно использовать целиком. Карандаш-хайлайтер — один из них.

Цена 900 р.
Мерцающее молочко для тела Organic Kitchen Boom

Бюджетное средство с совершенно не бюджетным сиянием, в котором почти нет отдельных блесток, но есть красивый перламутровый перелив.

Цена 357 р.
Молочко для тела L’Occitane Terre de Lumiere

Нежное сияющее средство с красивой парфюмерной композицией: миндаль, мед, бобы тонка и немного лаванды.

Цена 2100 р.
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