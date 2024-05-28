От психосоматики до лечения ртутью: как люди умирают из‑за альтернативной медицины

После смерти дочери Айнур снова пришла «Здравницу»: «Постепенно, я начала понимать, что эти люди — шарлатаны. Начала связывать их странные разговоры об исцелении, попытки содрать с меня деньги и рассказы других пациентов, также не получивших от них помощи. 13 октября 2023 года Амина умерла. Я ее похоронила 14-го, а уже 15-го пришла в „Здравницу“ и сказала: „Ну все, я теперь не успокоюсь, пока не сравняю вас с землей“ . Я начала брать штурмом прокуратуру, КМФКundefined, ходить на телевидение, наняла адвоката, писала жалобы. Параллельно со мной начали связываться другие потерпевшие. Везде совпадал сценарий: Дмитрий винил самих пациентов или их ближайшее окружение в том, что они болеют, и говорил о том, что болезнь — это карма, ответ за грехи. В итоге близкие потерпевших уходили в мир иной, а Дмитрий еще и требовал с нас деньги за оказанную „помощь“. Мы написали коллективное заявление (фото документа есть в распоряжении редакции — Прим. ред.) на 11 человек, но уголовное дело открывать никто не хотел. Потом другой потерпевший, Бегайдар Сарсекулов, потерявший жену после лечения у Раевского, поехал в Астану, в Генпрокуратуру, дошел до Аппарата президента. И только после этого, 16 ноября 2023 года, уголовное дело на Раевского завели, а его клиники закрыли».