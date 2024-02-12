Россияне стали чаще вести раздельный бюджет

47% мужчин и 46% женщин считают, что роль основного добытчика должен выполнять мужчина, а для других — 51% мужчин и 53% женщин — это не имеет значения. 53% и 47% респондентов и респонденток уверены, что в российских семьях больше зарабатывает супруг, а об одинаковой зарплате заявили 21% и 27% соответственно. 19% мужчин и 16% женщин поделились, что доход в их семье выше у супруги.