Россияне стали чаще вести раздельный бюджет

Российских семей, ведущих раздельный бюджет, стало больше. За этот способ ведения семейного хозяйства высказался каждый девятый опрошенный, передает «Газета.ру» результаты исследования Superjob.
Однако большинство россиян (64%) предпочитают вести общий бюджет, согласовывая траты со своими супругами. Совместный способ практикуют 60%, а раздельный — 14%.
47% мужчин и 46% женщин считают, что роль основного добытчика должен выполнять мужчина, а для других — 51% мужчин и 53% женщин — это не имеет значения. 53% и 47% респондентов и респонденток уверены, что в российских семьях больше зарабатывает супруг, а об одинаковой зарплате заявили 21% и 27% соответственно. 19% мужчин и 16% женщин поделились, что доход в их семье выше у супруги.
Superjob отметил, что в 2020 году раздельный способ ведения бюджета одобряли 5% респондентов, а придерживались 9%. В 2022 году — уже 9% и 10% опрошенных соответственно, а на сегодняшний день — 11% и 14%.