Иногда бывает так, что клиенты приходят с неожиданными темами, в которых психотерапевт сам для себя не копался — оно его не беспокоило, и в личных сессиях он это упустил. А тут внезапно его что‑то триггерит в новом клиенте. Если у специалиста большой опыт терапии, ему хватит пары сессий, чтобы в этом разобраться. Но мы живые люди, многие вещи могут нас задевать, и здесь вопрос в том, как ты с этим обращаешься. Упасть в аффект и долбить клиента, потому что он похож на твою маму, — это очень плохая история, это уже профнепригодность. А если ты отметил для себя «Да, мой папа вел себя так же, ну и ладно», то можно использовать свой опыт, чтобы посочувствовать клиенту.