Как меняется настроение? Может ли идти кровь? Разбираем мифы об овуляции

Если яйцеклетка выходит из яичника раз в месяц, значит ли это, что забеременеть можно только в рамках одного этого дня? Совсем нет. Тот день, который в приложении для контроля менструаций называется днем овуляции, рассчитан лишь приблизительно, ведь время наступления этого процесса может меняться каждый цикл. То есть он происходит не строго на 14-й день, яичники могут начать подготовку к этому в середине или в конце менструального цикла.