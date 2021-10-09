Колени болят «на дождь», голова раскалывается от ветра, а серость за окном вгоняет в депрессию? Возможно, пора перестать списывать все на осень и обратиться к врачу. Разбираемся, действительно ли погода может влиять на состояние здоровья.

Что такое метеозависимость и почему мы чаще болеем осенью и зимой?

Под метеозависимостью в быту принято понимать все, что угодно. Любые симптомы, обострившиеся осенью, — от сниженного настроения до боли в суставах — многие списывают на дождливую погоду. На сайтах некоторых лечебных учреждений можно даже найти рекомендации по «лечению метеочувствительности»: прием поливитаминов, травяных настроев и других БАДов. При этом доказательной эффективности у таких методов нет — прежде всего потому, что в Международной классификации болезней и вовсе нет такого заболевания, как метеозависимость. То есть лечить ее бесполезно — терапии требуют те болезни, симптомы которых мы принимаем за реакцию на перепады атмосферного давления. С другой стороны, в прохладное время года мы действительно чаще болеем — особенно если говорить о респираторных заболеваниях. Сезон гриппа обычно начинается еще в октябре, набирает полную силу к середине зимы и остается с нами до начала весны. Но дело, конечно, не только в похолодании — грипп не появляется от того, что вас просто продуло. Просто осенью и зимой мы ведем себя именно так, как вирусам бы хотелось: проводим много времени в помещениях с закрытыми окнами и довольно сухим воздухом. Кстати, именно недостаток влаги в воздухе является очень важным (и недооцененным) фактором. В одном исследовании заразность вируса гриппа в разных условиях проверяли на морских свинках. Две группы поместили в разные клетки: в одной влажность воздуха была всего 35%, а в другой — 80%. В клетке с низкой влажностью заразность достигала 100% вне зависимости от температуры воздуха. А в клетке с высокой влажностью показатель заразности оказался на уровне 50% при +5 градусах, и 0% — при +20 градусах.

А что с сезонностью ментальных заболеваний?

Все мы слышали про осенние и весенние обострения — периоды, когда симптомы психиатрических заболеваний (от тревожного расстройства до шизофрении) усиливаются. На самом деле говорить о такой однозначной связи сложно. Одни исследователи находят определенные тенденции, но не берутся их трактовать, другие и вовсе не находят статистически значимой связи между обострениями и сезонностью. Есть данные о том, что паническое расстройство чаще встречается зимой, чем летом, с генерализованным тревожным расстройством также чаще обращаются к врачам зимой, а вот обсессивно-компульсивное имеет тенденцию обостряться осенью. Но важно понимать, что это данные всего одного исследования и далеко не у каждого человека психиатрический диагноз будет следовать именно такому паттерну. Правда, один психиатрический диагноз все-таки имеет четкую привязку к временам года — сезонное аффективное расстройство (SAD). Если вы замечаете стойкое снижение настроения, мотивации и жизненных сил каждый год с наступлением осени, стоит обратиться к специалисту для постановки диагноза. Ставить его самостоятельно не нужно — для диагностики SAD недостаточно субъективных ощущений осенней тоски. Прежде всего необходимо будет сдать анализы, чтобы исключить физиологические проблемы, например дисфункцию щитовидной железы. Если диагноз подтвердится, вам могут назначить как медикаментозное лечение и психотерапию, так и светотерапию — метод, широко применяемый для лечения сезонного аффективного расстройства. Для такой терапии достаточно приобрести домой специальную лампу дневного света — иногда именно его недостаток запускает изменения в головном мозге, приводящие к депрессивной симптоматике. Кстати, не всегда в обострениях виноваты холод и серость. Так, Американский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает о рисках жары: по его данным, количество суицидов возрастает вместе с температурой. Кроме того, пациенты с деменцией чаще попадают в больницу и умирают в периоды аномальной жары.

Что ваша метеочувствительность означает для врача?

Ксения Юркинас Терапевт, заместитель главного врача клиники «Чайка» в RigaLand

Метеозависимости действительно нет в международной классификации болезней. Значит ли этот термин что‑то для доктора? Смотря что пациент понимает под метеозависимостью. Например, есть исследование, которое опровергло связь боли в суставах с дождем. То же касается и других симптомов. Многим свойственно упрощать вещи, искать связь. Возьмем головную боль: часто мы слышим, что ее связывают с переменой погоды или с изменением атмосферного давления. Но у нее куда больше причин: это может быть и мигрень, и головная боль напряжения, и другие виды. Боли могут возникать, например, из‑за железодефицитной анемии: с ней не так просто справиться без препаратов железа. Таким образом, термин «метеозависимость» упрощает проблему — поиск реальных причин не всегда начинается вовремя, что затрудняет подбор оптимального метода лечения . Поэтому лучше пойти на прием к доктору, чтобы вместе разобраться с тем или иным симптомом, а не списывать его в очередной раз на погоду. Ухудшение самочувствия с наступлением осени зачастую связано с окончанием поры отпусков и выходом на работу. Вспомните школу: кажется, тогда мы ничего не слышали о метеозависимости, но приближение первого сентября на многих наводило тоску. А еще головная боль, слабость, плохое настроение укладываются в синдром хронической усталости (chronic fatigue syndrome), который может настигнуть в любое время года. Почему осенью это происходит чаще? В осенне-зимний период чаще обычного встречаются простудные заболевания. Иногда переболевших беспокоит post-viral fatigue syndrome (синдром поствирусной астении. — Прим. ред.): наряду с другими проявлениями синдром включает слабость и повышенную утомляемость. Для аналогичных симптомов после COVID-19 есть свой термин — постковидный синдром (long-COVID, post-COVID syndrome, post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection). В целом же важно понимать, что недостаток сна, малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела, нерегулярный прием рекомендованных медикаментов в гораздо большей степени влияют на здоровье, чем куда более безобидные перепады атмосферного давления.