Еще по одной: зачем вернулась Партия любителей пива?

В девяностые я не осознавал свою силу. Я был несчастным человеком, меня бросила девушка, и когда я проиграл выборы, она мне позвонила, чтобы узнать, как мои дела. Я решил ее спросить, почему она меня бросила. Она мне сказала, что боялась, что у меня все получится и я с ней расстанусь, поэтому решила действовать наперед. Херней какой‑то занимались. Так вот, несмотря на то, что я проиграл эти выборы, четверть россиян знает про Партию любителей пива, а каждый девятый готов проголосовать, потому что видит в ней надежду. Тогда я был всего этого недостоин и не был к этому готов.