Адэль Мифтахова ответила на обвинения в склонении к групповому сексу под наркотиками

Основательница бренда косметики Don’t Touch My Skin и авторка одноименного блога Адэль Мифтахова ответила на обвинения в склонении к групповому сексу под воздействием наркотиков. Свое заявление она опубликовала в инстаграме*.
О действиях Мифтаховой и основателя магазина комиксов «Чук и Гик» Василия Кистяковского рассказала гостья подкаста «Дочь разбойника» по имени Алиса. «Мы проводим ночь в абсолютно ужасных, унизительных актах, в которых бы я никогда не согласился участвовать, если бы меня к этой ситуации не подвели и наркотики в руку не положили», — поделилась она. С мужчиной она познакомилась десять лет назад в лагере, где тот работал вожатым, а ей было 15 лет.
Мифтахова заявила, что это произошло около пяти или шести лет назад, и в тот момент она «не знала о том, как работает согласие», а в ее «инфополе об этом никто не говорил». «Еще я не осознавала, что в их отношениях был определенный бэкграунд с дисбалансом власти, и не понимала глубины всей ситуации, которая происходит. Мне казалось, что все участники понимали, что делают. Мне было совершенно не очевидно, что здесь происходит насилие», — написала девушка.
Мифтахова познакомилась с Кистяковским, когда ей было около 20 лет, она была не уверена в себе и многие ее взгляды формировались под его влиянием. Тогда она считала, что совершаемые действия с ней позволительно делать и с другими. «А со мной разные люди делали вещи, о которых я не уверена что вообще когда‑то смогу заговорить», — добавила она.
Общение с Кистяковским Мифтахова прекратила после описываемых в подкасте событий. Только позже она осознала, «что там произошло на самом деле», и поняла, как работает согласие, призналась блогерка. Девушка назвала себя «одновременно соучастницей и пострадавшей от насилия»: «Это стыдно, страшно, и это факт, который остается со мной».
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