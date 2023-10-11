Как понять, что ваш секс плохой? И как его исправить? Объясняет секс-терапевтка

Что такое плохой секс?
Обычно плохой секс — это одна из двух крайностей. С одной стороны — когда партнер или партнеры сосредоточены исключительно на себе и заботятся только о собственном удовольствии. С другой — когда один или оба абсолютно забывают о себе, концентрируясь на том, как угодить другому.
Уровень удовлетворенности от секса не зависит от пола, но с ним связано то, как человек определяет для себя неудачный опыт. Для женщин это боль или ощущение себя униженной, а для мужчин — это отсутствие оргазма. Этому явлению дала название психологиня из Мичиганского университета Сара МакКлеллан, определив его как «интимная несправедливость». Во время исследования она опрашивала девушек и юношей, насколько они удовлетворены сексом. Результаты показали, что для обоих полов важным фактором стал именно мужской оргазм. В опросе респондентки часто отвечали: «Если мой партнер удовлетворен, то и я удовлетворена». Осознанное отношение помогает избавиться от этого укоренившегося в обществе стереотипа.
Какие вопросы стоит себе задать?
- Получил/получила ли я удовольствие?
- Хочу ли я повторить этот секс?
- Что сейчас происходит с моим либидо?
- Хочется ли мне экспериментировать?
- Чувствую ли я себя в безопасности во время секса?
Необязательно, чтобы вы могли утвердительно ответить на все вопросы. Например, сейчас вы можете не хотеть экспериментов, просто потому что вас все устраивает. При этом если ваше желание снижается день ото дня, а объективных причин вроде ментальной или физической болезни нет, это может быть индикатором самонасилия. Есть вероятность, что вы стараетесь ради удовлетворения партнера в ущерб себе. Ощущение небезопасности и нарушения границ — тоже очень важный красный флаг.
Как исправить плохой секс?
Для one-night stand
Такого рода сексуальный опыт обычно основан на гормональном всплеске обоих партнеров, но этого еще недостаточно для позитивного опыта. Если вы чувствуете, что что‑то идет не так, будьте честным с собой и доверяйте своим ощущениям. Ни в коем случае не нужно терпеть то, что не нравится, и бояться признаться в дискомфорте. Попробуйте поговорить с партнером и объяснить ему, что нужно изменить, чтобы вы чувствовали себя по-другому. Если на ваши слова не реагируют, вы имеете полное право без чувства вины остановиться и уехать или попросить его или ее уйти.
Возможно, в сексуальном плане мэтча не случилось, но человек вам приятен. В такой ситуации вы тоже можете честно сказать о своих чувствах и предложить вместе поужинать или посмотреть фильм.
Для партнеров, которые только начинают отношения
Секс является своего рода зеркалом в отношениях, и его качество, безусловно, зависит от того, что между вами происходит. Если вы чувствуете, что что‑то идет не так, постарайтесь сначала выстроить честную доверительную коммуникацию. Научитесь относиться друг к другу внимательно, разговаривайте, налаживайте эмоциональный контакт, ходите на свидания и привыкайте к своему партнеру или партнерше. Как только из отношений уйдет стыд, страх и дискомфорт, ваш секс обязательно станет лучше.
Для партнеров в длительных отношениях
Плохой или скучный секс в долгих отношениях чаще всего связан с естественной динамикой. После нескольких лет вместе секс перестает быть таким страстным, как в начале, и это абсолютно нормально. Именно поэтому важно не пускать все на самотек, а развивать сексуальный интеллект. Иными словами: нужно внимательно относиться к контексту, планировать секс, обсуждать его с партнером или партнершей и вместе учиться ему. Еще одной причиной неудачного опыта в этом случае могут быть проблемы в коммуникации. Например, у вас накопились непроясненные моменты или непроговоренные обиды, которые также будут отражаться на качестве вашего секса. Исправить это можно через сонастройки в коммуникации.
Как обсуждать секс?
Провести ретро
Да, именно такое, которое команда проводит после завершения проекта. Каждый делится обратной связью, рассказывает, что получилось, а что можно было бы улучшить и чему это всех научило. Этот инструмент можно эффективно применять и в личных отношениях. Расскажите, что вам понравилось, что хотелось бы повторить, а что показалось неприемлемым. Обязательно используйте только я-сообщения, то есть говорите про себя, свои чувства и ощущения, а не про другого человека. Задайте эти же вопросы партнеру. На основе обсуждения попробуйте вместе придумать, что и как вы будете делать в следующий раз.
Использовать конструктивную критику
Сначала поделитесь с партнером или партнершей позитивной обратной связью и подсветите то, что вам понравилось, и только потом проговорите, что хотелось бы изменить.
Постоянно общаться с партнером
Коммуникацию можно сравнить с дыханием или едой: мы не можем надышаться или наесться на год вперед. Люди постоянно меняются, и то, что вы знали о своем партнере, уже давно могло измениться.
Стоит ли анализировать плохой секс?
Важно помнить, что рефлексия должна быть конструктивной и способствовать личному росту, а не углублению травматических переживаний. Анализ негативного сексуального опыта с позиции самопонимания может быть очень полезным. Вместо того, чтобы считать, что с вами что‑то не так, постарайтесь разобраться, какой опыт дала вам эта ситуация. Например, вы узнали что‑то новое о своих границах, о том, что вы любите, а что для вас красный флаг. Вы можете увидеть проблемы в отношениях и найти способы их решений, а не брать всю ответственность и вину на себя.
Даже из плохого секса можно извлечь полезные уроки. Главное — сохранять уважение и открытость в общении с партнером. Тогда негативный опыт станет отправной точкой на пути к идеальному сексу, который невозможен без взаимопонимания и заботы.