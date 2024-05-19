«Все длилось около трех секунд»: как не умереть от кринжа во время секса на одну ночь

С точки зрения непредвиденных проблем ONSОт англ. one night stand — «секс на одну ночь». Такой аббревиатурой обозначают свои цели в дейтинговых приложениях. похож на заселение в апартаменты, которые вы видели только на «Циане»: реальность далеко не всегда совпадает с картинкой, а о состоянии бытовой техники и наличии тараканов на кухне узнаешь уже по факту. Но, как и в вопросах аренды, можно перестраховаться и минимизировать риски.
Правило № 1: Переходите к сексу не сразу
Самый непредсказуемый элемент ван найт стендов — человеческий фактор. В первую очередь важно понять, насколько вам нравится партнер, есть ли с ним коннект и создает ли он чувство безопасности. Большая ошибка — руководствоваться аргументом «встречаться снова я бы не стал (а), но ради одного секса подойдет»: если вас что‑то напрягает в общении, при близком физическом контакте это ощущение только усилится.
Коннект с партнером не сможет гарантировать крутой секс, но обеспечит комфортное взаимодействие. Один из моих ван найт стендов оказался приятным парнем с отличным чувством юмора — в переписке создавалось нарастающее предвкушение, прелюдия шла по плану. А вот сам секс получился короче, чем трейлер фильма. В итоге остаток вечера мы болтали, ели пиццу, шутили о случившемся, и я неплохо провела время. Неудачный секс случается со всеми, но вместо травмирующего опыта на выходе можно получить забавную историю, если относиться друг к другу бережно и помнить, что перед вами в первую очередь человек.
«Ровно один раз в моей жизни была ситуация, когда я решилась на ONS по классической схеме приложения для секса, которая так нравится многим парням: выбор из доступных кандидатов, очень короткая переписка, встреча в тот же вечер. Я была в командировке в другом городе в отеле после мероприятия, и душа требовала яркой запоминающейся истории без продолжения. О да, история действительно запомнилась — как худший секс в моей жизни. Все вышло супернеловко, практически без прелюдии и длилось около трех секунд. Я настолько разозлилась на несоответствие обещаниям в анкете, что выставила парня за дверь, не дав даже принять душ.
Сухой разговор о целях и практиках далеко не всегда даст гарантию приятного опыта, зато здесь решают близкое вам чувство юмора, стиль общения, схожие ценности — тогда шанс, что вы понравитесь друг другу при встрече, будет высок. Мне, например, важно словить общий вайб с человеком, задать непринужденный тон беседы, чтобы включилась фантазия и предвкушение. Обращайте внимание, какие слова использует человек, насколько он открыт, какие вопросы задает и на чем акцентируется в переписке. В общем, должно быть легко и интересно, без неуютного ощущения, будто тебя продавливают, оценивают как мясо или собеседуют на какую‑то роль».
И уж совершенно точно не стоит торопиться во время свидания: дайте себе привыкнуть друг к другу, постепенно сокращая дистанцию: подержитесь за руки, посмотрите в глаза, поулыбайтесь, прислушайтесь к своим ощущениям и тому, растет ли желание.
Правило № 2: Не пытайтесь быть лучшей версией себя
Классический троп из ромкомов: в переписке с вами общается красавчик из кино, а на свидание приходит совсем не то, что было заявлено. И наоборот — часто сами девушки признаются, что присылают партнеру фотографии, где они худее, моложе, с хорошим макияжем или умелым фотошопом.
Нет ничего криминального в вашем росте, весе, акне, лысине и других вещах, не вписывающихся в понятие конвенциональной красоты. Но показывать лишь приукрашенный образ себя (или вовсе использовать изображения другого человека) некорректно и неуважительно по отношению к партнеру. Мы вкладываем ресурс в коммуникацию, находим в календаре время для встречи и готовимся к свиданию ради человека, чей образ составлен по переписке и фотографиям. И когда на встречу приходит кто‑то другой, хочется спросить: «Ты серьезно думаешь, я решу, что так тоже сойдет и пойду заниматься с тобой сексом?»
Журналист, автор телеграм-канала «Тот парень с порнозависимостью» и подкаста «правило 34»
«Честно пишите, что вам нравится, какой у вас рост, размер груди или длина члена, если это по какой‑то причине волнует вашего собеседника. Я как‑то познакомился с девушкой, мы много угорали в переписке, и на вопрос про размер я по приколу ответил: „19 сантиметров“. Если честно, я тогда и не думал, что у нас дойдет до секса. А в итоге дошло — и перед минетом она отстранилась, посмотрела на меня и сказала: „Ну тут же не 19, правда?“ Это было очень смешно и неловко».
Секс-просветительница Маша Чеснокова советует всем, кто практикует ONS, сэкономить себе время и до встречи устроить созвон на пять минут по видеосвязи: «У меня были случаи, когда на свидание приходил совершенно другой человек или когда нам совершенно не о чем было разговаривать — понятно, что там ни о каком сексе речи и не шло. Это важно еще и для понимания коннекта: если у вас нет вайба при созвоне, вживую он не появится, и не стоит думать, что во время свидания что‑то изменится и случится искрометный секс». В конце концов важно, чтобы хотели именно вас — такого, какой есть.
Правило № 3: Моментальная объективация в переписке — возможный ред-флэг
«Сразу отсекайте людей, которые прямо в переписке начинают вас сильно объективизировать: когда вы еще не встретились, а он уже заваливает вас вульгарными комментариями.
Однажды я пошла на свидание с таким парнем: все было классно, пока не дошло до секса. Важное уточнение — на тот момент я была замужем и находилась в открытых отношениях, о чем рассказывала своим партнерам заранее. Как только мы приехали в отель, парень стал вести себя странно: говорил «А я своей жене такого не позволяю, почему муж за тобой не следит», отпускал уничижительные комментарии и был грубым во время секса. Это было отвратительно и в каких‑то моментах даже страшно, потому что в его действиях была агрессия, а я чувствовала, что ко мне относятся как к вещи. Так еще и оказалось, что в процессе у него слетел презерватив, который остался внутри меня, и парень даже не сказал мне об этом — пришлось тогда срочно сдавать анализы. В общем, это все было очень нервно, а тот партнер явно не видел во мне реального человека со своими чувствами, желаниями и тупо сливал агрессию.
Подобные истории можно услышать почти от каждой девушки, практикующей ONS — они оседают внутри мерзким чувством использованности и надолго отбивают желание пробовать снова. Складывается ощущение, что для многих мужчин из дейтингов уважение к партнерше противоречит самой концепции секса на одну ночь, но такой формат не значит, что можно игнорировать базовые правила вежливости и человечности.
К счастью, неуместную объективизацию легко уловить на ранних этапах переписки: такие люди часто просят больше нюдсов, рассказывают, как вас хотят и в каких позах, торопят встречу, начинают секститься «с ноги» вместо приветствия и попытки хоть немного вас узнать.
Правило № 5: Говорите, что вам не нравится
Обсуждение секса — зона высокой уязвимости, особенно с малознакомым партнером, где нет опоры на совместный опыт и чувства. Зато в разговоре об ONS можно использовать логический аргумент: вы встретились ради секса, поэтому сделать его комфортным для обоих — в ваших же интересах.
Журналист, автор телеграм-канала «Тот парень с порнозависимостью» и подкаста «правило 34»
«История про неудачный ONS моей юности. Я договорился с девушкой на секс, и она должна была встретиться со мной после пляжа (дело было в Волжском, где все купаются в реке). Алина (имя изменено. — Прим. ред.) приезжает ко мне, мы сразу идем в комнату и она начинает делать мне минет. А я уже в процессе чувствую жуткий дискомфорт от речного запаха тины и вообще понимаю, что сама Алина мне не нравится. В этот момент я совершаю большую ошибку — просто поднимаю ее голову и говорю: «Извини, тебе нужно идти домой». Закрываю за ней дверь, и на этом все заканчивается. Видимо, это все, на что в момент растерянности мне хватило ума и эмоционального интеллекта — сейчас, конечно, очень стыдно за ту ситуацию. Если бы мы с Алиной по-простому обсудили этот нюанс с запахом и необходимость сходить в душ, возможно, такого казуса бы не было. Поэтому я решил, что нужно не стесняться говорить прямо и обсуждать критичные для вас штуки заранее.
Если вам сложно, стыдно или неловко сказать, что вас напрягает, попробуйте приземлить секс на бытовую ситуацию: например, вы же не будете продолжать сидеть с открытым окном, когда замерзли, или изо всех сил игнорировать развязавшийся шнурок, пока не дойдете до работы? Нет ничего постыдного в том, чтобы прямо во время секса остановить партнера, чтобы надеть другой презерватив, добавить смазки или попросить сменить позу на более удобную. Главное — помнить о чувствах другого человека, не впадать в агрессию и использовать бережные формулировки.
Правило № 6: Оральный секс — это не база (и анальный фингеринг тоже)
Нестандартные секс-практики принято проговаривать заранее: многие открыто пишут в дейтинг-профилях о своих предпочтениях. Но какие элементы секса относятся к понятию «экстра»?
Принцип активного согласия должен работать не только до секса, но и на протяжении всего процесса. Вербальное или невербальное согласие одинаково требуется для любых практик: далеко не все при первом контакте готовы даже на оральный секс, а анальный фингеринг, который нравился вашему предыдущему партнеру, для нынешнего может показаться вопиющим нарушением его личных границ. Если вы опасаетесь, что близость сведется к анкетированию, стоит как минимум дать понять о своих намерениях и понаблюдать за реакцией партнера. Хотите дополнений? Спросите. А до тех пор держите свои пальцы при себе.
Правило № 7: А безопасность — база
Контрацепция должна присутствовать по умолчанию. Если партнеру хочется «попробовать без», обсудите это на берегу и покажите друг другу справки. Даже самый безудержный секс на одну ночь не стоит проблем со здоровьем.
Не стоит сразу приезжать домой к вам или партнеру — договоритесь о встрече на нейтральной территории в общественном месте, а после лучше всего поехать в гостиницу. Хотя секс в отеле давно оброс неприятными ассоциациями, вы будете уверены, что в случае опасности сможете обратиться за помощью.
Следите за тем, что пьете, а лучше и вовсе откажитесь от алкоголя: состояние измененного сознания отразится и на скорости вашей реакции, и на восприятии происходящего.