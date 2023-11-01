«Тебе что, друзья важнее меня?» Четыре истории, как мужчины стали жертвами абьюза

Думаю, роль сыграли непроработанные травмы из прошлых отношений. В них парень говорил своим друзьям гадости у меня за спиной и выдумывал много неприятных историй. Конечно, когда я это узнала, доверие к мужчинам было разрушено. Но в 19–20 лет никто не говорит тебе, как правильно справляться с такими ударами. Я боялась, что меня опять обманут и бросят, а потом еще и посмеются над этим. Говорить о своей уязвимости прямо — безумно страшно, поэтому я токсично пыталась убедиться в чувствах другого человека. Делала гадости, как бы спрашивая: «А вот такой ты будешь меня любить?» Естественно, меня это никак не оправдывает. Но хотя бы радует, что теперь я могу работать над собой и не причинять никому боли.