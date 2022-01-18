Мы поговорили с врачом-репродуктологом о том, как ЭКО влияет на организм, от чего возникает бесплодие и можно ли его вылечить.

Елена Младова Генеральный директор, главный врач, врач акушер-гинеколог-репродуктолог клиники Remedi

Кто такой врач-репродуктолог? Это акушер-гинеколог с дополнительным образованием в области репродуктивной медицины. К нему обращаются пары, если беременность не наступает в течение года, и люди, которые хотят сохранить фертильность. Также врач-репродуктолог нужен тем, кто готовится к операции на репродуктивных органах. Есть ли обязательные ежегодные обследования репродуктивной системы?

Универсальных и обязательных тестов не существует. Но важно понимать, что общее здоровье не равно репродуктивному. Люди, которые ведут правильный образ жизни, хорошо питаются, не имеют вредных привычек и заболеваний, все равно могут столкнуться с проблемами при зачатии . Женщинам рекомендуется раз в год посещать гинеколога, чтобы оценить общее состояние, а мужчинам — уролога-андролога. Еще можно хотя бы раз в несколько лет проходить доступное по ОМС исследование на определение уровня антимюллерова гормона, который достоверно показывает количество потенциальных яйцеклеток в организме. Это помогает понять, когда наступит менопауза, и подойдет даже девушкам 18–20 лет.

К сожалению, бывает, что функции яичников выключаются в 25–30 лет. А если знать про склонность к ранней менопаузе, можно сохранить яйцеклетки для использования в будущем.



От чего зависит количество и качество яйцеклеток и сперматозоидов? Возраст и операции на яичниках сильно влияют на потерю яйцеклеток. Что касается качества, то оно начинает снижаться с 35 лет, а после 40 лет процент яйцеклеток с аномальным набором хромосом составляет порядка 80%. Этот процесс построен у всех примерно одинаково, но неправильный образ жизни, в том числе никотин и алкоголь, влияет на него негативно. Репродуктивное здоровье мужчин также ухудшают курение, ожирение и прием наркотических препаратов.

Что чаще всего становится причиной бесплодия? В случаях с женщинами это нарушение проходимости маточных труб и эндометриоз. Также влияют эндокринные факторы, если, например, отсутствует овуляция. Причинами мужского бесплодия могут быть травмы, вредные привычки, инфекции и воспалительные заболевания мочеполовой сферы, а также эндокринные нарушения. Но на первом плане стоят возрастные патологии. Если 15 лет назад к репродуктологу обращались в 32 года, то сейчас в среднем в 38 лет. Люди стали очень поздно планировать зачатие, поздно обращаться к врачу и узнавать о проблемах. Как выявляют и лечат бесплодие? Обычно пара проходит обследование в течение двух месяцев. Задача врачей — выяснить, есть ли у женщины овуляция, проходимы ли маточные трубы, все ли в порядке с полостью матки и со сперматозоидами партнера. Чаще всего этого хватает, чтобы подобрать оптимальный метод решения проблемы. Все вспомогательные репродуктивные технологии (ЭКО, заморозка яйцеклеток, использование донорских яйцеклеток или спермы, искусственная инсеминация, суррогатное материнство) не столько лечат бесплодие, сколько позволяют достичь беременности. Например, можно помочь женщине родить ребенка с помощью ЭКО. То есть взять у нее яйцеклетки, оплодотворить и поместить эмбрион в полость матки для вынашивания. ЭКО — самый эффективный и безопасный способ достичь беременности . Но пациенткам моложе 35 лет, в зависимости от проблемы, доступны и другие варианты. В частности, при отсутствии овуляции назначают гормональную терапию, а при непроходимости маточных труб — операцию. Если же эти способы оказываются неэффективны или проблемы есть у обоих партнеров, рекомендуется ЭКО. Но его эффективность зависит от двух важных факторов: от возраста и состояния овариального резерва (запас качественных яйцеклеток в яичниках. — Прим. ред.).

Как ЭКО влияет на организм и есть ли противопоказания? Существует миф, что гормональная нагрузка при ЭКО опасна для организма. На самом деле это не так. Во время беременности, например, она гораздо выше. Противопоказания прописаны в приказе Минздрава — это разные тяжелые заболевания. Например, обострение системной красной волчанки, открытые формы туберкулеза или не вылеченные онкологические заболевания. Вероятность осложнений — не более 1%. Это действительно эффективная и безопасная методика.

Какую самую необычную беременность вы помните? У меня была пациентка, которая замораживала эмбрионы. Первую двойню она родила в 2006 году, а третьего ребенка — в 2019 году. Все они были зачаты в 2006-м, но рождены с большой разницей во времени. В программе ЭКО часто используется криоконсервация эмбрионов, но их редко оставляют на такой длительный срок и в среднем используют в течение трех лет. Как изменилось количество пар с бесплодием за последние десять лет? Частота бесплодия и причины остаются те же. В среднем 15% супружеских пар сталкиваются с трудностями в зачатии. 30% случаев связаны с мужским здоровьем, 30% — с женским, а в 40% бесплодие связано с обоими из партнеров. Единственное изменение — возраст пациентов увеличивается. По данным Росстата, это связано с общей тенденцией позже рожать первого ребенка, с социальным становлением пары, с определенными карьерными устремлениями и с тем, что люди в принципе позже создают семьи и позже созревают для родительства. Все это негативно сказывается на репродукции.