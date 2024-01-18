15 игрушек-имитаторов куннилингуса для тех, кто любит оральные ласки

Клиторальный стимулятор Erotist Pulse
Вибратор с язычком на конце, который можно прикладывать к клитору и другим эрогенным зонам. Всего у игрушки шесть режимов вибрации. Даже на самом сильном режиме вибрация довольно деликатная, поэтому девайс подойдет для высокой и средней чувствительности.
Вакуумный вибратор Double от Jazeer
Игрушка от российского бренда, сочетающая в себе вакуумную стимуляцию и стимуляцию язычком с десятью разными режимами интенсивности. Игрушкой можно управлять на расстоянии с помощью приложения. Для людей с высокой чувствительностью стимуляция может оказаться слишком сильной, даже на первых режимах.
Клиторальный вибромассажер Pretty Love Rose Lover
Идеальная игрушка не только для оргазма, но и для украшения интерьера. Язычок на бутоне розы работает в двенадцати разных режимах — столько же режимов у вибрации, которую можно активировать для усиления стимуляции.
Вибратор Pearl от Miogi
Настоящая жемчужина для обладательниц и обладателей высокой чувствительности. Выступ на игрушке — небольшой шарик, который имеет три разных паттерна и предназначен для стимуляции эрогенных зон. Можно подключить вибрацию, которая работает в пяти режимах, но даже с ними воздействие очень деликатное.
Мини-вибратор Volita для клиторальной стимуляции от Fun Factory
Бюджетный вариант от не самого бюджетного бренда Fun Factory стимулирует клитор за счет двигающихся лепестков на конце. Однако единственный режим гаджета напоминает язык очень настойчивого партнера, поэтому она может не подойти для высокой чувствительности. Зато игрушку также можно вводить внутрь, чтобы разогреть стенки влагалища — небольшой размер делает ее отличным девайсом для прелюдии.
Вибратор-кролик Pretty Love Gloria от Baile
На клиторальном отростке игрушки расположен язычок, чтобы стимуляция клитора напоминала оральные ласки. У язычка три разных режима, у основной части, которая имеет классическую форму для стимуляции точки G, — двенадцать. Ее длина — 10 см, диаметр — 3,6 см.
Вибратор Milo от Jos
Вибратор-кролик с язычком на клиторальном отростке, работающем в трех разных режимах. Основная часть имеет длину в 12,5 см, а также ребристую поверхность для стимуляции точки G и десять режимов интенсивности, чтобы подобрать наиболее комфортный.
Мультифункциональный стимулятор Nimka от Jos
Игрушка для тех, кто хочет попробовать все и сразу. Она сочетает в себе вакуумно-волновую стимуляцию, язычок для имитации оральных ласк и пульсирующий шарик, который можно использовать для нежной стимуляции эрогенных зон.
Имитатор куннилингуса Sqweel 2
Наиболее типичный представитель своего вида с десятью силиконовыми язычками, имитирующими оральные ласки. Имеет три скоростных режима и два режима движения — в одну сторону или туда-обратно. Игрушка вполне компактная, но шумная.
Вибратор Power Flower от Satisfyer
Три гибких силиконовых лепестка, шесть режимов вибрации и шесть режимов интенсивности создают нежные разогревающие ощущения. Игрушка не пытается имитировать куннилингус, но, как и он, поможет в неторопливом и нежном возбуждении. Вибратор также можно использовать для стимуляции стенок влагалища.
Вакуумно-волновой стимулятор клитора Satisfyer Pro 3
Игрушка от немецкого бренда с десятью режимами вибрации и одиннадцатью режимами пульсации позволяет настроить свой идеальный режим. Подойдет для девушек с высокой и средней чувствительностью и поможет получить такие же ощущения, как от искусного куннилингуса.
Вибромассажер Volta от Fun Factory
Конструкция Volta с раздвоенным кончиком оснащена шестью режимами вибрации и шестью режимами интенсивности, что позволяет приспособить игрушку к любой чувствительности. Форма позволяет стимулировать игрушкой не только клитор, но и соски, а также головку пениса, мошонку и другие эрогенные зоны. А если вводить игрушку во влагалище, к клитору будет прикасаться небольшой выступ, что позволяет получать удовольствие одновременно внутри и снаружи. А еще игрушки Fun Factory нахваливают за очень приятный бархатистый силикон.
Вибростимулятор Fantasy for Her от Pipedream
Игрушка 3 в 1. Вибратор изогнутой формы с одной стороны, язычок для имитации куннилингуса и помпа-насадка — с другой. Сам вибратор довольно стандартный, 12 см в длину и 3 см в диаметре. Использовать помпу, которая оказывает засасывающее воздействие, нужно с осторожностью: для высокой чувствительности вряд ли подойдет, зато ее можно использовать на других эрогенных зонах (например, сосках). Язычок можно использовать с или без помпы: свою работу он выполняет на отлично и может двигаться по семи разным траекториям.
Клиторальный стимулятор Lelo Ora 3
Lelo можно назвать премиум-брендом в индустрии секс-игрушек, и высокая цена абсолютно оправданна. В отличие от многих подобных игрушек, язычок «Оры» в форме шарика выполняет круговые движения, а не вверх-вниз. Также можно включить вибрацию для более интенсивных ощущений. При этом и язычок, и вибрация могут работать независимо друг от друга. Отсюда и единственный минус игрушки: можно запутаться во всех ее возможностях.
Магнитно-волновой стимулятор клитора Mea от Fun Factory
Магнитно-волновая технология предлагает различные типы стимуляции всасывания воздуха, после которых нет онемения клитора, что позволяет испытывать несколько оргазмов подряд. У роскошной «Мии» три программы и пять режимов интенсивности. Первый паттерн предназначен для деликатной ласки, которая ощущается как куннилингус и дарит глубокий оргазм. Вторая программа приводит к быстрой и сильной разрядке, а третья сменяет режим высокой интенсивности на паузу (отлично подходит для практики эджинга). Также в игрушке есть уникальные функции boost и cool down. Первая увеличивает интенсивность для быстрого достижения оргазма, а вторая ее уменьшает, чтобы сполна насладиться им.