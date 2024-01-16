Как меняется настроение? Может ли идти кровь? Разбираем мифы об овуляции

Что такое овуляция и как часто она происходит?
Овуляция — это выход яйцеклетки из яичника. Но, чтобы это произошло, яйцеклетка должна вырасти. Чтобы клетка была защищена от внешних воздействий, она окружена слоем эпителиальных клеток и двумя слоями соединительной ткани. Этот компонент называется фолликулом. Созревая, он увеличивается в размерах, а потом лопается. Оказавшаяся на свободе яйцеклетка направляется в матку, которая, благодаря повышенному уровню эстрогенов во вторую фазу менструального цикла, нарастила толстый слой эндометрия. Если в маточной трубе яйцеклетка не встретит сперматозоид, произойдет отслоение лишнего слоя эндометрия — начнется менструация. Если же женская и мужская клетка объединятся, произойдет оплодотворение.
Овуляция происходит с того возраста, когда начинается менструация. При этом она случается не в каждый менструальный цикл.
Можно ли забеременеть не в овуляцию?
Если яйцеклетка выходит из яичника раз в месяц, значит ли это, что забеременеть можно только в рамках одного этого дня? Совсем нет. Тот день, который в приложении для контроля менструаций называется днем овуляции, рассчитан лишь приблизительно, ведь время наступления этого процесса может меняться каждый цикл. То есть он происходит не строго на 14-й день, яичники могут начать подготовку к этому в середине или в конце менструального цикла.
Врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, эксперт сети клиник Фомина
«Оплодотворение может произойти только если произошла овуляция, если есть яйцеклетка, которая готова соединиться со сперматозоидом. Но забеременеть можно не только в овуляцию — ориентировочно она происходит в середине менструального цикла (если он длится 28–30 дней, это примерно 14–16-й день), но яйцеклетка может жить до двух суток, а сперматозоиды до пяти суток. Этот факт подтверждает надежность календарного метода».
В овуляцию можно забеременеть от мужской смазки или при прерванном половом акте?
Врач акушер-гинеколог, сексолог, сексотерапевт
«Ответ на оба этих вопроса — „да“, можно. Несмотря на то что в предсеменной жидкости не содержится сперматозоидов, в мочеиспускательном канале может остаться их некоторое количество с прошлого семяизвержения, поэтому беременность может наступить. Именно поэтому у прерванного полового акта индекс Перля (показатель, отражающий эффективность контрацепции) составляет от 4 до 27. То есть до 27 из 100 женщин, которые предохраняются таким способом, могут забеременеть в течение года».
Боль и выделения во время овуляции — это нормально?
Среди естественных спутников овуляции, которые считаются нормальными, Анастасия Белова называет болезненность молочных желез, дискомфорт в животе, изменение выделений из половых путей: те становятся более текучими с примесью слизи. Главное, чтобы все это не причиняло женщине неудобств и не снижало ее качество жизни.
Дарья Огнева уточняет, что боль внизу живота и в пояснице, а также кровотечения входят в понятие нормы: «Рост доминантного фолликула, из которого выходит яйцеклетка, способствует растягиванию поверхности яичника и может вызывать боль. Кровь или жидкость, вытекающие при разрыве фолликула, раздражают брюшину, что тоже становится источником боли и дискомфорта. При этом часть крови может выходить через влагалище».
Можно ли определить овуляцию по естественным симптомам?
У некоторых представительниц животного мира есть явные признаки овуляции: например, у собак, коров и свиней начинается течка — выделяется слизь из половых органов. Макаки-резусы выбирают наиболее привлекательную для себя самку по ее внешнему виду, замечая, что ее морда темнеет, когда организм готов к зачатию.
Ученые считают, что овуляция стала скрытой для представителей человечества в ходе эволюции: «обонятельные, визуальные и ярко выраженные поведенческие сигналы были утрачены для сородичей», — утверждает социобиологиня Нэнси Берли в своей статье «Эволюция скрытой овуляции». Но специалистка обращает внимание и на то, что этот процесс фактически скрыт и от самих женщин: по сравнению с менструальными циклами других приматов человеческие аналогичные циклы нерегулярны, и организм не получает ярких физиологических сигналов о готовности яйцеклетки выйти из яичника. В статье говорится, что в какой‑то момент у человечества появился достаточный уровень интеллекта, чтобы ассоциировать совокупление с беременностью, а растущее самосознание женщин дало им причины для потенциального нежелания рожать детей. Согласно этой теории, скрытая овуляция препятствует сознательному избеганию зачатия.
Иногда овуляцию пытаются определить по изменению базальной температуры — так называют наиболее низкую температуру тела, которую измеряют во время покоя, например, сразу после сна, не вставая с кровати. Дарья Огнева объясняет, с чем связан этот небольшой скачок: «Во время овуляции не происходит повышения температуры и изменений веса, но после выхода яйцеклетки из яичника образуется желтое тело, синтезируется прогестерон. И этот гормон может способствовать повышению температуры на 0,5 градуса и приводить к задержке жидкости, что в свою очередь станет причиной увеличения веса. Но эти колебания незначительны, и по ним не стоит делать вывод о том, произошла ли овуляция».
Как тогда отследить овуляцию?
Достоверно отследить овуляцию можно тремя методами, о них рассказывает Анастасия Белова.
Фолликулометрия — ультразвуковое исследование, которое проводится в определенные дни цикла.
Тест на овуляцию.
Сдача анализа на гормон прогестерон — это надо делать примерно за шесть дней до начала менструального цикла.
Что происходит с гормонами во время овуляции? Почему женщина начинает чувствовать себя более привлекательной?
«Во время овуляции возрастает концентрация лютеинизирующего гормона, и в это же время вырабатывается мало эстрогенов и практически нет прогестеронов. Именно пиковые значения лютеинизирующего гормона влияют на то, что женщина начинает чувствовать себя более привлекательной, сексуальной, — объясняет Анастасия Белова. — Это все очень индивидуально, потому что наши половые гормоны ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) и ЛГ (лютеинизирующий гормон) — нейропредикторы, то есть они действуют на лимбическую систему, ответственную за настроение. А дальше все зависит от психотипа женщины, восприимчивости ее нервной системы».
Гинеколог Дарья Огнева уточняет, что чаще всего женщины чувствуют более сильное сексуальное влечение за пару дней до овуляции, а не во время нее: «Вероятнее всего, это связано с сигналами организма о готовности к оплодотворению, однако оно присутствует далеко не у всех женщин и не является показателем нормальности или ненормальности овуляции».
Во время овуляции может даже меняться голос: ученые проводили эксперимент, в рамках которого сравнили голоса женщин, записав их речь во время фолликулярной фазы цикла (что соответствует высокой фертильности) и во время лютеиновой фазы (низкой фертильности). Чтобы результаты были корректными, участницы сдавали анализы на лютеинизирующий гормон. Выяснилось, что за два дня до овуляции у женщин наиболее высокий голос из всего их индивидуального диапазона. Исследователи пришли к выводу, что это можно считать «свидетельством повышения женственности, связанного с фертильностью».
Другой эксперимент с участием 18 танцовщиц стриптиза, который длился 60 дней, показал, что количество получаемых чаевых коррелирует с фазой цикла: больше всего чаевых девушки получали во время овуляции. При этом остается неизвестным, на какие естественные сигналы реагировали мужчины.
Можно ли спланировать пол ребенка по овуляции?
Будущие родители, которые пытаются спланировать пол ребенка, обращаются ко всевозможным способам — от народных (например, диет и выбора конкретных поз для секса) до якобы физиологически обоснованных, но на самом деле псевдонаучных. Так, в сети можно встретить множество способов вычислить дни, в которые нужно заниматься сексом, чтобы точно родился мальчик или девочка. Согласно этим прогнозам, пол ребенка зависит от того, в какой день от овуляции произошло оплодотворение.
Выше мы уже разобрали, что без специальных методов невозможно определить, происходит ли овуляция и в какой день цикла это случается. Кроме того, пол ребенка определяется сперматозоидом — мужской клеткой, оплодотворяющей яйцеклетку.
Можно ли по овуляции определить дату родов?
«Если известна точная дата овуляции, то можно определить предполагаемую дату родов (ПДР), поскольку яйцеклетка готова к оплодотворению от 12 до 48 часов (однако после 24 часов эта способность сильно падает). Сами же роды в норме могут произойти не только в ПДР», — объясняет Дарья Огнева.
Почему может не наступать овуляция и как ее стимулировать?
Анастасия Белова говорит, что овуляция может не наступить по многим причинам: они могут быть связаны как с физиологическими процессами в яичниках, так и с функциональными проблемами, когда нарушена гормональная функция (из‑за гинекологических заболеваний, опухолей, медикаментов).
Как овуляция меняется с возрастом женщины?
По словам Анастасии Беловой, в период становления менструаций, который длится около шести лет, овуляции могут происходить реже. Кроме того, их количество снижается, когда уменьшается количество фолликулов, — это происходит примерно в возрасте 35 лет, по мере приближения менопаузы. Но, как утверждает специалистка, это не способствует переменам настроения или изменениям телесных ощущений.
Бывает ли овуляция у мужчин?
«У мужчин нет ни овуляции, ни ее прямого аналога, однако в их организме тоже присутствует цикличность гормонов: уровень тестостерона достигает пиковых показателей утром и снижается в течение дня, а также колеблется в течение месяца, что может влиять на сексуальное желание и настроение. Но эти колебания не столь выражены, как гормональные изменения, происходящие во время менструального цикла у женщин», — поясняет Дарья Огнева.