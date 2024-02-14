О чем поговорить на свидании: первом, очередном или праздничном

Что привлекло тебя во мне?
Что может увлечь тебя с головой (хобби, работа)?
Есть в твоей жизни что‑то, без чего ты бы не прожил (а) и месяца?
Перечисли несколько своих самых любимых фильмов и книг. Почему именно их ты выбрал (а)?
Что для тебя значит твоя работа? Или продолжи фразу: «Я хожу на работу, чтобы…»
Есть ли ритуалы, которые обязательно присутствуют в твоей повседневности?
Что для тебя является красным флагом по отношению к себе или другим?
Какие ожидания у тебя по поводу нашего общения после первого свидания?
Как ты понимаешь, что хочешь продолжить общение? Назови три главных критерия.
Считаешь ли ты себя азартным человеком? Как ты относишься к играм — от компьютерных до настольных?
Давай сыграем в «Я никогда не». Каждый задает задает по пять вопросов.
Расскажи о двух-трех своих близких друзьях или подругах. Чем они занимаются, как вы любите проводить досуг вместе?
Расставь активности по привлекательности для тебя: вечеринка, музей, библиотека и так далее.
Как ты относишься к друзьям противоположного пола?
Секс без любви или любовь без секса — что бы ты выбрал (а)?
Редактор раздела «Музыка»
«Дорогие коллежанки попросили меня сходить на первое свидание и задать спутнице список из 15 вопросов, которые должны были помочь динамично построить диалог и лучше понять собеседницу. Есть один нюанс: тиндера и его аналогов у меня давно нет, запала ходить на неловкие первые свидания — тоже. Погода не особо способствовала спонтанным прогулкам, поэтому я решил выйти из зоны комфорта, не выходя из нее. И честно написал интригующей меня девушке, что вот, есть такая тема на работе, давай поотвечаем на вопросы из списка в чате. К счастью для меня и редакции, она согласилась.
Тут стоит уточнить, что это, конечно, никакое не первое свидание даже с поправкой на онлайн-форматМожно заметить, что чатиться в „телеге“ — это вообще никакое не свидание (что и сделали коллеги, заметив, что это „не по правилам“). Но тут и задача специфическая, и вообще, на дворе 2024 год. Мне кажется, у очень многих бывали такие чаты, когда и пальцы нервно бьют по клавиатуре, и сердечко бьется чуть чаще — и не меньше, чем при личных встречах.: с этим человеком мы знакомы несколько лет, просто в последнее время стали общаться чуть теснее. То есть первое впечатление друг о друге мы составили сильно раньше этого спонтанного диалога и уровень доверия друг другу в любом случае выше нуля.
Меня смутил первый вопрос — „Что привлекло тебя во мне?“ — как заходная тема для беседы. С другой стороны, будь это полноценное первое свидание, это хорошая возможность понять, с каких позиций вы вообще на этой встрече оказались. У нас же появилась возможность вспомнить, как именно мы познакомились (а это было в тиндере лет пять назад), почему завязался тот диалог и почему мы не потерялись после него, а остались подписаны друг на друга. Заодно кажется приятным, что мы проговорили какие‑то вещи вслух: они, может быть, и очевидные, но всегда лучше знать что‑то наверняка, а не додумывать.
Ближе к середине списка я поймал себя на том, что замечаю логику: один вопрос стал логично вытекать из другого. Условно, от красных флагов в людях мы легко перешли к ожиданиям от свиданий, а от них — к вещам, на которые обращаем внимание, чтобы решить, интересно ли нам увидеться с человеком еще раз. А в финале понял, что беседа увлекла и вне необходимости идти по списку: просто нравилось узнавать человека лучше и заодно открываться ему.
Были и приятные мелочи вроде обсуждения раздражения от великих слов „и так“ (когда надо „итак“) и „вообщем“ и более цепкие штуки: очень зацепила услышанная (окей, прочитанная) фраза „Открытость влечет за собой открытость“ — потому что мэтчится и с моим мировоззрением. Пусть и бывает сложно сделать этот шажок и открыться другому человеку. Но с помощью такой „дорожной карты“ делать это намного проще и комфортнее. Я задумался, изменилось ли мое восприятие этого человека? Скорее нет. Но диалог помог узнать новые вещи и четче понять, как устроена собеседница».
Если взять все твои увлечения и интересы и расставить их по значимости, то на каком месте будет секс?
Как ты относишься к раздельным путешествиям? Считаешь ли это допустимым?
Есть ли что‑то, что может начать тебя раздражать во мне через несколько лет? Было ли что‑то такое, что раздражало раньше, но нравится сейчас?
Представь, что у нас никогда не будет детей. Какие эмоции вызывает у тебя эта мысль?
В какой момент ты осознал (а), что хочешь отношений со мной?
Какие качества во мне привлекли тебя и соответствуют ли они твоим ожиданиям?
Представь, что мы уже год в отношениях и живем вместе. В один из вечером ты возвращаешься с работы чуть раньше и застаешь меня за мастурбацией. Твоя реакция?
Расскажи, как правильно поддержать тебя, если ты злишься или расстроен (а)?
Смог (ла) бы изменить какие‑то свои привычки ради меня?
Как ты считаешь, кто должен быть главным в семье и почему?
Представь, что у тебя случилась ссора с другом и вы оба считаете себя правыми, — как бы ты решил (а) конфликт?
Эффективно ли мы справляемся с конфликтами? Представь, что мы разделили обязанности по дому: я мою посуду, ты выбрасываешь мусор. Но кто‑то из нас систематически этого не делает несмотря на просьбы, расстраивая и раздражая другого. Как мы бы решили эту проблему?
Что лучше: никогда не рассказывать об измене или признаться и попытаться сохранить отношения?
Как для тебя важны прелюдии? Опиши идеальную и расскажи о лучшем сексе со мной.
Какие препятствия мы уже преодолели вместе и как они укрепили нашу связь?
СММ-редактор
«Я не ожидала от эксперимента с вопросами ощутимых изменений внутри пары, но в этом смысле мы скорее исключение из правил: еще в первые месяцы отношений мы обсудили взгляды на семью и распределение ролей, проговорили границы друг друга, много разговаривали о сексе и делились опытом предыдущих отношений. Вот что происходит, когда сходятся два „аналитика по жизни“: вас практически невозможно застать врасплох вопросами об отношениях.
По этой же причине мне сложно сказать, что после разговора я узнала о своем партнере что‑то новое — скорее его ответы подтвердили уже имеющееся у меня представление о его взглядах. Например, раньше мы затрагивали тему раздельного досуга, поэтому быстро сошлись во мнении по поводу допустимости одиночных путешествий и доверия друг другу в таких поездках. А еще мы оба сумасшедшие карьеристы и давно нашли способ смэтчить свои загруженные графики, поэтому, не сговариваясь, одинаково расставили приоритеты между работой, увлечениями, спортом и сексом (и кто, кстати, сказал, что на первое место нужно ставить что‑то одно?).
А вот спорные вопросы были интересными! На строчке „Что лучше: никогда не рассказывать об измене или признаться и попытаться сохранить отношения?“ мы зависли, наверное, минут на тридцать. Придумывали вместе гипотетические ситуации и обсуждали, как было бы правильнее в них поступить. В этом смысле спорные этические темы сильно недооценены. Многие боятся обсуждать их из‑за риска поругаться, а мне всегда виделся в них потенциал: во-первых, дебаты с партнером — то еще развлечение, а во-вторых, в таких разговорах узнаешь о человеке вещи, которые обычно внезапно выплывают в отношениях в самый неподходящий момент.
Но были, конечно, вопросы, которые вне оговоренного эксперимента мне было бы неловко задать. Все-таки каким бы открытым, уверенным и раскрепощенным ни был человек, у него есть области уязвимости, продиктованные неприятным опытом отношений или паттернами из детства. В ответе партнера на вопрос „Что тебя во мне раздражает?“ боишься увидеть отвержение тебя, а в гипотетической ситуации „Что ты сделаешь, если застанешь меня за мастурбацией“ — осуждение и пристыживание. Этот разговор еще раз мне показал: чем больше страх, тем скорее вам надо задать друг другу эти острые вопросы. Иначе они так и будут копиться в голове и обрастать нереалистичными опасениями. Я после этого обсуждения с парнем поймала себя на необычном ощущении, с одной стороны, испытала облегчение, а с другой — подумала: „А почему я вообще решила, что он мог ответить иначе?“ — мои опасения изначально никак не сочетались с его характером и поведением и были необоснованными.
А потом мы перешли к моим любимым темам — нам попались вопросы „В какой момент ты осознал, что хочешь отношений со мной?“, „Какие качества тебя во мне привлекли и как они сейчас соответствуют твоим ожиданиям?“. Кажется, в таких обсуждениях всегда есть дисбаланс: каждая девчонка хочет послушать историю о том, как в нее влюбился партнер, но далеко не каждый парень любит и вообще может разговаривать о своих чувствах. Я в такие моменты вспоминаю слова психотерапевта, у которого брала интервью для одного из своих текстов: „Если вам что‑то нравится в партнере, скажите ему и повторите это три раза“. Приятных и теплых слов не может быть слишком много, а регулярные напоминания о том, почему вы дорожите этим человеком, здорово спасают от впадания в бытовую стадию отношений — для нас, по крайней мере, это работает.
Итог: не могу сказать, что мы узнали о себе что‑то новое или увидели в себе какие‑то редфлаги. Но это был приятный вечер, когда мы увлеченно делились взглядами на отношения и семью, спорили об изменах и абортах, вспоминали приятные моменты и смеялись над косяками друг друга. В конце мой партнер сказал, что этот разговор еще раз подтвердил для него представление, которое он обо мне составил за время отношений, и добавил: „Иногда мне кажется, что мы с тобой как близнецы“. А мне даже нечего особо добавить: этот эксперимент и правда лишь лишний раз подчеркнул, как мы похожи».
Как ты думаешь, что в тебе изменилось за время наших отношений?
Из‑за чего ты испытываешь счастье в последнее время (хобби, развлечения и так далее)?
Ты легко можешь расслабиться дома рядом со мной? В отношениях ты ведешь себя открыто или скрываешь свои чувства? Следишь за речью, чтобы не ранить меня или выражаешь себя без оглядки?
Вспомни, когда мы только познакомились, что именно тебя привлекло во мне? Сохранилось ли это чувство/качество или что‑то другое вышло на первое место?
У тебя есть мечта (о которой я не знаю), которую ты откладываешь по каким‑то причинам?
Мы вместе уже давно и через многое прошли, но скажи: все твои сексуальные фантазии мы осуществили, есть ли такие, о которых я не знаю, я могу помочь тебе их реализовать?
Наша пара сейчас и два года назад: когда мы были мы ближе друг другу?
В наших отношениях есть взаимопомощь, взаимоподдержка? Как именно ты поддерживаешь меня? Можешь ли легко попросить о помощи? Чувствуешь мою поддержку и вовлеченность в твою жизнь?
Покажи три своих любимых порноролика за последнее время. Давай посмотри твои и мои вместе.
Есть ли у нас сейчас общая цель, к которой мы идем?
Какие совместные ритуалы и традиции нас сближают? Давай придумаем новый ритуал и добавим его к нашей рутине.
Вспомни, была ли ситуация, когда у тебя были трудности в самореализации или самопознании и я помог тебе справиться?
Какие уроки ты извлек из прошлых ошибок и как они повлияли на наше сегодняшнее счастье?
Как мы поддерживаем баланс между личной независимостью и совместным временем? Нужно ли что‑то улучшить в этом плане?
Попробуй вспомнить: совершал (а) ли я за последнее время какие‑то поступки по отношению к тебе или другим людям, которые тебя впечатлили, запомнились, вызвали удивление или гордость? Расскажи мне о них.
Шеф-редакторка
«Мы уже больше года женаты, больше трех лет вместе. Об этом почему‑то неловко говорить, но у нас все хорошо. Не то чтобы мы были парой из рекламы зубной пасты, но последний кризис был уже очень давно, и никаких непроговоренных обид у нас нет. Мы постоянно общаемся, в том числе на те темы, которые принято считать сложными.
Поэтому задавать мужу вопросы мне легко. Тем более что первый вопрос из списка очень приятный: мы регулярно подчеркиваем, как хорошо повлияли друг на друга, я стала спокойнее и увереннее, он научился открыто говорить о своих чувствах. Так что на старте мы еще раз сказали друг другу спасибо и настроились на добрый лад. Дальше все тоже шло гладко: для такой пары, как мы, подобные квесты — это скорее возможность приятно провести время друг с другом, один из способов развлечься. Мы не узнали друг о друге что‑то новое, а скорее получили пространство для того, чтобы проговорить (в том числе для самих себя) свои последние мысли и ощущения, оттолкнуться от вопроса и порассуждать на смежную тему, сверить часы. Мы справились со всеми вопросами за час и остались в отличном настроении.
Я люблю игры с вопросами, потому что они помогают отбросить рутинные тревоги и сфокусироваться друг на друге, — по-моему, это классный инструмент во времена, когда нас постоянно что‑то отвлекает».