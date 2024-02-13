Как распределить семейный бюджет и не разрушить отношения: советы экспертов и опыт пар

Какие способы распределения бюджета бывают
Большинство россиян придерживается мнения, что семейный бюджет должен быть общим, но с согласованием трат с партнером, — за эту модель высказались 64% опрошенных в недавнем исследовании Superjob. Еще 11% поддержали раздельный бюджет — это на 6% больше, чем в 2020 году.
Однако раздельный бюджет не означает, что партнеры считают каждую копейку и не делают общие покупки. «Афиша Daily» обратилась к специалистке по финансовой грамотности, чтобы прояснить терминологию и выяснить, кому подходит тот или иной вариант.
«Этот тип предполагает наличие четких договоренностей: чаще всего общие траты, такие как аренда жилья и квартплата, делятся пополам, а остальные деньги каждый распределяет по своему усмотрению. Можно оговорить, кто за какие расходы отвечает: например, один — за квартиру, а другой — за продукты и домашние расходы. Плюс этого типа бюджета в том, что каждый член семьи имеет финансовую независимость от другого и может не отчитываться за свои траты. Но когда дело доходит до крупных совместных покупок, у кого‑то из партнеров может не оказаться нужной суммы, потому что не было совместного контроля. Эта модель не подойдет тем парам, где работает кто‑то один или доходы партнеров отличаются более чем на 30%».
«Проблемы раздельного типа ведения бюджета решаются использованием смешанной модели. Она подразумевает, что супруги отправляют заранее оговоренную сумму в семейный фонд, а остальные деньги тратят на личные нужды. Сумма, откладываемая в фонд, может быть как одинаковой для супругов, так и разной в зависимости от доходов каждого из них».
«Как следует из названия, в этом формате все деньги общие. Не имеет значения, сколько зарабатывает каждый из членов семьи, кто‑то может вообще не получать дохода. У этой модели есть большой плюс — общность и полное доверие в паре. Кроме того, не нужно считать, кто кому должен. Из минусов — отсутствие личных денег для каждого: допустим, партнер будет знать, когда второй готовит для него подарок, потому что это отразится на счете. Но для таких моментов есть решение: в бюджет семьи можно заранее закладывать сумму на личные нужды и тратить ее на свое усмотрение».
С какими проблемами сталкиваются пары?
«Больше половины всех моих консультаций приходится именно на тему семейного бюджета. Так выглядят основные проблемы и запросы в парах.
- Когда один любит тратить, а второй — копить. В таких ситуациях часто помогает финансовое планирование, то есть выписывание всех материальных целей с четкими датами и необходимыми суммами. Возможно, тот, кто транжирит, не понимает, зачем ему вести себя иначе. Например, если каждый партнер согласится с тем, что необходимо накопить на машину за два года, потому что в семье планируется прибавление, экономно обращаться с деньгами станет проще.
- Когда один в паре зарабатывает намного больше второго или второй не работает вовсе. Тут важно все проговорить с партнером и выбрать тот тип семейного бюджета, который устроит каждого. Главное, чтобы никто не испытывал неловкости и не стеснялся того, что зарабатывает меньше. Лично мне кажется, что в таком случае идеальным сочетанием будет общий бюджет и его ежемесячное обсуждение.
- Когда финансовые цели партнеров не совпадают. Часто случается такое, что ко мне приходит только один человек из пары, потому что второй не ставит перед собой задачи научиться финансовой грамотности. В такой ситуации действует правило: главное — начать! Если вы проявили активность в плане ведения бюджета и постановки целей, то начните откладывать, инвестировать. Вероятно, ваш партнер заинтересуется этим после первых результатов».
Кто должен платить за квартиру: мнение из соцсетей
Тема финансов нередко становится предметом споров: недавно в русскоязычном твиттере вновь выясняли, кто должен платить за съемную квартиру, если пара живет вместе. Пользовательница @chertovka00 заявила, что не стала бы встречаться с мужчиной, который предлагает делить аренду пополам. Ее аргумент заключается в том, что она ежемесячно тратит большие суммы на бьюти-процедуры.
Некоторых мужчин в комментариях возмутила эта точка зрения. Они говорят, что их аналог трат на красоту — это, например, содержание дорогой машины. В ответ им напоминают, что это выглядит так, будто мужчины «хотят бесплатную ухоженную домработницу, которая, помимо готовки, уборки и воспитания детей, еще и трудится на основной работе».
Некоторые пользовательницы соцсети не согласны с @chertovka00, что женское тело может считаться платой. Однако они тоже хотели бы, чтобы их партнер проявлял финансовую инициативу. «Пусть платит [за квартиру], потому что есть деньги и он не жадный, потому что ему приятно создавать для меня комфорт», — пишет @krsnvsk.
Как организовывать бюджет на практике: опыт пар
«Афиша Daily» поговорила с несколькими парами, которые вместе три, десять и двадцать лет. Мы узнали у них, как они распределяют деньги в отношениях, влияют ли на них гендерные стереотипы и обсуждают ли они финансовые вопросы.
Блогеры
«В августе будет уже 20 лет, как мы вместе, и, конечно, за это время сильно поменялись и мы, и наше отношение к деньгам. Все начиналось с того, что мы оба были по уши в кредитах, и все, о чем думали, как взять еще один, чтобы купить роллы и пиво в пятницу. С годами мы накопили опыт и стали относиться к финансам с уважением».
«Она почти не говорила об этом, но была немного смущена тем, что деньги зарабатываю только я. Все наладилось, когда блог начал приносить ей доход. Ощущение, что у Лены есть собственные финансы, ее успокоило.
У нас довольно стандартное распределение семейного бюджета: есть общие деньги и есть отдельно Ленины (смеется). Но в последнее время я заметил, что будто весь наш доход становится общим. Квартира и все траты на нее — на мне. Лена покупает на свои заработанные деньги продукты, мыло и шампуни, оплачивает кружки и занятия Василисы (дочери пары. — Прим. ред.). По сути, на мне — стены нашего дома, на ней — все, что внутри».
«Мы вместе почти десять лет — за это время мы выросли из школьников с карманными деньгами до самостоятельно зарабатывающих людей. Подход к финансам и размер бюджета менялись, но глобальный взгляд на деньги всегда оставался неизменным: совместные цели мы закрываем общими усилиями».
«До разговоров о деньгах доходит, только когда необходимы крупные покупки. Просто оцениваем, на что нам хватает финансов, а на что не стоит тратиться. Такое важно обсуждать, чтобы у обоих было одинаковое представление о происходящем. Но чаще все происходит естественным образом, потому что у нас в целом очень схожие взгляды на многие вещи».
«Мы вместе четвертый год, съехались через полгода отношений. Единого семейного бюджета или какого‑то общего котла, куда бы мы складывали все свои доходы, у нас нет — каждый хранит свои деньги на личных картах и счетах. Но есть разделение глобальных трат: например, я оплачиваю аренду квартиры и коммуналку, а также все, что связано с машиной, — бензин, ремонт. Считаю это логичным, учитывая, что приобретал ее сам.
Моя девушка покупает продукты для нас и корм для собаки. При этом нельзя сказать, что эти правила каленым железом прописаны: я, например, могу заплатить в супермаркете и сам.
Прочие расходы оплачиваем либо в складчину, либо по очереди, например, сгонять на сутки отдохнуть за город или сводить собаку к ветеринару (что порой не очень дешево в Грузии).
Девушка страстно мечтает о том, что однажды я сказочно разбогатею и буду ее полностью обеспечивать. Но я считаю, что так или иначе хоть какую‑то копеечку в дом должны приносить все. Жаль, что собаку не трудоустроить, а то не помешало бы, чтобы и она за квартиру скидывалась».
Как решать ссоры из‑за денег
Герои материала утверждают, что никогда не ссорились со своими партнерами из‑за финансов, но есть пары, в которых все же случаются конфликтные ситуации такого рода. Исследования показывают, что каждая четвертая российская семья регулярно ссорится из‑за денег. В число самых частых поводов входят несогласие с тратами партнера, размер его зарплаты и разные финансовые цели.
Мы выяснили у семейного психолога, о чем могут говорить разногласия, связанные с финансами, и как правильно их разрешать.
Семейный психолог, специалист сервиса психотерапии Alter
«Бывает, что за претензиями, которые выглядят как конфликты из‑за бюджета, на самом деле скрываются совсем другие проблемы. Хотя деньги порой кажутся нам решением многих вопросов, ругаясь из‑за них, мы часто хотим совсем другого. Разберем на примерах конфликтов.
„Я не чувствую себя в безопасности!“
Безопасность — базовая потребность любого человека. Мы все хотим быть уверены, что и сегодня, и в будущем у нас будет крыша над головой, достаточно еды и мы сможем обеспечивать привычное качество жизни. В периоды кризисов, потери работы или из‑за крупных расходов каждый может чувствовать неуверенность в завтрашнем дне. Мы начинаем тревожиться о будущем и предъявлять партнеру претензии в недостаточном заработке или необдуманных тратах. Если наш партнер тоже тревожится, то такие разговоры перерастают в скандалы, но не улучшают ситуацию.
Тревога мешает мыслить рационально, поэтому в трудные моменты важно заботиться о себе, например соблюдать режим дня, в доказательство того, что некоторые вещи вам подконтрольны. И когда тревога снизится, можно будет спокойно поговорить о материальных проблемах и найти пути решения.
„Ты меня не любишь!“
В семье очень важно отношение партнера к нам. И если у супругов не получается проявлять любовь друг к другу на эмоциональном уровне, то вперед часто выходят материальные блага».
«Вместе подумайте о том, как еще можно проявлять чувства друг к другу. Хорошим подспорьем может стать книга Гэри Чепмена „Пять языков любви“. Прочитав ее, вам будет легче предложить партнеру конкретные действия, показывающие его теплое отношение к вам. Даже если вам важны именно подарки, они могут быть ценными не только по затраченным деньгам, но и по времени и силам, которые вложены в подготовку.
„Я живу будто в клетке!“
Если семейные деньги сосредоточены в одних руках, для человека это может стать источником власти или даже финансового насилия, когда он использует свой контроль над бюджетом семьи для манипулирования ею. Это может проявляться по-разному, например, как необходимость просить деньги у партнера на все, даже на мелкие траты. Или как постоянные упреки в неправильном распоряжении деньгами или недостаточном заработке — с угрозами лишить доступа к финансам. Или как полный контроль над деньгами, когда глава семьи отказывается согласовывать даже крупные покупки, которые делаются из общих сбережений».
«Если вы попали в эту ловушку и, возможно, уже пытались объяснить партнеру, что подобное его поведение унижает и оскорбляет вас, то знайте, что изменить такую ситуацию очень трудно. Человек, привыкший к власти и контролю над другим, редко готов отказаться от этого. В этом случае стоит задуматься о составлении плана собственной финансовой безопасности и независимости. Ищите поддержку у друзей и родственников, проконсультируйтесь с юристами и психологами, чтобы грамотно остановить ситуацию насилия, не усугубив ее, и благополучно из нее выйти».