Умер комментатор Василий Уткин

В своем последнем посте Уткин вспомнил, как попал работать на телевидение. «О, а у меня дата-то какая сегодня полукруглая! 17 марта 1989 года меня взяли на работу во „Взгляд“. 35 лет назад. Формально я не могу сказать, наверное, что это 35 лет работы именно на телевидении. А по сути — могу», — написал он.