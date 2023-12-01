«Если ты мертв, никто не будет издеваться»: истории тех, кто пытался покончить с собой

Отсутствие необходимой родительской поддержки привело к тому, что я стала отдаляться от всех и все больше замыкаться в себе, боясь вызвать у окружающих ту же негативную реакцию. Несмотря на то что помимо школы я занималась во многих секциях и дополнительных учебных учреждениях, друзей у меня практически не было, а со временем связь оборвалась и с редкими знакомыми. Поэтому я научилась сама разбираться со всеми проблемами — сама с собой переживала счастливые моменты и неудачи, а общение с кем‑либо было скорее навязанной привычкой, нежели необходимостью. Одиночество приносило удовольствие и насыщало энергией, а общение с людьми сводилось к вежливым разговорам, в которых не нужно было открывать душу. При этом я всегда завидовала тем, у кого есть настоящие друзья, с которыми можно чувствовать себя комфортно и непринужденно. Я боялась, что со мной что‑то не так, что у всех, кроме меня, есть круг общения и отношения — так возникла еще одна причина для самоненависти и желания покончить с собой. Но каков бы ни был соблазн наложить на себя руки, как‑то я все это терпела.