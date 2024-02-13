Как распределить семейный бюджет и не разрушить отношения: советы экспертов и опыт пар

Раздельный бюджет

«Этот тип предполагает наличие четких договоренностей: чаще всего общие траты, такие как аренда жилья и квартплата, делятся пополам, а остальные деньги каждый распределяет по своему усмотрению . Можно оговорить, кто за какие расходы отвечает: например, один — за квартиру, а другой — за продукты и домашние расходы. Плюс этого типа бюджета в том, что каждый член семьи имеет финансовую независимость от другого и может не отчитываться за свои траты. Но когда дело доходит до крупных совместных покупок, у кого‑то из партнеров может не оказаться нужной суммы, потому что не было совместного контроля. Эта модель не подойдет тем парам, где работает кто‑то один или доходы партнеров отличаются более чем на 30%».