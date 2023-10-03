«Я боялась остаться без прежних ощущений»: как секс-игрушки влияют на чувствительность

Секс-игрушками я пользуюсь уже пару лет и раньше часто прибегала к их помощи. У меня высокое либидо, я мастурбировала каждый день. В основном брала вакуумный стимулятор или вибратор и быстро достигала оргазма.
В один момент я заметила, что мастурбировать руками стало сложнее и притупилось даже желание. Если раньше я расслаблялась и получала удовольствие быстро, теперь требовались дополнительные усилия. Оргазм стал тусклым, прикосновения к клитору либо едва ощущались, либо были даже неприятными — будто я трогала слишком чувствительную, полную нервных окончаний кожу.
Со временем я перестала мастурбировать без игрушки. Пальцами принести себе удовольствие было практически невозможно — клитор требовал более жесткой стимуляции либо вакуумником, либо вибратором. И желательно на самой сильной мощности. Руками я могла только ласкать грудь и бедра: другого смысла в них не было.
На секс с партнерами проблемы с чувствительностью тоже повлияли. Я хотя бы точно знаю, где и как именно нужно трогать. А когда ко мне прикасался другой человек, все казалось бессмысленным — никакого удовольствия. Пару раз вообще не получалось кончить. Или было скорее нервно, чем приятно. То, что приносило оргазм в сексе раньше, больше не работало.
Я решила наложить временное табу на игрушки. Особенно на вакуумник! Никаких ленивых и быстрых оргазмов: либо с предварительным возбуждением и только руками, либо никак. Сложно сказать, сколько времени потребовалось для восстановления. Все не вернулось в норму в один день, чувствительность возвращалась постепенно.
Я практически отказалась от вакуумника. Изредка балуюсь, но после него все равно притупляется чувствительность или требуется больше времени для оргазма любым другим образом. Вибратором я периодически пользуюсь, но все же стараюсь чаще справляться сама. В конце концов, чужие руки и язык не вибрируют, а от них тоже хочется получать максимум удовольствия.
Семейный психолог, сексолог
Секс-коуч
Может ли из‑за секс-игрушек снизиться чувствительность клитора?
Зоя Пришивалко: Пока что нет исследований, которые подтверждают или опровергают утверждение, что секс-игрушки влияют на чувствительность нервных окончаний. Но вообще, сами игрушки были придуманы, чтобы люди развивали свою чувствительность. С ними можно усилить ощущения во время мастурбации.
А если вы никогда не получали оргазм с партнером или самостоятельно, ситуация может быть чуть сложнее. Попробуйте изучить себя: больше мастурбировать без игрушки и смотреть, где и на какие прикосновения ваше тело откликается лучше. И только потом уже подключать дополнительную стимуляцию.
С игрушками нужно знать свою норму. Нервные окончания привыкают к определенному воздействию. И если вы долго и часто пользуетесь гаджетом, включаете высокую мощность, то тело становится более толерантным. Постепенно для получения оргазма приходится тратить больше времени.
Вероника Чайная: В долгосрочной перспективе секс-игрушки не влияют на чувствительность. Но если вы будете десять минут тереть пальцами кисть, кожа начнет неметь. Примерно то же самое происходит с игрушками.
Оргазм — это рефлекс. То есть определенная реакция на определенный набор действий. Тело может привыкнуть к игрушке: давлению, режиму и длительности стимуляции. Но если вы научитесь получать удовольствие и от игрушки, и от стимуляции своей рукой, и в партнерском сексе, у вас не должно возникнуть трудностей с оргазмом. Одно не исключает другого, а только добавляет вариативности.
Если женщина получает меньше удовольствия от секса и мастурбации, возможно, она столкнулась с сенсорным перегрузом — состоянием, когда ощущения притупляются или, наоборот, становятся болезненными. Но это можно решить, не пользуясь гаджетом какое‑то время.
Может ли клитор стать, наоборот, слишком чувствительным?
Зоя Пришивалко: У некоторых людей нервные окончания могут быть в «замороженном» состоянии: их мало трогали или трогали так, что это не приносило должного удовольствия. А вакуумник или вибратор может «разбудить» их, так и повышается чувствительность.
Вероника Чайная: Смотря что иметь в виду под слишком чувствительным клитором. Если мы говорим о болезненных ощущениях, когда даже прикасаться к себе надо очень аккуратно — это сенсорный перегруз. В таком случае игрушку лучше отложить на какое‑то время.
У некоторых после использования игрушек становится лучше партнерский секс: оргазм более яркий и наступает быстрее. В этой ситуации дело может быть в психологическом факторе. То есть гаджет помог расслабиться или раскрыть новые грани сексуальности.
Как часто можно использовать секс-игрушку, чтобы она не влияла на секс без нее?
Зоя Пришивалко: У каждого человека своя норма чувствительности и свой уровень либидо. И стоит отталкиваться от них. Можно даже завести мини-дневник: как часто у вас появляется желание? Каким способом вы его реализуете? Если пользуетесь игрушкой, сколько времени требуется? Насколько гаджет вас удовлетворяет? Так вы будете отслеживать, меняется ли чувствительность или остается на том же уровне.
Вероника Чайная: Строгой нормы в использовании секс-игрушек нет. Вы сами отталкиваетесь от своих ощущений и сексуального темперамента. Однако не стоит использовать на одной зоне игрушку более 10–15 минут. Лучше менять режимы и места стимуляции.
Какая из игрушек сильнее влияет на чувствительность: вакуумный стимулятор или вибратор?
Зоя Пришивалко: Все скорее зависит не от игрушки. У каждого человека свой уровень чувствительности изначально, а у каждой игрушки своя мощность воздействия. К тому же большую роль играет точка контакта с телом. Например, если воздействовать на вульву или на клитор изнутри влагалища, эффект не будет тот же, что при прямом контакте с головкой клитора. Чем больше нервных окончаний сосредоточены в точке применения игрушки, чем больше мощность игрушки, тем сильнее может измениться чувствительность.
Что делать, если ощущения во время секса поменялись из‑за секс-игрушки?
Зоя Пришивалко: Для начала откажитесь от игрушки. Если совсем не получается, хотя бы сделайте мощность меньше той, к которой вы привыкли. Возвращайтесь к мастурбации руками и сексу с партнером без гаджета.
Если вам хочется больше мастурбировать, возможно, стоит обсудить с партнером ваш секс. Испытываете ли вы вообще оргазм в сексе с партнером, и если да, то каким образом? Что в вашем сексе вам нравится больше всего? Ответы помогут разобраться, что можно предпринять, чтобы секс с партнером стал лучше.
Главное помнить, что игрушки — дополнительная стимуляция для получения удовольствия, а не основная. Оргазм от игрушки иногда быстрее и веселее, но секс может обходиться и без гаджетов.
Вероника Чайная: Важно понять, что именно изменилось. Возможно, вы просто ожидаете ровно тех же ощущений от секса, что и от мастурбации секс-игрушкой, и разочаровываетесь. Или, может быть, дело в сенсорной перегрузке. Важно понять, что вызывает самые яркие ощущения в одной ситуации и почему их нет в другой.
Зачастую секс-игрушки как раз позитивно влияют на секс. Помогают узнать себя, разнообразить прелюдию, получать больше удовольствия. Та же техника «мост», с помощью которой девушки учатся получать оргазм от проникновения, выполняется при помощи вибраторов-кроликов. Бояться секс-игрушек не нужно. Главное, следить за своими ощущениями и не переусердствовать.