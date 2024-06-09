Остановиться не могу: 8 способов перестать ковырять кожу и трогать лицо

Неконтролируемое желание постоянно воздействовать на кожу — это расстройство экскориацииХарактеризуется постоянным сдиранием собственной кожи, в результате чего она повреждается. или дерматилломанияХарактеризуется компульсивными действиями, нацеленными на повреждение кожных покровов. Относится к невротическим расстройствам.. Человек может ковырять себя пальцами, ногтями, зубами или инструментами — пинцетом или булавкой. Часто с расстройством сталкиваются люди с кожными заболеваниями (например, акне), а также те, кто находит в своей внешности недостатки (которые другие могут не замечать).