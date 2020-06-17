Средствами с защитой от солнечного излучения лучше пользоваться весь год, а летом – обязательно . Но даже кремы с максимальной защитой (SPF50 и выше) не могут гарантировать нам полную безопасность. Дело в том, что главный критерий успешного применения санскрина — его грамотное распределение по коже. Это не значит, что крема на лице должно быть очень много, но он должен покрывать все открытые участки .

Лучше всего дать ему несколько минут «схватиться на коже» — никакого химического смысла в этом нет, но так вы просто сотрете меньше крема, нанося макияж. Для тона в таком случае лучше использовать спонжи — они «вбивают» средство поверх крема и не сильно нарушают солнцезащитный слой.

Важно помнить, что показатели SPF не суммируются : если вы нанесли санскрин с SPF 30, а поверх тональное средство с SPF 20, то итоговая защита будет равна SPF 30. Это не значит, что солнцезащитные фильтры в декоративной косметике бессмысленны, — те участки, которые вы случайно обделили санскрином, доберут SPF из тонального крема.

В идеальных условиях средства, нанесенного утром, должно хватать на весь световой день. Однако в жизни мы трогаем лицо, надеваем маску, потеем — все это стирает и растворяет санскрин. Поэтому важно обновлять защиту от солнца. Хотя Фонд борьбы с раком кожи советует делать это каждые два часа, это условная рекомендация. Если вы на отдыхе, то наносить санскрин вновь лучше после каждого ныряния в воду, а вот в офисные будни достаточно двух раз: по дороге на работу и обратно. Исключение — работа под открытым небом или частые вылазки на веранду.