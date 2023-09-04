«Необходимо убедить пациента в том, что альтернативные методы лечения в лучшем случае неэффективны, а в худшем приводят к потере драгоценного времени, из‑за чего болезнь переходит в неизлечимую стадию. При этом важно сначала узнать, где пациент нашел тот или иной метод лечения . Понять, почему он думает, что данный подход будет эффективным. Тут могут быть разные варианты: помогло знакомым, описаны случаи в интернете. И только после этого нужно аргументированно рассказать, почему эти методы неэффективны. Например, объяснить, что, если бы они работали, их бы использовали в официальной медицине».