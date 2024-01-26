«Я как в анекдоте: могу копать, могу не копать». Жизнь в европейских лагерях для беженцев

Дело в том, что я более чем полтора года жил в Финляндии у разных знакомых и сменил двенадцать квартир. Я начал с вкусных домашних тостов по утрам, а не со столовской еды. Поэтому мне легче, чем многим здесь. В какой‑то степени я в лагере для эксперимента: хочу понять, как было бы, начни я как раз отсюда, и изучить, как устроен социум. Мне важно получать опыт и знания, чтобы использовать их, когда у меня появится возможность предложить, как улучшить жизнь в Финляндии. И самое главное: я смогу еще больше ценить то, что я получил, потому что мне невероятно повезло. Часть мозга всегда пытается потерять контакт с реальностью и перестать радоваться тому хорошему, что есть, но я стараюсь не позволить этому случиться.