9 добрых дел, которые можно сделать на Новый год

Шеф-редакторка
Эту зиму я провожу не в России, так что искала акцию, в которой можно принять участие удаленно. Одну из таких проводит фонд «Обнаженные сердца», который уже 20 лет помогает детям и молодым людям с аутизмом и другими особенностями развития. На специальной странице на Ozon сотрудники фонда собрали игрушки, в которых нуждаются их подопечные, — так что этот подарок точно не будет пылиться в углу и принесет пользу. Это развивающие штуки, которые нужны для занятий в центре для детей с инвалидностью: с их помощью ребята осваивают навыки, которые пригодятся им в жизни. Я выбрала большое яблоко с задорными червяками на магнитах, которых можно вытягивать специальными палочками — вместе с доставкой вышло 780 рублей. На выбор есть лоты и дороже, и дешевле. Не забудьте проверить, что в адресе доставки указаны «Обнаженные сердца» — данные скопируются при нажатии кнопки «изменить адрес и контакты» на главной странице акции, но перед оплатой их нужно выбрать еще раз.
СММ-редакторка
В этом году я поддерживаю акцию «Его мечты в ваших руках» — ребята из «Российского Красного Креста» собирают средства на подарки детям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.
Моя мама росла в очень бедной семье даже по меркам начала 80-х — она рассказывала, как тяжело ей приходилось в детстве без одного родителя. Поэтому, когда мы с сестрами были маленькими, даже в самые непростые годы она старалась находить для нас подарки и накрывать вкусный стол к Новому году (обязательно с мандаринами!). И этот заветный сверток под елкой всегда был для меня показателем того, что мы в безопасности, что не надо думать о финансовых ущемлениях, что можно позволить себе мечтать о чем‑то приятном и знать, что это реализуемо.
Поэтому я верю, что ребятам, которые сейчас оказались в тяжелых ситуациях, очень важно увидеть материальное воплощение своих желаний — не только потому, что это приятный подарок, но еще потому, что это покажет им, что мечтать о большем можно и нужно. Эта вера в лучшее поддерживает нас всех в трудные времена.
Авторка
Я не первый год поддерживаю новогоднюю акцию «Ночлежки», но в прошлом году наконец вышла на новый уровень и предложила коллегам объединить силы. Они меня радостно поддержали и весь декабрь приносили на мой рабочий стол консервы, сахар, чай, печенье и средства гигиены. В итоге мы набрали четыре синие икеевские сумки добра, и я отвезла их в домик «Ночлежки» в Бумажном проезде на последней неделе декабря.
Для меня это тоже стало своего рода новогодним чудом, потому что стоило только предложить, и люди вокруг легко включились в добрые дела. Я была страшно благодарна своим коллегам за то, что в декабрьском цейтноте у них нашлись время и силы на поддержку акции.
В этом году мы тоже уже начали закупку вместе с коллегами. Надеюсь, получится собрать пять или шесть сумок. Но даже одна коробка печенья или пачка чая — это уже большой подарок для того, у кого нет ничего. Поэтому верю, что каждый может поддержать эту акцию.
Редакторка
Я стабильно доначу кризисным центрам и НКО, которые работают с женщинами, пострадавшими от домашнего насилия. В «ТыНеОдна» можно обратиться за психологической и юридической помощью, а также записаться в группы поддержки. В нестабильные времена уровень агрессии в обществе неизбежно растет, и женщины и другие уязвимые группы сталкиваются с ней в первую очередь. Поэтому, я думаю, им помощь нужна как никогда.
Редактор
Я непременно отправлю традиционное пожертвование «Галчонку»: много лет назад он стал самым первым благотворительным фондом, которому я донатил, даже когда с деньгами было совсем туго. Стараюсь не забывать о них и сейчас. «Галчонок» помогает детям и молодым людям с ДЦП и поддерживает инклюзивное образование и реабилитационные центры по всей России.
А еще можно подарить кому‑нибудь новую книгу «Секрет Деда Мороза» — про то, что чудеса может творить любой. Средства от ее продажи отправятся сразу в восемь фондов: Хабенского, «Второе дыхание», «Ночлежка», «Шалаш», «Ника», «Дом с маяком», «Дари еду» и «Старость в радость».
СММ-редактор
Я вырос в частном доме на окраине Челябинска, поэтому собаки были со мной более-менее всю жизнь — даже ходить я учился, держась за спину овчарки Ронды. Так что, когда мама предложила мне отправить деньги в челябинский собачий приют «Хатико», я сразу согласился. У приюта нет новогодней акции, но сейчас идет большой сбор на строительство так называемого стариковника — это отдельное теплое помещение, где будут жить пожилые собаки, которые, скорее всего, уже не найдут своих хозяев. Это невероятно важно, потому что собаки, которым идет второй десяток лет, очень тяжело переносят злые уральские морозы, а Новый год — хороший повод, чтобы скинуть большой донат на это дело. Я уже закинул и вам советую.
Почему именно «Хатико»? Приют очень ответственно выбирает хозяев, потому что часто сюда попадают питомцы с тяжелой судьбой. Но тем радостнее смотреть на фото, где собаки, уже обретя новые дома, буквально расцветают. Это дарит приятное ощущение, что в мире еще осталось добро, а именно этого чувства в последние пару лет очень не хватает.
Редакторка
Принято думать, что Новый год — семейный праздник, ну или хотя бы дружеский и компанейский. Но есть бабушки и дедушки, которые в эту ночь остаются совсем одни — навестить их некому, а сами куда‑то пойти они не могут из‑за проблем со здоровьем. Фонд «Старость в радость» приносит этим людям праздник: соцработники в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек посещают дома-интернаты, разносят по квартирам подопечных сладости и мандарины. Даже маленький кулек гостинцев или открытка с теплыми словами могут напомнить человеку, что он не один, и есть люди, которые искренне хотят подарить ему улыбку и веру в чудеса. Есть еще более простой вариант помощи — отправить в фонд деньги (я поступила так). Это занимает всего несколько минут, но позволяет организации существовать дальше.
Редактор
В «Лавке радостей» я волонтерил, пока жил в Москве, — у них огромный склад с вещами и одеждой и что‑то вроде импровизированного шоурума, куда можно прийти и взять то, что тебе нужно. Они поддерживают тех, кто лишился дома и большинства вещей, а после 24 февраля стали помогать и беженцам. Мне кажется, донат «Лавке» — это то небольшое доброе дело, которое позволяет помочь нуждающимся и не идти на сделки с совестью.
У «Лавки» очень классная команда, и им не хватает не только места на складе, но и волонтеров. Так что, помимо доната, можно прийти к ним и потаскать коробки, пораскладывать одежду, порасчищать пространство. Это тоже очень поможет. А еще, конечно, можно принести одежду — это же супер, когда ты отдаешь что‑то, что тебе уже не понадобится, тем, кто в этом действительно нуждается.
Редакторка коммерческих проектов
Пару лет назад я переосмыслила свое отношение к новогодним подаркам — стала дарить их только самым близким людям и выбирать что‑то, чему точно найдется применение. А в этом году, вдохновленная друзьями, активно занимающимися благотворительностью, подумала, что хочу, чтобы мои покупки принесли пользу кому‑то еще. Поэтому часть подарков я решила выбрать в одном из благотворительных магазинов Charity Shop при фонде «Второе дыхание».
Это места силы для всех осознанных модников, которые вечно ищут что‑то особенное. Одежду, аксессуары и многое другое собирают через специальные боксы, установленные по всему городу — так можно подарить им новую жизнь, а не просто выкинуть. Затем то, что уже нельзя носить, отправляют на переработку, вещи в хорошем состоянии передают нуждающимся, ну а самые ягодки собирают в магазинах. Среди брендовых и винтажных вещей по приятным ценам здорово поискать что‑то по сложному запросу. Вырученные с продажи деньги также отправляют на благотворительность.