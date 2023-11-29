Вам обеспеченного или обычного? Как работают брачные агентства в 2023 году

Я спросила, сколько времени проходит с момента заключения договора до первой встречи. Елена снисходительно улыбнулась. «Я могу взять вас в работу и пообещать, что завтра найду кого‑то подходящего, но это будет смешно и абсурдно. Вы взрослая, умная девушка, сами понимаете свои… нюансы», — я не очень поняла, но на всякий случай кивнула. Елена продолжила объяснять, что консультанты — не боги, выше головы прыгнуть не смогут: «Вы видели альбом и догадываетесь, кого будут выбирать, а кого нет. Есть девочки, которые приходят, и я сразу вижу, что у нее завтра же будет два свидания». «Мужчинам, как и в природе, важна картинка — если фотография не понравится, что бы я им ни рассказывала, смысла не будет никакого», — поделилась мудростью сваха.