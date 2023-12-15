9 добрых дел, которые можно сделать на Новый год

Эту зиму я провожу не в России, так что искала акцию, в которой можно принять участие удаленно. Одну из таких проводит фонд «Обнаженные сердца», который уже 20 лет помогает детям и молодым людям с аутизмом и другими особенностями развития. На специальной странице на Ozon сотрудники фонда собрали игрушки, в которых нуждаются их подопечные, — так что этот подарок точно не будет пылиться в углу и принесет пользу. Это развивающие штуки, которые нужны для занятий в центре для детей с инвалидностью: с их помощью ребята осваивают навыки, которые пригодятся им в жизни. Я выбрала большое яблоко с задорными червяками на магнитах, которых можно вытягивать специальными палочками — вместе с доставкой вышло 780 рублей. На выбор есть лоты и дороже, и дешевле. Не забудьте проверить, что в адресе доставки указаны «Обнаженные сердца» — данные скопируются при нажатии кнопки «изменить адрес и контакты» на главной странице акции, но перед оплатой их нужно выбрать еще раз.