Что такое климакс и почему он не превращает женщину в старуху

«КПТ — отличный способ для работы с симптомами менопаузы. Подойдут практики осознанности и майндфулнес. Мы оспариваем негативные убеждения: пытаемся переубеждать через наблюдение. В КПТ-группах женщины могут говорить о своих симптомах открыто. Например, вы проговариваете: „У меня частые приливы, я краснею. А есть ли в группе женщина, которая прямо сейчас переживает то же самое?“ Кто‑то поднимает руку, и вы видите, что по женщине этого не заметно. Тогда вы отвечаете: „По тебе и не скажешь, а когда со мной это происходит, кажется, что я вся красная“. Несложно сделать вывод: значит, когда со мной это происходит, этого тоже не видно. В группе есть возможность провести эксперимент: рядом с тобой человек с теми же симптомами, и это не выглядит ужасно.