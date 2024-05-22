Часики не тикают: как заморозить яйцеклетки и отложить материнство

Что такое заморозка яйцеклеток и зачем она нужна?
Заморозка яйцеклеток (ооцитов) — процедура, которая позволяет отложить зачатие ребенка. У каждой женщины есть овариальный резерв — фиксированное количество яйцеклеток, которое может выработать организм. В течение жизни он сокращается: число ооцитов уменьшается, а их качество снижается. Поэтому с возрастом зачать ребенка становится сложнее. Остановить растрату ооцитов невозможно.
«Поэтому и существует программа отложенного материнства: она позволяет сохранить свои же молодые клетки, чтобы воспользоваться ими в более позднем возрасте, — объясняет гинеколог-репродуктолог клиники DocMed Ирина Гаврилова. — Качество ооцитов в случае заморозки не снижается — то есть вы можете пройти процедуру, условно, в 30 лет, а в 40 воспользоваться клетками, которые по свойствам будут тридцатилетними».
Кто может заморозить яйцеклетки?
Сегодня заморозка яйцеклеток доступна всем желающим. Оптимальный возраст для прохождения процедуры — до 35–38 лет. Позже провести процедуру можно, но шанс на успешное оплодотворение будет ниже. Если женщина заморозила ооциты раньше 35 лет, то с вероятностью до 50% она сможет забеременеть: не все замороженные яйцеклетки успешно приживаются в организме.
Если женщина прошла процедуру после 40 лет, шанс, что она забеременеет, снижается почти в два раза. В связи с этим некоторые страны регулируют возраст, до которого пациентка может заморозить яйцеклетки. Например, в Норвегии с 46 лет в процедуре откажут, мотивируя тем, что шанс успешного оплодотворения слишком низок.
«Но бежать на криоконсервацию в 20–25 лет не нужно. Я встречаю молодых девушек, которым диагностировали бесплодие неуточненного генеза. Это значит, что есть шанс устранить причину и забеременеть самостоятельно. Как минимум несколько лет, прежде чем необходимость заморозки станет более насущной».
Чтобы контролировать овариальный резерв, достаточно раз в год посещать гинеколога, проводить ультразвуковое исследование органов малого таза с подсчетом антральных Тех, из которых может созреть яйцеклеткафолликулов.
От теории к практике: что происходит во время процедуры?
Подготовительный этап
После первичного обследования женщине назначают анализы. Их список варьируется, иногда этот этап занимает несколько месяцев: в любой момент пациентку могут отправить на дополнительное обследование или лечение. Заморозкой яйцеклеток воспользовалась Дарья Шишкина — врач-гинеколог клиники DocMed. Она воспринимает процедуру как опцию на случай, если захочет завести ребенка через несколько лет, но из‑за возраста процесс зачатия осложнится. Дарья прошла анализы за несколько дней: «Я сдала кровь, мочу, сходила на УЗИ и ЭКГ». Полный список необходимых обследований закреплен в приказе Минздрава.
Стимуляция суперовуляции
Когда специалист подтвердит, что женщина готова к процедуре, начинается следующий этап — стимуляция суперовуляции. Ее проводят с помощью гормональных препаратов. Эта процедура нужна для того, чтобы за один раз собрать как можно больше яйцеклеток. Обычно во время менструального цикла у женщины созревает лишь один ооцит. Благодаря стимуляции суперовуляции удается получить 10-15 зрелых клеток.
«Иногда гормональная стимуляция противопоказана, и тогда мы не ждем, когда клетки созреют, а берем незрелые, имеющиеся на данный момент, и „доращиваем“ их в пробирке. Правда, успех такой процедуры ниже, потому что гормоны позволяют получить в среднем в 10 раз больше яйцеклеток, готовых к заморозке».
Этап стимуляции занимает около двух недель, в течение которых женщина сама ставит себе уколы или ездит для этого в клинику. Состояние ее фолликулов регулярно проверяют с помощью УЗИ. На самочувствие женщины стимуляция не влияет — как правило, пациентки ведут обычный образ жизни, многие могут испытывать тянущие боли внизу живота.
Дарья проходила стимуляцию дважды. Девушка не чувствовала ничего, кроме острого подъема либидо. Другая пациентка — Арина (имя изменено) — во время гормональной стимуляции ощущала сильную тяжесть внизу живота.
Пункция
Следующий этап — пункция — извлечение яйцеклеток с помощью микроскопического прокалывания. Процедура проходит под общим наркозом. Это не больно: многие пациентки сразу едут на работу, но лучше взять отгул. Живот может тянуть следующие пару дней как при менструации.
Заморозка
Заключительный этап — криоконсервация. После пукции врач передает биоматериал эмбриологам. Они извлекают ооциты, изучают их под микроскопом и отбирают те, что подходят для заморозки. Яйцеклетки замораживают в специальных боксах — криотопах. В них биоматериал может храниться годами при температуре минус 196 градусов. Криотопы можно транспортировать, даже в другую страну. Но для этого придется обратиться к услугам специализированных транспортных компаний. Цены на них высокие: в пределах Москвы такая транспортировка обойдется в 10 000 рублей. Отправить ооциты из столицы в Петербург можно за 33 000 рублей, стоимость перевозки в другие страны нужно узнавать в индивидуальном порядке.
Разморозка
Когда женщина решит стать матерью, яйцеклетку размораживают. Ооцит могут оплодотворить в лаборатории и пересадить пациентке (на этом этапе заморозка превращается в ЭКОСуть метода ЭКО заключается в том, что оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом происходит вне организма женщины, в лаборатории, в специальных условиях. После этого эмбрион переносят в полость матки женщины.), или возвращают нетронутую клетку, чтобы оплодотворение произошло естественным путем. Есть еще один вариант: после изъятия ооцит сразу оплодотворяют, доращивают до состояния эмбриона и уже в таком виде криоконсервируют.
Какие могут быть осложнения?
На фоне гормональной терапии может развиться синдром гиперстимуляции яичников. Его признаки: частое и сильное головокружение, боли в животе, тошнота, редкое мочеиспускание.
«Риск гиперстимуляции — менее 5%, и только у 0,5% женщин, столкнувшихся с синдромом, развиваются формы, требующие наблюдения в больнице. Мы можем предположить развитие гиперстимуляции, основываясь на анамнезе: например, если к моменту начала приема гормонов у пациентки в яичниках больше 20 фолликулов».
С осложнениями после заморозки яйцеклеток связано несколько распространенных мифов. Главный из них — якобы процедура увеличивает риск развития рака.
«Нет подтвержденных данных, что процедура провоцирует рак, — подчеркивает Гаврилова. — По мне, основной фактор риска — это трансвагинальная пункция и сутки после нее, когда есть вероятность кровотечения, связанный с самой техникой прокалывания».
Есть еще один популярный миф — о преждевременной менопаузе.
Есть ли противопоказания?
Работа репродуктологов регламентирована приказом Минздрава, там прописаны все противопоказания. К ним относятся заболевания матки, активная форма туберкулеза, вирусного гепатита и инфекций, передающихся половым путем.
Поэтому предварительные обследования и дополнительное лечение порой длятся дольше, чем сама процедура.
Цена вопроса
Процедура от первых обследований до самой заморозки в Москве стоит в среднем 150–200 тыс. рублей. В других регионах цены ниже. Четверть этой суммы приходится на препараты для гормональной стимуляции, иногда их нужно оплачивать отдельно.
Стоимость хранения яйцеклеток может зависеть от количества криотопов. В один помещается четыре яйцеклетки, в то время как забирают обычно от 10 до 20 ооцитов. Год сохранения одного криотопа — от 7 до 20 тыс. рублей.
О готовности стать донором яйцеклетки стоит сказать при первом визите в репродуктивную клинику: врач назначит больше предварительных обследований.
Заморозить яйцеклетку по ОМС нельзя — только эмбрион, если женщине диагностировали такую форму бесплодия, при которой не получится сделать ЭКО. Направление на бесплатную процедуру выдает врач, но хранение эмбрионов в любом случае оплачивает пациентка, цены сопоставимы с хранением ооцитов.
Есть способ сэкономить на процедуре: в России действует программа, по которой женщина может заморозить свои яйцеклетки бесплатно при условии, что 75% из них отдаст в донорский банк.
Почему может потребоваться психолог?
«Отложенное материнство — триггер непростых переживаний для женщины. Это и тревога по поводу принятия такого репродуктивного решения: „Правильно ли я поступаю?“, и страх медицинских манипуляций, и переживания о будущем: „Встречу ли я подходящего партнера, не случится ли что‑то с яйцеклетками после размораживания?“
Если заморозка ооцитов необходима перед лечением тяжелого заболевания, то женщины могут волноваться еще и о том, получится ли в принципе в дальнейшем стать мамой. Ну и никуда не деться от экзистенциального вопроса о готовности к материнству, который так или иначе становится важным при обсуждении репродуктивного выбора».
Как психолог помогает женщине во время процедуры?
В первую очередь перинатальный психолог разбирается, чем мотивировано решение отложить материнство, насколько мотивация конструктивна, нет ли в этом выборе избегания.
«Репродуктивный психолог информирует о самой процедуре наравне с другими врачами, потому что очень женщины не представляют себе все шаги и считают отложенное родительство чем‑то элементарным вроде сдачи крови. Либо, наоборот, чрезмерно боятся, начитавшись далекой от реальности информации в интернете. И задачей психолога становится рассказать, что, по сути, заморозка яйцеклеток похожа на ЭКО (с которым пациентки статистически знакомы лучше), разделенное на два этапа. Для многих женщин это становится новостью».
Может ли заморозка яйцеклеток улучшить психологическое состояние?
Таня Журавлева считает, что опция отложить материнство может существенно снизить тревогу у женщин, которые потенциально хотят стать мамами в будущем, но сейчас строят карьеру, создают финансовую подушку или ищут партнера.
«И, конечно, заморозка существенно уменьшает стресс пациенток, которые проходят оперативное лечение репродуктивной системы или онкологических заболеваний», — говорит психолог.