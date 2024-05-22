Часики не тикают: как заморозить яйцеклетки и отложить материнство

Заключительный этап — криоконсервация. После пукции врач передает биоматериал эмбриологам. Они извлекают ооциты, изучают их под микроскопом и отбирают те, что подходят для заморозки. Яйцеклетки замораживают в специальных боксах — криотопах. В них биоматериал может храниться годами при температуре минус 196 градусов . Криотопы можно транспортировать, даже в другую страну. Но для этого придется обратиться к услугам специализированных транспортных компаний. Цены на них высокие: в пределах Москвы такая транспортировка обойдется в 10 000 рублей. Отправить ооциты из столицы в Петербург можно за 33 000 рублей, стоимость перевозки в другие страны нужно узнавать в индивидуальном порядке.