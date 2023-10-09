Адэль Мифтахова ответила на обвинения в склонении к групповому сексу под наркотиками

Мифтахова заявила, что это произошло около пяти или шести лет назад, и в тот момент она «не знала о том, как работает согласие», а в ее «инфополе об этом никто не говорил». «Еще я не осознавала, что в их отношениях был определенный бэкграунд с дисбалансом власти, и не понимала глубины всей ситуации, которая происходит. Мне казалось, что все участники понимали, что делают. Мне было совершенно не очевидно, что здесь происходит насилие», — написала девушка.