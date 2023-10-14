Еще по одной. Как Россия долгие годы выбиралась из алкоголизма, а потом снова начала пить

В 1985 году антиалкогольную кампанию начал Михаил Горбачев: власти повысили цены на спиртное, ограничили продажу водки, а за пьянство исключали из партии. Тогда смертность снизилась на 24% — меры продлили жизнь примерно 1,6 млн человек. При этом сухой закон привел к тому, что люди начал пить все подряд: лосьоны, духи, жидкости против насекомых. Особой популярностью пользовались одеколоны «Тройной», «Шипр», «Саша», отмечает Аксенов. Кампания также ударила по советскому бюджету, который и так в то время страдал от дефицита: только за первый год страна недосчиталась 37 млрд рублей. Испортились отношения с союзниками из соцблока — Болгарией, Румынией и Венгрией, так как эти страны не могли поставлять в СССР вино. Народ все меньше верил в успех борьбы с пьянством: если в 1987 году лишь 19% опрошенных выражали сомнения в правильности мер, то в 1988 году — 26%, в 1989 году — 50%, в 1991 году — 70%. Массовое недовольство и начавшийся в 1987 году экономический кризис заставили правительство постепенно свернуть антиалкогольную кампанию и начать наращивать объемы производства спиртного.