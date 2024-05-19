«Все длилось около трех секунд»: как не умереть от кринжа во время секса на одну ночь

Однажды я пошла на свидание с таким парнем: все было классно, пока не дошло до секса. Важное уточнение — на тот момент я была замужем и находилась в открытых отношениях, о чем рассказывала своим партнерам заранее. Как только мы приехали в отель, парень стал вести себя странно: говорил «А я своей жене такого не позволяю, почему муж за тобой не следит», отпускал уничижительные комментарии и был грубым во время секса. Это было отвратительно и в каких‑то моментах даже страшно, потому что в его действиях была агрессия, а я чувствовала, что ко мне относятся как к вещи . Так еще и оказалось, что в процессе у него слетел презерватив, который остался внутри меня, и парень даже не сказал мне об этом — пришлось тогда срочно сдавать анализы. В общем, это все было очень нервно, а тот партнер явно не видел во мне реального человека со своими чувствами, желаниями и тупо сливал агрессию.