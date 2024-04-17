В России воскресят Партию любителей пива

Политолог Константин Калачев решил воскресить свою Партию любителей пива (ПЛП). Об этом он рассказал «Независимой газете».
Съезд партии пройдет 22 апреля, после которого в Минюст будут поданы документы для регистрации. Ожидается, что партия заработает к выборам 2025 года.
«Мы не в парламентской демократии живем. Да, нынешние российские партии не слишком утруждают себя формированием запроса даже на самих себя. Но реально партии нужны. Очень большое количество людей, как следует из последнего опроса Russian Field, не видят сегодня в существующих партиях выразителей своих интересов. И главное, не видят между ними существенных различий. Отсюда запрос на что‑то несистемное, бодрое, драйвовое и кайфовое. Кто‑то должен попробовать этот запрос удовлетворить», — сказал Калачев.
«Независимая газета» со ссылкой на экспертов пишет, что вероятность регистрации партии небольшая. По данным опроса Russian Field, за ПЛП допускают возможность проголосовать 13% мужчин и 6% женщин.
«О портрете избирателя ПЛП дает представление исследование Russian Field. Там в основном молодежь. Но вспоминая выборы 1995 года, могу сказать, что за нас тогда хорошо голосовали военные в Чечне, моряки в Калининграде и обитатели СИЗО», — добавил Калачев.
Партия любителей пива была основана в декабре 1993 года. Она приняла участие в выборах в Госдуму в 1995 году, но не прошла 5-и процентный барьер и была ликвидирована.