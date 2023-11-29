Россиянин покончил с собой в лагере для беженцев в Нидерландах

Экс-глава штаба Навального** в Нижнем Новгороде Роман Трегубов, комментируя новость, написал в X, что сам 14 месяцев провел в лагере беженцев, а некоторые люди сидят там «десятками лет». По словам Трегубова, в лагере у него забрали военный билет, заграничный и внутренний паспорта, которые он до сих пор не может вернуть, а его сосед Яза регулярно отрезал себе «по куску кожи с головы».