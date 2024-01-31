«Хотелось быть больше человеком, меньше грудью»: истории девушек, которые уменьшили грудь

С хирургом мне повезло — это был муж подруги. Я решила, что больше доверяю человеку, которого знаю вне операционной. На первом приеме выяснилось, что у меня высокий уровень птоза молочных железОпущение молочных желез и потеря их объема, которое сопровождается растяжением кожи.. Расстояние от яремной ямки до соска было 41 сантиметр, что очень много. То есть соски и ареолы пришивали по технологии свободного лоскута, когда нервные окончания рассекают. Это означало следующее: если я захочу иметь детей, грудью их выкармливать после операции не смогу. Меня это не напугало, так как беременеть я больше не планирую.