«Я боялась остаться без прежних ощущений»: как секс-игрушки влияют на чувствительность

На секс с партнерами проблемы с чувствительностью тоже повлияли. Я хотя бы точно знаю, где и как именно нужно трогать. А когда ко мне прикасался другой человек, все казалось бессмысленным — никакого удовольствия. Пару раз вообще не получалось кончить. Или было скорее нервно, чем приятно. То, что приносило оргазм в сексе раньше, больше не работало.