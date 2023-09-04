Либо химия, либо травы
Онколог Екатерина Тимофеева узнала о фитотерапевтке Евгении Беляевской в апреле 2023-го, наткнувшись на одну из ее публикаций в соцсетях. Травница оказалась основательницей компании по продаже сибирских трав «Байкалдар» с многотысячной аудиторией: на момент публикации материала на аккаунт бренда в инстаграме* подписано более 200 тыс. человек., а на телеграм-канал — около 14 тыс.
В сторис, которые увидела онколог, блогерка рассказывала, что лично лечит рак. Для получения индивидуального плана терапии следовало обратиться к менеджерам, или «фитофеечкам», бренда.
«[Травница] говорила, что придется выбирать: либо вы лечитесь на химии, либо на травах. Для меня как для врача-онколога — это дикость, — рассказала „Афише Daily“ Тимофеева. — Кроме того, меня шокировала информация, которой она делилась в телеграме. Девушка лечит травами все — от простатита до гепатита В. Дает много разных рецептов и очень нелестно отзывается об официальной медицине».
Врач начала переписку с травницей в канале «Байкалдара»: запрашивала ссылки на независимые международные исследования, которые доказывают эффективность терапии рака травами. Блогерка парировала тем, что компания сотрудничает с Сеченовским университетом, а продукцию ее бренда употребляют в аппарате президента. На требование Тимофеевой показать диплом врача Беляевская ответила, что у нее нет профильного медицинского образования. Скриншоты публикаций, комментариев и переписок есть в распоряжении издания.
Уже в своем канале онколог раскритиковала методы альтернативной медицины, опубликовав несколько постов о лечении травами тяжелых заболеваний и своем опыте работы с пациентами, которые ради него отказываются от химиотерапии. «У [фитотерапевтов] нет ни доказательной базы, ни каких‑то результатов. Есть просто бешеная наглость», — говорилось в одном из сообщений.
Тимофеева также отправила запрос в Сеченовский университет. По ее словам, пресс-служба «была в шоке», узнав, что якобы сотрудничает с «Байкалдаром». Затем онколог сообщила о деятельности фитотерапевтки в Ассоциацию по защите прав в сфере здравоохранения.
«Пропагандируя свою продукцию, „травница“ Беляевская Е.И. подвергает больных людей дезинформации о лечении онкологии, — говорится в заявлении, — отнимает у них время, так необходимое для целенаправленного лечения, обещает невозможное по невероятным ценам». В качестве доказательств врач ссылалась на записи «Байкалдара» в соцсетях и на сайте проекта.
В ответ Беляевская в середине июля подала на онколога в суд за подрыв деловой репутации. В заявлении фитотерапевтка назвала оппонентку «рядовым врачом», и обратила внимание на резкие формулировки в ее публикациях: онколог писала, что «шарлатаны были, есть и будут», намекая на работу блогерки, и называла ее деятельность незаконной. В качестве соответчиков привлечены и работодатели Тимофеевой — Клиническая больница имени В.В.Виноградова и медицинский центр «Здоровье». Их сторона травницы тоже считает причастными к подрыву ее репутации.
Евгения Беляевская не ответила на просьбу «Афиши Daily» прокомментировать дело.
Как работает и что продает «Байкалдар»
В сети о блогерке-травнице немного информации. Компания «Байкалдар», гендиректором которой и является Беляевская, зарегистрирована в апреле 2022 года. Несмотря на то что сама фитотерапевтка в интервью и соцсетях не раз заявляла о многомиллионных доходах, по данным РБК, в 2022 году «Байкалдар» заработал всего 850 тыс. рублей.
Главный источник продаж компании — онлайн-магазин. Среди товаров есть как более безобидные лоты в виде зубной пасты с кедровой живицей за 4200 рублей, сбора трав и специй для глинтвейна за 4000 рублей и пяти грамм аптечной ромашки за 2500 рублей, так и «антиковидный сбор» за 6500 рублей, а также «мощный иммуностимулирующий комплекс» за 7500 рублей в категории «Беременным и кормящим». Под каждым товаром говорится о широком спектре действия, даже зубная паста, согласно описанию, «дарит кладезь витаминов» и «регулирует кальциево-фосфорный обмен». Все карточки имеют примечание о необходимости проконсультироваться с врачом перед применением и о том, что описание товара «не имеет ничего общего с рекомендациями широкому кругу лиц».
О сайте пользователи узнают из соцсетей компании, в которых основательница делится своими взглядами на медицину. Особенно обсуждаемым стал пост «Байкалдара», в котором Беляевская назвала онкологические болезни «даром».
«Онко — дар. И от нас это тщательно скрывают! Люди с онко — маги», — сообщал телеграм-канал бренда (скриншоты есть в распоряжении редакции). Беляевская добавляла, что готовит большую статью о том, что раковая клетка якобы является клеткой жизни, подобно яйцеклетке.
1 августа Роскомнадзор заблокировал сайт компании, основания не раскрываются. На момент публикации материала «Байкалдар» уже переехал на другой адрес. Также блогерка закрыла все социальные сети, в открытом доступе остался только телеграм компании.
Как отреагировали врачи на иск против онколога
Новость про иск травницы против онколога получила широкий резонанс в соцсетях, в поддержку Тимофеевой стали активно выступать ее коллеги: онколог-гинеколог Екатерина Бутаева, клинический фармаколог Евгений Никитин, эндокринолог Александр Циберкин, кардиолог Елена Аньшина, гастроэнтеролог Анастасия Левитская и другие врачи.
Они размещали в инстаграме* свои видео, в которых критиковали лечение онкологии травами и называли Беляевскую шарлатанкой. Медицинская блогерка Александра Медведева в ролике обратилась к врачам: «Пока вы стесняетесь вести свои блоги, интернет будет заполнен вот этим».
Хотя многие коллеги поддержали Екатерину, были и те, кто призывал как следует разобраться в деталях дела и предполагал, что поводом для иска могли стать неаккуратные формулировки самой ответчицы. Руководитель проекта «Медицинская Россия» и медицинский журналист Игорь Артюхов заметил, что Тимофеева в своих постах некорректно связала историю своей пациентки, которая умерла от рака, выбрав травы, и основательницу «Байкалдара».
«[После истории о пациентке] онколог Екатерина Тимофеева говорит, что ей на глаза попались еще „такие объекты“ (имеется в виду травница Белявская). И следующим постом публикует фото владелицы „Байкалдара“. Как мы видим, врач напрямую проассоциировала [Беляевскую] со случаем смерти, который произошел у другой „фитофеи“, — написал Артюхов в инстаграме*. — То есть умершая пациентка к Беляевской не имеет никакого отношения, а онколог говорит, что эта травница „такая же“. Механически — это, конечно же, очернение репутации».
Кто победит
На 5 сентября 2023 года назначено первое, предварительное судебное заседание. Иск, поданный «Байкалдаром», только принят к производству. Адвокат Тимофеевой Асад Юсуфов уверен, что его подопечная победит. Более того, онколог намеревается подавать собственный иск против Беляевской. «Из‑за регулярных угроз в адрес Екатерины и заявлений истицы о ее некомпетентности мы подадим самостоятельный иск о защите чести, достоинства и профессиональной репутации врача», — заключил Юсуфов.
Как отмечает другой эксперт, адвокат Екатерина Токарева, без оценки материалов дела сложно однозначно ответить, чьи шансы на победу выше. Для оценки публикаций Тимофеевой суд может назначить лингвистическую экспертизу. С ее помощью установят, считаются ли слова онколога утверждением, описывающим реальное положение дел, а не мнением или предположением, а также определят, носят ли они порочащий характер.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Рaper
«Если смотреть на этот иск с бытовой точки зрения, то, конечно, большинству людей могут показаться очевидными его необоснованность и справедливость рассуждений Екатерины. Но судебное разбирательство — это формальный процесс, исход которого также зависит от усмотрения конкретного судьи, поэтому даже в таком деле сложно точно предсказать результат».
Как соцсети стали полем битвы доказательной и альтернативной медицины
Главной площадкой адептов альтернативной медицины как в России, так и за рубежом сейчас становятся социальные сети: там они рекламируют продукцию, раскручивают личный бренд или компанию и общаются с покупателями.
Засилью фитоблогеров не рады и сами соцсети. Например, ютуб в августе 2023 года сообщил, что начнет удалять видео с медицинской информацией, которая не соответствует международным протоколам — рекомендациям ВОЗ — и местному законодательству. Особое внимание будут уделять проверке роликов об онкологических заболеваниях.
В борьбу с альтернативной медициной также вступают медиа и блогеры. Так, в феврале 2019 года разоблачили популярного нутрициолога Елену Корнилову. Она составляла гайдлайны по приему БАДов для борьбы с заболеваниями, старением и интоксикациями и заявляла, что училась в Национальном университете Сингапура, Мюнхенском техническом университете и Университете Анхальта. Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Петр Талантов и Михаил Гельфанд доказали, что Корнилова никогда не училась в называемых университетах, у нее нет медицинского образования, а заметная часть рекомендаций из ее блога не имеет доказанной эффективности и даже небезопасна.
Блогерка Катя Тхи организовывает вебинары и проводит консультации, на которых продвигает лечение рака с помощью чудо-диет. В мае 2019 года одна из ее клиенток с онкологическим заболеванием скончалась.
Новость стала поводом для разоблачения натуропатки: материалы с критикой ее деятельности вышли в ряде изданий, в том числе в «Собаке.ru». Кроме того, Катя Тхи стала победителем антипремии «Почетный академик ВРАЛ». Награда учреждена, чтобы привлечь внимание СМИ и общественности к людям, распространяющим методы лженауки в России.
Другой пример — травник из США Роберт Янг, который принимает пациентов на дому. Он выпускает книги, активно ведет страницы в соцсетях, консультирует пациентов и продает им продукцию собственного производства. Янг считает, что причиной онкологических заболеваний становится повышенная кислотность организма. А в качестве лечения предлагает авторскую щелочную диету.
В 2015 году больная раком Доун Кали подала на Янга в Высший суд округа Сан-Диего, обвинив его в мошенничестве. По ее словам, целитель посоветовал Кали отказаться от химиотерапии и перейти на лечение в соответствии с его диетой. В итоге опухоль прогрессировала до четвертой стадии. Суд решил дело в ее пользу, обязав Янга выплатить истице 105 млн долларов.
Призвать альтернативщиков к ответу через суд можно и в России. По мнению Юсуфова, основанием может стать статья 235 УК РФ (о незаконном осуществлении медицинской или фармацевтической деятельности).
Если удастся доказать вину ответчика, тому выпишут штраф до 120 тыс. рублей либо в размере зарплаты или дохода за период до одного года. Альтернативное наказание включает ограничение свободы или принудительные работы на срок до трех лет.
Но до суда в России такие кейсы практически не доходят. Как объяснил в беседе с нами один из экспертов, у врачей чаще всего нет финансовых ресурсов и времени на борьбу со знахарями и фитотерапевтами.
Чем грозит использование методов альтернативной медицины в лечении онкологии
Онколог сети клиник «Евроонко»
«Всегда найдутся адепты капустного листа, керосина, кофейных клизм — у них очень плохой прогноз. На сегодня нет достоверных исследований, проведенных на людях, которые бы доказывали, что растительные средства могут предотвращать или излечивать любые виды рака.
Я часто сталкиваюсь с людьми с запущенной онкологией. На первой-второй стадии у пациентов есть чуть ли не 90% гарантии на стойкую ремиссию. А те, кто приходит к нам после травниц, зачастую переходят на паллиативный статусТакой статус обозначает, что заболевание неизлечимо.. Если мы не лечим онкологическое заболевание по медицинским стандартам, человек теряет время и умирает».
Главный врач сети клиник «Евроонко», кандидат медицинских наук
«За 25 лет работы я слышал множество историй [об альтернативных методах лечения рака], но ни разу не столкнулся даже с минимальным намеком на успех. Такие попытки приводили только к потере времени, денег и прогрессированию онкологического заболевания.
Сейчас стала популярной практика с кофейными клизмами — новым „средством от всех болезней“. Это могут быть и старые альтернативные методики борьбы с раком на основе препаратов, которые работают только в ветеринарии, керосина, болиголова, комбинации водки с маслом — так называемый метод Шевченко. Каждый практикующий онколог сталкивается с такими случаями».
Почему пациенты обращаются к альтернативной медицине
Лечение новообразований — это сложный и труднопрогнозируемый процесс. На результат влияет большое количество факторов: расположение опухоли, характер ее распространения, стадия заболевания, возраст, общее состояние здоровья пациента и многое другое. Из‑за высокой неопределенности, которая часто сопровождает противораковую терапию, врачи не любят давать точных прогнозов выздоровления. А недостаток информации может повышать настороженность пациента в отношении официальной медицины и, наоборот, укреплять доверие к альтернативной, которая иногда, подобно «Байкалдару», напрямую заявляет о якобы высоких шансах на излечение.
Кроме того, в ближайшие три года бюджеты на систему здравоохранения в России будут сокращаться. Как следствие, говорят эксперты из РАНХиГС, пострадает госфинансирование онкологического направления. Ведь терапия и поддержание жизни таких больных — среди самых дорогостоящих медицинских услуг, лишь часть которых покрывает ОМС.
Все это может привести к тому, что пациенты будут чаще прибегать к помощи альтернативной медицины. Как пишут социологи НИУ ВШЭ Сергей Старцев и Елена Рождественская, переход пациента от врача к целителю происходит и из‑за изъянов системы здравоохранения. Маршруты получения квалифицированной помощи с каждым годом усложняются. Это, в свою очередь, тормозит процесс и понижает шансы на выздоровление. Больные, особенно в регионах, часто не могут лечиться по месту жительства: им приходится ездить в региональные онкологические центры или в Москву и Санкт-Петербург.
Что можно сделать, чтобы пациент не попадал в руки альтернативщиков
Директор благотворительного фонда «Онкофонд.ру»
«Системная проблема заключается в том, что пациенты недостаточно знают об онкологических заболеваниях. Это приводит, например, к появлению популярных мифов о раке, что официальная медицина наживается на онкобольных, а второй: она не способна вылечить рак».
«Чтобы снизить количество потенциальных жертв псевдоцелителей, „Онкофонд“ проводит просветительскую работу. Мы всегда говорим о том, что онкологические заболевания нужно лечить только в специализированном онкологическом учреждении. Лечением занимается не один врач, а междисциплинарная команда, в которую входят онкологи-хирурги, химиотерапевты, радиотерапевты, патоморфологи. Это сложный процесс, в котором непросто разобраться, но важно довериться профессионалам».
Онколог-хирург, член экспертного совета фонда «Не напрасно»
«Необходимо убедить пациента в том, что альтернативные методы лечения в лучшем случае неэффективны, а в худшем приводят к потере драгоценного времени, из‑за чего болезнь переходит в неизлечимую стадию. При этом важно сначала узнать, где пациент нашел тот или иной метод лечения. Понять, почему он думает, что данный подход будет эффективным. Тут могут быть разные варианты: помогло знакомым, описаны случаи в интернете. И только после этого нужно аргументированно рассказать, почему эти методы неэффективны. Например, объяснить, что, если бы они работали, их бы использовали в официальной медицине».
* Соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.