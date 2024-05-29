Ты готов услышать «нет»: почему мы боимся отказов и как это мешает нам жить

«Я пыталась узнать причины: формально — у подруги нет времени и настроения; почему эти ресурсы резко закончились, мне неизвестно. От грусти я перелистала нашу переписку за последние полтора года, но так и не поняла, в какой момент появилась трещина. Много раз я предлагала вместе куда‑нибудь сходить, и, даже если мы договаривались о встрече, в последний момент она отказывалась. В этой ситуации сложно все — и то, что я лишилась близкого человека, и то, что я не знаю причин почему».