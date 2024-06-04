Я понимал, что ненормально съедать целый чан еды и не наедаться, но сильной проблемы в этом не видел. Понять, что у меня РПП, мне помогла популяризация этой темы: я даже не догадывался, что я не один такой. К тому моменту у меня уже начались отношения — мы оба с партнером имели проблемы с лишним весом, однако только у меня были трудности именно с перееданием и чувством вины после этого. Тогда мы решили, поддерживая друг друга, вместе справиться со своими проблемами — и вот уже третий месяц я учусь есть нормальные порции, воздерживаться от сладкого, не наедаться перед сном, подбирать более сбалансированную пищу. Так я стараюсь создать новый паттерн поведения, в котором я не винил бы себя за то, что я ем».