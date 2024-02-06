Пересадка в Стамбуле. Истории мужчин, которые решились на трансплантацию волос

С залысинами я справлялся подбором подходящей стрижки: мы с барбером нашли хороший вариант с зачесом влево, но желание нормально отрастить волосы и делать красивые укладки на любую длину оставалось. Я с детства помнил эту рекламу „Реал Транс Хайр“ из девяностых со сценкой на паспортном контроле и решил, что сделаю пересадку, как только появится возможность, но все время откладывал: то машина, то квартира, то переезд. А потом, когда мне уже стукнуло 35, пришла годовая премия, друзья меня поддержали, и я пошел на консультацию в московскую клинику. Там насчитали огромную сумму360 тыс. рублей; в Турции все в итоге стоило $1750, это около 160 тыс. рублей по тому курсу., и я уже хотел все снова заморозить, но коллега рассказал про своего знакомого, который сделал пересадку в Турции. Я позвонил ему, и первая его фраза была: „Если настроился, даже не думай — просто поезжай и делай“ . Так я и решился, и уже через неделю полетел делать операцию».