В группах репатриантов в фейсбуке полно сообщений: «Ребята, мы в Хайфе, приезжайте к нам». Но на самом деле людям не так‑то просто уехать из своих домов: им проще находиться со своей семьей, своими вещами, чем в чужой квартире, какими гостеприимными ни были бы приглашающие. Но чисто теоретически, если сегодня хоть один человек просто скажет, что хочет уехать, то его тут же заберут и отвезут в безопасное место.