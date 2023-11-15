Что такое климакс и почему он не превращает женщину в старуху

Согласно британскому исследованию GenM (организация, повышающая осведомленность о климаксе), 91% женщин никогда не встречали рекламу продукции, помогающей справляться с симптомами менопаузы, а четверть респонденток бросали работу из‑за тяжело переносимого климакса. Табу на тему старения только подкрепляет неоправданные страхи и драматически снижает качество жизни женщин. При этом для многих связанных с климаксом проблем уже сейчас есть решение.
Что такое климакс?
Это естественный этап в жизни женщины. Он начинается спустя 12 месяцев после последней менструации. Менопауза развивается из‑за того, что организм перестает вырабатывать половые гормоны — в первую очередь эстрогены. За этот процесс отвечают яичники — железы, в которых формируются яйцеклетки. Из‑за отсутствия гормонов яйцеклетки больше не созревают и не могут встречаться со сперматозоидами. Репродуктивная функция затухает: за редким исключением, женщина в этот период не сможет забеременеть.
Выделяют четыре этапа.
- Пременопауза — период, когда месячные все еще идут, но приходят нерегулярно. Он считается от начала сбоев цикла до вступления в менопаузу. В организме происходят гормональные перестройки, но заметных внешних изменений еще нет.
- Перименопауза — период, предшествующий менопаузе, который длится от нескольких месяцев до нескольких лет. Иногда сопровождается ее симптомами: бессонницей, повышенной тревожностью и приливами жара. Обычно перименопауза развивается около 40 лет, но может начаться и раньше.
- Менопауза — переходный этап, который наступает через год после последней менструации и длится от полугода до двух лет.
- Постменопауза — часть жизни женщины после наступления менопаузы.
В некоторых странах, например в России, говорят и про мужской климакс. Под ним подразумевают снижение уровня тестостерона, связанное со старением. При этом, в отличие от женщин, у мужчин уровень гормонов снижается очень медленно начиная с 40–45 лет, и последствия этого не всегда видны.
Когда наступает климакс?
Менопауза, как правило, наступает в возрасте от 45 до 55 лет, при этом в разных странах этот показатель немного отличается. В одном крупном популяционном исследовании ученые случайно отобрали 12 676 женщин 45–69 лет из Новосибирска (Россия), Кракова (Польша) и шести городов Чехии. Выяснилось, что средний возраст начала менопаузы в Новосибирске составил 50 лет, в чешских городах — 51 год и в Кракове — 52 года. Авторы пришли к выводу, что высшее образование и использование витаминно-минеральных добавок были связаны с более поздним наступлением менопаузы, а курение, воздержание от алкоголя (!) и низкая физическая активность — с более ранним климаксом.
Какие симптомы у менопаузы и пременопаузы?
Симптомы климакса обычно начинаются за несколько месяцев или лет до прекращения менструации. Согласно данным ВОЗ, они могут быть такими:
- приливы жара и ночная потливость;
- изменения менструального цикла, заканчивающиеся прекращением менструаций;
- сухость влагалища;
- боль во время полового акта;
- недержание или подтекание мочи;
- трудности со сном и бессонница;
- изменения в настроении, депрессия, плаксивость и усиление тревоги.
Проявления менопаузы индивидуальны: кто‑то испытает несколько признаков, а кто‑то — ни одного. Чтобы оценить тяжесть состояния пациентки, гинекологи используют опросники — например, шкалу Грина. Если симптомы снижают качество жизни, врачи назначают препараты менопаузальной гормональной терапии, фитоэстрогены и некоторые другие лекарства.
От чего зависит время наступления климакса?
Акушер-гинеколог Клиники Фомина
«Время менопаузы генетически запрограммировано. Дело в том, что в яичниках заканчиваются фолликулы, которые вырабатывают эстрогены — женские половые гормоны. Один из распространенных мифов: если женщина в течение жизни принимала гормональные контрацептивы, то ее фолликулы не используются и менопауза наступит позже. К сожалению, это не так. Зато мы точно знаем, что может ускорить наступление менопаузы. В первую очередь курение — эта привычка в среднем приближает наступление менопаузы на два года. Также влияют генетическая предрасположенность и операции на яичниках.
Как правило, все начинается с нарушения цикла: менструация становится нерегулярной, слишком обильной или, наоборот, скудной. Поэтому для женщины любого возраста очень важно вести менструальный календарь».
Что такое преждевременная менопауза?
У большинства женщин менопауза наступает после 45 лет. Но иногда репродуктивная функция начинает сбоить в 35 и даже раньше. Такое состояние называется преждевременной недостаточностью яичников.
Гинеколог «РЖД-Медицина»
«Преждевременный климакс могут вызвать химио- и лучевая терапия, операция на органах таза, аутоиммунные заболевания и хромосомные аномалии. Также ранний климакс связан с наследственностью.
Я столкнулась со случаем, когда девушка в 30 лет пришла с жалобами на нерегулярный цикл, приливы жара и другие климактерические симптомы. После обследования выяснилось, что ее яичники практически истощены: в срезе наблюдались единичные фолликулы небольших размеров. Гормоны (фолликулостимулирующий, лютеинизирующий и антимюллеров) были на минимальных значениях. Девушке поставили диагноз и, чтобы она в дальнейшей могла иметь детей, простимулировали и забрали яйцеклетки.
Чтобы предвосхитить такую ситуацию, следует раз в год проходить осмотр у гинеколога. Он включает опрос, взятие мазка на онкоцитологию и микроскопию влагалища, УЗИ малого таза, молочных желез, а также маммографию после 39 лет».
Какие риски растут при климаксе?
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) развиваются у женщин примерно на 7–10 лет позже, чем у мужчин. Это связано с выработкой эстрогена, который защищает сердце и сосуды от преждевременного изнашивания. Поэтому в большинстве случаев после наступления менопаузы риск ССЗ возрастает — согласно исследованиям, в два-три раза. Менопауза также повышает риски опущения тазовых органов. Кроме того, на 20% увеличивается вероятность развития остеопороза и переломов. С менопаузой ассоциирован повышенный риск деменции. Дело в том, что эстроген играет важную роль в защите мозга от повреждений, вызываемых болезнью Альцгеймера.
В период менопаузы у многих женщин наблюдается увеличение массы тела, особенно в области живота. Причина — все в том же снижении уровня эстрогенов, ведь этот гормон отвечает также за распределение жировой массы.
Акушер-гинеколог Клиники Фомина
«Чтобы подготовиться к климаксу, как правило, обращаются к гинекологу и терапевту. Доктор определяет индивидуальные риски заболеваний и назначает обследование. В первую очередь речь про сердечно-сосудистые заболевания, ведь тромбозы, инсульты и инфаркты — главная причина смерти в нашей стране. Во вторую — про онкологию, например, вероятность развития рака груди из‑за снижения выработки женских гормонов возрастает на 3%.
Обычно пациенткам назначают маммографию (рентгеновское исследование молочных желез), мазок на онкоцитологию шейки матки, УЗИ органов малого таза, гастро- и колоноскопию. Для оценки вероятности остеопороза проводят денситометрию — рентгеновское исследование плотности костной ткани. Если принять меры на ранней стадии, можно избежать серьезных заболеваний в зрелом возрасте».
Что принимать при климаксе, чтобы не стареть?
Процесс старения проходит у всех по-разному. Но, как считают специалисты, состояние женщины в постменопаузе напрямую зависит от образа жизни.
Акушер-гинеколог Клиники Фомина
«Понятно, что хочется получить „волшебную таблетку“. Но одними препаратами тут не отделаться. Некоторым женщинам может потребоваться дополнительный прием железа, йода, омега-3, витамина D и кальция в виде лекарственных средств, но на первом месте стоит сбалансированное, разнообразное питание.
Особое внимание стоит обратить на гормональные препараты. Они помогают бороться с симптомами менопаузы, но нужны не всем. Их назначает только врач, если климактерический синдром проходит в тяжелой форме. Это может быть системная менопаузальная терапия (таблетки, пластыри, гели, содержащие эстрогены) или кремы и свечи для местного применения на половых органах. Препараты с мужскими половыми гормонами обычно не назначаются.
Деменцию профилактирует социальная активность: походы с друзьями в театр и кино, посещение выставок и концертов и так далее. Также очень важна физическая нагрузка — это может быть йога, цигун, плавание, танцы или, например, пешие прогулки по парку. Чем дольше вы остаетесь активными, тем дольше длится ваша молодость».
Даже умеренные физические нагрузки снижают риск депрессии, стресса и тревоги, которые часто проявляются в менопаузе. Они укрепляют мышцы, увеличивают вашу силу, равновесие и координацию, что также помогает легче переживать климактерический синдром.
В одном исследовании у женщин в менопаузе, которые в течение года занимались спортом, значительно улучшилось психическое и физическое здоровье. При этом если у испытуемых не было физических нагрузок, то их состояние ухудшалось. Программа включала кардиотренировки, упражнения на растяжку, укрепление мышц и техники релаксации.
Как психологически помочь себе при климаксе?
Подготовка к климаксу должна быть и психологической — лучше всего помогают техники когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). Их можно использовать индивидуально, с психотерапевтом или в группах.
Супервизор АКПП, руководитель психологического кабинета Psyfitness
«В России тема менопаузы обсуждается несколько однобоко: на первом плане медицинские вопросы, а о психологических говорят мало. При этом уже есть эффективные методы помощи в проживании этого непростого периода. Для работы с проблемами менопаузы я разработала шестинедельную программу для женщин, основанную на данных Британского общества по менопаузе (British Menopause Society) „Менооптимизм“. В нее входит информирование и стратегии для управления тревогой, стрессом, приливами, а также проблемами со сном. Исследования показывают, что восемь сеансов КПТ практически так же эффективны в снижении симптомов, как гормонозаместительные препараты».
Психолог, когнитивно-поведенческий терапевт
«КПТ — отличный способ для работы с симптомами менопаузы. Подойдут практики осознанности и майндфулнес. Мы оспариваем негативные убеждения: пытаемся переубеждать через наблюдение. В КПТ-группах женщины могут говорить о своих симптомах открыто. Например, вы проговариваете: „У меня частые приливы, я краснею. А есть ли в группе женщина, которая прямо сейчас переживает то же самое?“ Кто‑то поднимает руку, и вы видите, что по женщине этого не заметно. Тогда вы отвечаете: „По тебе и не скажешь, а когда со мной это происходит, кажется, что я вся красная“. Несложно сделать вывод: значит, когда со мной это происходит, этого тоже не видно. В группе есть возможность провести эксперимент: рядом с тобой человек с теми же симптомами, и это не выглядит ужасно.
Самое важное — снизить значимость проявлений менопаузы и их влияния на привычную жизнь, а соответственно, уменьшить тревогу и страх. А физиологические симптомы нужно принять и учиться с ними жить».
Влияет ли менопауза на секс?
Снижение уровня эстрогена после менопаузы может отразиться на либидо. Но сексуальное желание регулируется многими факторами — например, чувствительностью к тестостерону и половой конституцией. Поэтому, если в постменопаузе яичники продолжают выделять заметное количество тестостерона, либидо женщины, как правило, не сильно страдает из‑за гормональных перестроек.
Тем не менее женщины в менопаузе и постменопаузе могут заметить, что они не так легко возбуждаются и становятся менее чувствительными к прикосновениям. Снижение уровня гормонов приводит к уменьшению кровоснабжения влагалища, выработки смазки, в результате чего секс перестает быть комфортным.
Чтобы исправить ситуацию, специалисты рекомендуют массаж, оральный секс, ванны, мануальную стимуляцию и долгие предварительные ласки. Техники можно практиковать как с партнером, так и без него. Для повышения качества секса также подойдут кремы, вагинальные смазки и увлажняющие средства.
Важно помнить, что после менопаузы женщина все еще может заразиться инфекциями, передающимися половым путем, в том числе ВИЧ.
Можно ли забеременеть во время климакса?
В период перименопаузы беременность все еще возможна. Чтобы ее избежать, врачи советуют использовать контрацептивы в течение года после последней менструации. «Женщина фертильна даже в переходном периоде, — объясняет Анастасия Минаева. — Некоторые средства контрацепции можно сочетать с препаратами менопаузальной гормональной терапии (МГТ)».
Как женщины переживают менопаузу?
Процесс старения проходит у всех по-разному. Но, как считают специалисты, состояние женщины в постменопаузе напрямую зависит от образа жизни.
«Мне 54 года, пременопауза у меня началась в 49 лет. Резко появилась раздражительность: я стала остро реагировать на мусор на тротуаре, брошенные окурки, неправильно припаркованные машины, повышенный тон у собеседника. Физически это состояние я никак не ощущала, продолжала заниматься фитнесом, зимой кататься на коньках, а летом много гулять.
Через год я прибавила 3 кг. Начались приливы — и это самое неприятное, что я когда‑либо ощущала: несколько секунд жуткой депрессии, хотелось просто умереть. Потом я научилась говорить себе, что очень скоро все пройдет, и стало немного легче. Когда дошло до дрожи и стука зубов, я начала искать медикаменты, которые остановят это состояние. Нашла не сразу, много перепробовала. В основном это были негормональные препараты. Иногда попадались подходящие — они купировали эти симптомы. Но эффект длился недолго, потом организм привыкал, и мне приходилось искать новые лекарства. До сих пор так все и идет. Совместно с гинекологом сейчас планируем убирать спираль и вводить менопаузальную гормональную терапию.
Относительно веса я всегда руководствовалась фразой, что это временное явление. Очень сильно я не поправилась, а во время пандемии похудела на 5 кг. Сейчас стараюсь придерживаться этого веса.
Я много занимаюсь спортом: почти каждый день у меня йога, пилатес, бассейн. Во время занятий приливов больше, чем в спокойном положении. Но привычка выработана, и слова „это пройдет через несколько секунд“ помогают отвлечься. Менопауза — это неприятный период, к которому нужно было морально подготовиться, хотя бы знать симптомы, которые могут сопровождать долгие годы. Я не интересовалась этим, искренне думала, что меня это обойдет стороной, так как у моей матери ничего похожего не было.
Но когда ночью я чуть не упала с кровати от внутреннего жара, то очень испугалась. Параллельно с этим у меня начались неспецифические боли в придатках — это похоже на судороги. Оказалось, что при менопаузе это тоже бывает, хотя и очень редко.
Относительно полноценности жизни: кроме исчезновения какого‑либо желания половой жизни, у меня присутствует все — бодрость, энергия, интерес ко всему, что меня интересовало раньше. Но это все есть, пока я принимаю подходящие препараты. Как только их действие заканчивается, меня начинает сильно трясти. Без медикаментов я бы не смогла быть веселой и активной.
Если женщина всю жизнь была плаксива, с менопаузой ей станет еще хуже. Но если внутри оптимизм, ты будешь постоянно договариваться с собой, чтобы не зацикливаться на этом непростом этапе жизни».