С нынешним партнером я встречаюсь больше года: сначала у нас был мэтч в Tinder, но переписка не завязалась, а через пару недель мы познакомились вживую на вечеринке у друзей. Я спросила, о чем он подумал, когда увидел информацию о сыне в моем профиле. Он сказал, что для него это было показателем того, что я ищу долгосрочные отношения: если бы мне был нужен one-night stand, не было бы смысла писать о ребенке. А он тоже искал долгие отношения, в этом плане случился мэтч. Мне со стороны кажется, что у нынешнего партнера суперские отношения с ребенком: сын всегда учитывает его, когда фантазирует, например, что мы все вместе летим на космическом корабле. Но у партнера, мне кажется, было недопонимание: он много времени проводит с ребенком, но у него нет на него влияния, он не может что‑то для него выбрать, не может принимать решения, они друг другу как будто никто. Мы обсудили это с Сергеем и решили, что мы открыты к тому, чтобы другие люди тоже играли роль в жизни нашего сына ».