Мы подготовили тест с типичными ситуациями из жизни, которые могут служить маркерами абьюзивного поведения в отношениях. Пройдите его и узнайте, все ли вы делаете правильно.
Если ваш партнер (-ка) поменяет пароли во всех социальных сетях, как вы отреагируете?
Дальше!
Вы собрались познакомить своего партнера (-ку) с родителями. Но ее/его одежда для встречи кажется вам неподходящей. Вы:
Дальше!
Ваш партнер (-ка) хочет обсудить проблемы в отношениях. Как вы отнесетесь к этому разговору?
Дальше!
Вы обсуждаете, как проведете предстоящие выходные, и желания вашего партнера (-ки) не совпадают с вашими. За кем будет последнее слово?
Дальше!
В каких случаях вы можете повысить голос на своего партнера (-ку)?
Дальше!
Возлюбленный (-ая) долго не отвечает на звонки и сообщения, но вы знаете, что у нее/него важные дела. Забьете тревогу?
Дальше!
Бывает ли, что вы говорите: «Если ты не [сделаешь что‑то необходимое], значит, ты меня не любишь»?
Дальше!
Бывало ли, что вы делились с кем‑то маленьким и не особо важным, по вашему мнению, секретом партнера (-ки)?
Дальше!
Ваш партнер делает что‑то, что, по вашему мнению, ему вредит (плохо питается, имеет вредные привычки, проводит много времени за компьютером и т. д.). Что будете делать?
Дальше!
А говорите ли вы своему партнеру такие ласковые и подшучивающие слова, как «моя любимая глупышка», «мой дурачок», «кто это такой пухленький поросенок?» и т. д.
Дальше!