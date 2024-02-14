О чем поговорить на свидании: первом, очередном или праздничном

Но были, конечно, вопросы, которые вне оговоренного эксперимента мне было бы неловко задать. Все-таки каким бы открытым, уверенным и раскрепощенным ни был человек, у него есть области уязвимости, продиктованные неприятным опытом отношений или паттернами из детства. В ответе партнера на вопрос „Что тебя во мне раздражает?“ боишься увидеть отвержение тебя, а в гипотетической ситуации „Что ты сделаешь, если застанешь меня за мастурбацией“ — осуждение и пристыживание. Этот разговор еще раз мне показал: чем больше страх, тем скорее вам надо задать друг другу эти острые вопросы . Иначе они так и будут копиться в голове и обрастать нереалистичными опасениями. Я после этого обсуждения с парнем поймала себя на необычном ощущении, с одной стороны, испытала облегчение, а с другой — подумала: „А почему я вообще решила, что он мог ответить иначе?“ — мои опасения изначально никак не сочетались с его характером и поведением и были необоснованными.