Яна, 35 лет: «Один парень общался со мной на равных всю прогулку, а когда узнал о сыне, резко перестал говорить и проявлять инициативу»
«Когда родился сын, мы с бывшим парнем, Сергеем, встречались чуть больше года. Через восемь месяцев мы расстались — на мой взгляд, потому что у него оказались нереалистичные ожидания того, какой будет наша семейная жизнь. После этого отец ребенка ежедневно навещал нас, поддерживал финансово, проводил время с сыном, чтобы я могла заниматься своими делами.
Это сыграло большую роль. Когда сыну исполнилось два года, я начала ходить на свидания. Я думаю, это привилегия — когда есть папа, который берет на себя часть ухода за ребенком. Обычно этот этап родительства очень запарный, и многим в это время не до отношений.
Я зарегистрировалась в дейтинговом приложении и провела там «в активном поиске» год. Цели найти партнера у меня не было: хотелось попробовать что‑то необычное, будь то романтический опыт или просто общение. Я стремилась понять, нужен ли мне кто‑то в новых жизненных обстоятельствах и что это могут быть за отношения.
У меня не было представления, что я сейчас, условно, забуду все, что было раньше, найду сыну «нового папу» и буду делать вид, что у нас обычная семья. Такое ожидание, мне кажется, могло быть у парней в дейтингах — некоторым казалось, что я всучу им сына, но у меня не было таких планов.
Сначала я не писала в профиле, что у меня есть ребенок. Я долго думала, нужно ли про это говорить. С одной стороны, боялась, что если расскажу, то соберу мало лайков и сокращу выбор. С другой — это все-таки важно. Я не искала долгих отношений, поэтому решила не указывать: зачем об этом знать при разовой встрече или просто общении? Также люди не пишут, например, о кредитах и пожилых родителях.
О том, что у меня есть ребенок, я говорила при личном общении, и некоторых это пугало. Помню, один парень общался со мной на равных всю прогулку, а когда узнал о сыне, резко перестал говорить и проявлять инициативу — после встречи он мне больше не писал. В другой раз, когда мы отдыхали на Шри-Ланке, я взяла на свидание сына: няни в тот вечер не было, а молодой человек мог встретиться со мной только в это время. Я честно сказала ему об этом, он согласился: оказалось, это был парень из Пакистана с огромной семьей. Он отлично ладил с детьми, играл с моим сыном — казалось, что это не свидание, а возможность спокойно поесть, пока незнакомый собеседник из Bumble сидит с ребенком.
Спустя год я устала от краткосрочных знакомств и поняла, что хочу отношений. Тогда же я написала в профиле, что у меня есть ребенок. К тому времени я свыклась с тем, что я теперь мама, и поняла, что это меня не сильно ограничивает. Страх, что я соберу мало лайков, не сбылся. На самом деле девушки в дейтинговых приложениях все равно популярны, и с помощью информации о себе нужно не расширять круг общения, а сужать, чтобы в итоге мэтчиться с теми, кто тебе ближе. Хотя я и не сталкивалась с открытым негативом из‑за того, что у меня есть сын, я поняла, что лучше буду выбирать кого‑то среди тех, кому ок, что я мама, и долгосрочные отношения строить с ними. Однако несколько свиданий не переросли во что‑то большее. Не все были готовы к тому, что у меня будет сородительство с бывшим партнером, кого‑то смутил мой образ жизни с постоянными разъездами по миру.
С нынешним партнером я встречаюсь больше года: сначала у нас был мэтч в Tinder, но переписка не завязалась, а через пару недель мы познакомились вживую на вечеринке у друзей. Я спросила, о чем он подумал, когда увидел информацию о сыне в моем профиле. Он сказал, что для него это было показателем того, что я ищу долгосрочные отношения: если бы мне был нужен one-night stand, не было бы смысла писать о ребенке. А он тоже искал долгие отношения, в этом плане случился мэтч. Мне со стороны кажется, что у нынешнего партнера суперские отношения с ребенком: сын всегда учитывает его, когда фантазирует, например, что мы все вместе летим на космическом корабле. Но у партнера, мне кажется, было недопонимание: он много времени проводит с ребенком, но у него нет на него влияния, он не может что‑то для него выбрать, не может принимать решения, они друг другу как будто никто. Мы обсудили это с Сергеем и решили, что мы открыты к тому, чтобы другие люди тоже играли роль в жизни нашего сына».
Каким должен быть партнер, когда у тебя уже есть ребенок?
Задумываясь о поиске нового партнера, человек может столкнуться с дилеммой: с кем будет проще построить новые отношения — с таким же родителем-одиночкой или с тем, у кого детей еще нет. «Судя по моему опыту консультирования пар, меньше проблем с адаптацией и взаимоотношениями в новой семье у союзов, в которых дети от предыдущих браков есть у обоих, — делится наблюдениями психолог и преподаватель международного онлайн-института психологии Smart Евгения Асеева. — Но я сразу же хочу предостеречь от попытки вывести из этого универсальную формулу: идеального сценария не существует, ведь у каждого человека свои жизненные установки, характер, темперамент, травмы и ценности».
Если у обоих партнеров уже есть дети, то опыт взаимодействия с ребенком может помочь им, но это не гарантирует отсутствие конфликтов. Например, родители могут начать сравнивать поведение детей между собой или спорить, чья стратегия воспитания лучше. Эти проблемы приходится решать через обсуждение и поиск компромиссов.
«Часто слышу от женщин с детьми, ищущих партнера, что лучше бы мужчина был без «багажа», чтобы его ничего не связывало с прошлым браком. В этой стратегии есть свои плюсы и минусы, — рассказывает психолог. — Плюсы — в отсутствии взаимодействий с бывшими партнерами, которые при наличии детей неизбежны. Но есть и минусы: например, отсутствие опыта родительства может усилить непринятие чужого ребенка и желание завести своего. Нередки случаи, когда ребенок жены от прошлого брака так и не становится своим для нового мужа, а вся любовь и внимание достаются общему сыну или дочери».
Асеева обращает внимание, что из этого берет начало частый страх как мужчин, так и женщин с детьми — что новый партнер не примет и отвергнет их ребенка. «Этот страх может быть безосновательным, а может быть и аргументированным. Порой он становится таким сильным, что останавливает мужчин и женщин уже на начальном этапе поиска — они думают, что не смогут найти того, кто полюбит их ребенка так же сильно, как и они».
Мария, 36 лет: «Наличие у меня ребенка — это больше преимущество, чем ограничение»
«Отношения с бывшим мужем длились 13 лет, нашему сыну сейчас шесть. Решение расстаться мы приняли из‑за того, что у нас были практически отношения на расстоянии: он все время был в командировках, а я и ребенок жили как будто сами по себе. Я не получала нужной мне эмоциональной поддержки и была вынуждена регулярно переключаться со своего привычного расписания на патриархальную семейную модель, в которой муж руководил всем.
Важным этапом после развода стала психотерапия. Мне нужно было разобраться с самооценкой и построить планы на жизнь. Сначала у меня не было стабильной работы и накоплений — пришлось даже продать кое-какие вещи. Разумеется, в этот период я не задумывалась о новых отношениях.
Я начала листать Tinder почти сразу после развода, но скорее, чтобы переключить внимание, у меня никто не вызывал даже симпатии. Тогда я искала взаимопонимание, общение и эмоциональную поддержку — для меня это тоже было своего рода терапией. Было несколько краткосрочных отношений, разрыв которых инициировала я. Наличие ребенка не вызывало ни у кого ни удивления, ни отторжения. Я в том возрасте, когда скорее настораживает отсутствие семейного опыта, браков и детей.
Я — гораздо больше, чем детопроизводительница: за год после развода я успела пройти несколько обучений, запустить несколько проектов, попутешествовать, выйти на финансовый уровень выше, чем был у нас с мужем. Я веду активный образ жизни, да и претензий к собственной внешности у меня нет. С ребенком много времени проводит его отец, есть няни, детский сад — у меня есть финансовые возможности и время заниматься не только сыном, но личной жизнью.
Мне кажется, что в создании любых отношений более важную роль играет внутреннее состояние, а не наличие детей. Когда люди вечно раздражены и обижены на свою жизнь, им гораздо сложнее наладить коннект с кем угодно. Я всегда стараюсь фокусироваться на своем ментальном здоровье и быть довольной собой без каких‑то внешних условий. Думаю, что именно мое самоощущение привлекает мужчин. Я вообще не могу пожаловаться на отсутствие внимания — скорее, что делать с тем, что хороших, заботливых, одиноких мужчин так много?
Для меня важен фактор первичного общения, поэтому ребята, которые не знают, о чем поговорить после «Привет, как дела, что делаешь?», отваливаются сами собой. Я остаюсь в контакте с интересными мужчинами, как правило, с достатком выше среднего, которые не пытаются оценить меня с точки зрения моих половой доступности и функций домохозяйки. Ко мне прилетал мужчина из США, кто‑то ради встречи вживую приезжает из другого города, мне присылают цветы и подарки, даже если мы никогда не виделись.
Наличие у меня ребенка — это больше преимущество, чем ограничение. Те, кто настроен всерьез, всегда интересуются и сыном. Подарки для него тоже не редкость. Более того, можно сразу оценить уровень ответственности мужчины — кто‑то изучил наличие школ поблизости в расчете, что я однажды к нему перееду, а кто‑то предлагал снять мне квартиру в районе получше для ребенка. Проблема скорее в другом — снова замуж я не хочу, меня бы устроили партнерские отношения или гостевой брак. Пока не представляю совместного проживания с кем‑то, а мужчины обычно нацелены именно на это».
Как строить отношения, когда у партнера уже есть ребенок?
Если вы оказываетесь в роли мачехи или отчима, не старайтесь с порога обаять и очаровать ребенка потенциального партнера — будьте просто доброжелательны и терпеливы. «Не критикуйте воспитательные стратегии партнера. Если вам что‑то непонятно в поведении ребенка, спрашивайте, но мягко и аккуратно, — говорит психолог Евгения Асеева. — Завоевывайте авторитет и уважение постепенно, не стремитесь к быстрым результатам. Будьте последовательны и не подкупайте и не задаривайте подарками. Попробуйте следовать за увлечениями ребенка и предлагать интересный досуг».
Стоит быть готовым и к тому, что ребенок может начать «проверять и тестировать» нового взрослого, чтобы понять, что он из себя представляет. В таком случае специалистка рекомендует твердо, но спокойно выстраивать границы, объясняя, что вам нравится, а что нет.
Екатерина, 32 года: «Ребенок — это оберег и фильтр от тех, кто изначально тебе не подходит»
«Скоро будет год, как я одна воспитываю двухлетнюю дочь Аню. Мои предыдущие отношения были первыми серьезными в моей жизни: они длились десять лет, из которых шесть мы были в законном браке.
Когда Ане было полтора года, она заболела: обследования были долгими и малоэффективными, и переживания на этот счет повлияли на отношения с мужем. Думаю, брак развалился из‑за нашего неумения разговаривать друг с другом откровенно и моего постоянного страха обидеть его претензиями. Мы не смогли справиться с этой огромной тревогой и напряжением, когда ребенок болеет непонятно чем, а лечение не помогает, и приняли решение разойтись. Сейчас общение с бывшим мужем, который переехал в другую страну, спокойное — исключительно по вопросам воспитания и заботы о дочери.
Я не могу сказать, что сейчас активно кого‑то ищу. Я уважаю себя и своего будущего партнера и осознаю: для начала важно прийти в себя после предыдущей истории. Поскольку она длилась треть моей жизни, психике надо дать время адаптироваться. Кроме того, первое время у меня и не было на это времени: вскоре после развода у дочери нашли болезнь КронаХроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта., поэтому на меня свалилось все — лечение Ани, обустройство новой жизни без мужа, попытки не заработать нервный срыв.
Сейчас отношения с мужчинами у меня больше дружеские: я не знакомлюсь ни с кем намеренно, не сижу в приложениях для знакомств, но стала чаще видеться с друзьями — с кем‑то восстановила общение, не отказываюсь от их помощи словом и делом.
Мне кажется, ребенок — это оберег и фильтр от тех, кто изначально тебе не подходит, кто слишком слаб и незрел, чтобы столкнуться с реальной жизнью, кто готов только брать и не хочет отдавать. И наоборот: сильную и зрелую личность дети вряд ли испугают. Для меня идеальным вариантом был бы соло-отец, который смог справиться со всеми трудностями единоличного родительства — в моих глазах это хороший показатель выносливости, мужественности, ответственности, душевной теплоты и доброты. В себе же я уверена: я бы точно смогла полюбить ребенка своего партнера.
Я хорошо знаю, как сложно бывает соло-мамам. Есть хорошая формула «2-1=10» — когда остаешься с ребенком, на тебя падает такой пласт проблем, задач, дел и испытаний, что на них не хватает ни эмоциональных, ни физических сил. Даже чтобы просто куда‑то сходить, надо организовать присмотр за ребенком, если он маленький. Тут совет — не бояться просить помощи у друзей и родных. Например, в моем случае мне активно помогают родители бывшего мужа — берут внучку в гости пару раз в неделю».
Как познакомить ребенка с новым партнером?
Знакомство должно пройти в комфортной, знакомой и безопасной для ребенка обстановке. «После первой встречи не настаивайте на том, чтобы новый партнер и ребенок с порога полюбили друг друга. Достаточно доброжелательной заботы и уважения, — подсказывает психолог. — Рассказывайте новому партнеру о правилах, которые приняты в вашем доме, и стратегиях воспитания, которых вы придерживаетесь. Попробуйте организовать совместный досуг, способствующий сплочению, при этом интересный и вам, и ребенку, и вашему партнеру».
Заставлять ребенка отказываться от кровного родителя не стоит — это может навредить ему. О партнере и своих чувствах к нему стоит говорить честно и открыто. При этом нужно внимательно наблюдать за общением нового избранника с сыном или дочерью, чтобы не допустить агрессии или насилия.
Алекс, 43 года: «Женщинам, с которыми я встречался, было больше 35 лет — и многие из них очень хотели завести от меня ребенка»
«Я был женат дважды, и оба брака закончились неудачно. В первом я принял решение развестись, когда узнал об измене супруги — с ней у нас был общий ребенок. Второй брак в целом был непростым: последние годы отношений мы с женой много ругались, но из семьи я не уходил, потому что хотел дорастить наших детей до того момента, когда они станут более-менее самостоятельными. Тем не менее, мы расстались окончательно, когда я узнал, что супруги завязались отношения с другим мужчиной.
Первое, с чем я столкнулся, когда начал искать новые отношения, уже имея трех детей и два развода, это большие траты: с одной стороны, у тебя есть финансовые обязательства перед детьми, с другой — общение с новыми партнершами требуют вложений. Чтобы сэкономить, я придумал особую стратегию для свиданий: выбирал кафе, например, „Практику“ в Ленкоме, где знал меню, и заранее делал заказ, чтобы угостить девушку. Если общение мне не нравилось, я просто закрывал счет и прощался. Не помню точно, что я рассказывал о себе в анкете в дейтинговых приложениях, но о том, что у меня есть дети и бывшие жены, я говорил лично уже на свидании.
Другой проблемой было то, что женщинам, с которыми я встречался, было больше 35 лет — и многие из них очень хотели завести от меня ребенка. Например, после второго развода у меня завязались отношения с девушкой, с которой мы познакомились через Tinder. Мы начали встречаться, вскоре съехались — и через две-три недели она призналась, что хочет забеременеть. Я отказался, объяснив это тем, что для меня это сложное решение, учитывая мой бэкграунд. Вскоре мы расстались.
С новой, третьей женой я познакомился через приложение — у нее тоже были дети, которые жили самостоятельно в другой стране. Первое время мы встречались не так часто: у меня было мало свободного времени, потому что дети часто приезжали ко мне в гости, а затем ко мне и вовсе переехала дочка. Когда началась пандемия, она уехала к моим родителям, а я стал жить с новой партнершей.
Сейчас мы все живем в разных странах: я с женой — в Англии, мама моего сына — в Америке, мама дочки — в России. Я не могу сказать, что мы столкнулись с особенными сложностями: дети, когда приезжали к нам в Англию, нашли общий язык с моей новой супругой, а она — с ними. Да, им, как и нам, взрослым, нужно было немного времени, чтобы адаптироваться к привычкам друг друга, но мы смогли это сделать. Поэтому, оглядываясь назад, могу сказать так: построить новую жизнь и найти любимую женщину, уже имея детей, для мужчины не сложно, если не брать в расчет финансовые обязательства перед своими близкими и помощь им, от которой я не собирался отказываться».
Как быть, когда у обоих партнеров есть дети от прошлого брака?
«Главное правило — не заставляйте детей любить друг друга, — предупреждает Евгения Асеева. — Это правило относится ко всем членам семьи. Любовь часто ставят на пьедестал, считая ее чуть ли не главным ингредиентом всех отношений. Но правда в том, что любовь — слишком сложная эмоция, которая не включается по заказу. Часто достаточно спокойных, доброжелательных отношений для того, чтобы в семье был мир. Важно учиться говорить о самых разных чувствах открыто и слышать потребности друг друга».
Кроме того, между любыми детьми может возникать ревность, ссоры или даже драки — и это нормально. Помните, что дети не обязаны признаваться друг другу в любви и даже могут испытывать прямо противоположные эмоции. «Как только мы запрещаем что‑то чувствовать, начинаются проблемы. Напряжение может снять честный разговор, — объясняет психолог. — Сложно не встать на чью-то сторону в споре, не начать сравнивать — но все становится возможным, когда в семье есть диалог. В крайнем случае, вокруг есть много специалистов, к которым можно обратиться для разрешения сложной ситуации».