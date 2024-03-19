В возрасте 52 лет умер комментатор Василий Уткин. Об этом сообщает спортивный журналист Иван Карпов.
«Что‑то с сердцем», — написал журналист в своем телеграм-канале. Смерть журналиста подтвердил телеканал «Матч ТВ» и пресс-служба любительского футбольного клуба «Эгриси», президентом которого был Уткин. «Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами», — говорится в сообщении ЛФК «Эгриси».
По данным телеграм-канала Baza, журналист скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова, куда был доставлен с острой сосудистой недостаточностью. Предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии.
Василий Уткин родился 6 марта 1972 года в Балашихе. Он получил известность в середине 1990-х в качестве футбольного комментатора НТВ и ведущего телепередачи «Футбольный клуб». В 2004 и 2005 годах Уткин получил премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор.
В своем последнем посте Уткин вспомнил, как попал работать на телевидение. «О, а у меня дата-то какая сегодня полукруглая! 17 марта 1989 года меня взяли на работу во „Взгляд“. 35 лет назад. Формально я не могу сказать, наверное, что это 35 лет работы именно на телевидении. А по сути — могу», — написал он.