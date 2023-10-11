Как понять, что ваш секс плохой? И как его исправить? Объясняет секс-терапевтка

Да, именно такое, которое команда проводит после завершения проекта. Каждый делится обратной связью, рассказывает, что получилось, а что можно было бы улучшить и чему это всех научило. Этот инструмент можно эффективно применять и в личных отношениях. Расскажите, что вам понравилось, что хотелось бы повторить, а что показалось неприемлемым. Обязательно используйте только я-сообщения, то есть говорите про себя, свои чувства и ощущения, а не про другого человека. Задайте эти же вопросы партнеру. На основе обсуждения попробуйте вместе придумать, что и как вы будете делать в следующий раз.