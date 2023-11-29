Россиянин покончил с собой в лагере для беженцев в Нидерландах

Россиянин Михаил Зубченко покончил с собой в лагере беженцев Azc Echt в Нидерландах. Об этом в инстаграме* написала организация LGBT World Beside.
Там заявили, что смерти в европейских лагерях беженцев, особенно представителей ЛГБТК, становятся тревожной тенденцией. Организация призвала правительство Нидерландов и агентство по приему лиц, ищущих убежища, пересмотреть политику размещения беженцев из уязвимых групп.
Экс-глава штаба Навального** в Нижнем Новгороде Роман Трегубов, комментируя новость, написал в X, что сам 14 месяцев провел в лагере беженцев, а некоторые люди сидят там «десятками лет». По словам Трегубова, в лагере у него забрали военный билет, заграничный и внутренний паспорта, которые он до сих пор не может вернуть, а его сосед Яза регулярно отрезал себе «по куску кожи с головы».
Активист называет время пребывания в лагере адом. Он говорит, что у просителей убежища нет права на работу и никакого аналога удостоверения личности, а каждый вторник им необходимо отмечаться, «как в колонии».
В феврале 2023 года в другом лагере для беженцев в Нидерландах покончила с собой трансгендерная женщина из России Хина Захарова. Правозащитники отмечали, что Захарова не могла получить от местных властей препаратов для гормональной терапии и психологической помощи.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельсность в стране запрещена.
**Штабы Навального признаны в России экстремистской организацией и запрещены.