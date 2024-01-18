15 игрушек-имитаторов куннилингуса для тех, кто любит оральные ласки

Игрушка 3 в 1. Вибратор изогнутой формы с одной стороны, язычок для имитации куннилингуса и помпа-насадка — с другой. Сам вибратор довольно стандартный, 12 см в длину и 3 см в диаметре. Использовать помпу, которая оказывает засасывающее воздействие, нужно с осторожностью: для высокой чувствительности вряд ли подойдет, зато ее можно использовать на других эрогенных зонах (например, сосках). Язычок можно использовать с или без помпы: свою работу он выполняет на отлично и может двигаться по семи разным траекториям.