Еще по одной. Как Россия долгие годы выбиралась из алкоголизма, а потом снова начала пить

1964–1982 годы: Брежнев, пьянство и застой
С экономической точки зрения 18 лет правления Леонида Брежнева (с 1964 по 1982 год) были очень непростым периодом. Большой процент бюджета страны уходил на содержание и улучшение военной техники, которая вскоре пригодилась на войне в Афганистане. Доходы работников были фиксированными: молодой специалист, например, независимо от навыков и результатов получал 120 рублей в месяц. Был дефицит товаров. Люди жили по принципу «чем хуже шли дела в экономике, тем пышнее справлялись юбилеи», пишет историк Владислав Аксенов в книге «Веселие Руси. XX век. Градус новейшей российской истории». В 1960-е один человек в среднем употреблял десять литров чистого спирта в год, хотя еще десятью годами ранее эта цифра составляла 1,7–3,5 литра.
В мае 1972 года приняли постановление «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма». Эта кампания предлагала усилить антиалкогольную пропаганду, расширить сеть вытрезвителей и прекратить продажу водки в розницу, разрешив ее покупку только в специальных магазинах. Но помогало это мало. За период с 1960 по 1984 год объем производства плодово-ягодных вин вырос в 5,5 раза, коньяка — в 6,6 раза, шампанского — в 6,8 раза. В начале 1980-х один житель СССР в среднем употреблял около 10–14 литров чистого спирта в год — примерно 90–110 бутылок водки. Страдали не только мужчины: каждым десятым пациентом, состоящим на учете в вытрезвителе, была женщина. 40 млн человек (или шестая часть всего населения страны) пребывали в состоянии регулярного пьянства.
1988–1994 годы: провал антиалкогольной кампании Горбачева и распад СССР
В 1985 году антиалкогольную кампанию начал Михаил Горбачев: власти повысили цены на спиртное, ограничили продажу водки, а за пьянство исключали из партии. Тогда смертность снизилась на 24% — меры продлили жизнь примерно 1,6 млн человек. При этом сухой закон привел к тому, что люди начал пить все подряд: лосьоны, духи, жидкости против насекомых. Особой популярностью пользовались одеколоны «Тройной», «Шипр», «Саша», отмечает Аксенов. Кампания также ударила по советскому бюджету, который и так в то время страдал от дефицита: только за первый год страна недосчиталась 37 млрд рублей. Испортились отношения с союзниками из соцблока — Болгарией, Румынией и Венгрией, так как эти страны не могли поставлять в СССР вино. Народ все меньше верил в успех борьбы с пьянством: если в 1987 году лишь 19% опрошенных выражали сомнения в правильности мер, то в 1988 году — 26%, в 1989 году — 50%, в 1991 году — 70%. Массовое недовольство и начавшийся в 1987 году экономический кризис заставили правительство постепенно свернуть антиалкогольную кампанию и начать наращивать объемы производства спиртного.
После распада СССР алкоголь стали свободно продавать всюду, даже в ларьках. С 1992 по 1995 год смертность выросла на 43% в сравнении с 1989 годом и составила 2,15 млн человек. Среди причин — отравление алкоголем, сердечные заболевания и рост насильственных смертей. Количество больных алкогольным психозом достигло пика в 1994 году — 47,6 человека на 100 тыс. жителей страны. Это в девять раз больше, чем в 1988 году. В этом же году Россия поставила свой исторический рекорд по потреблению алкоголя — 18 литров чистого спирта на человека в год. Оно было выше только в конце XIX века в Пруссии (ныне — Германии) — 22 литра.
1998–2003 годы: долгожданное начало снижения употребления алкоголя
В 1998 году произошел дефолт, спиртные напитки подорожали, их импорт сократился: в январе — ноябре 1999 года снизился на 43,6% в сравнении с тем же периодом в 1998 году, пишет доктор медицинских наук Александр Немцов в книге «Алкогольная история России. Новейший период». Расцвела продажа самогонных аппаратов.
В стране произошел еще один всплеск употребления алкоголя, самым популярным напитком оставалась водка. За 1999 год 76% от общего объема проданных спиртных напитков составил крепкий алкоголь. С 1992 до 2000 года численность населения сократилась с 148,6 млн до 146,3 млн. В 2004 году 295 379 россиян были осуждены за преступления в нетрезвом виде (37,2% от общего количества правонарушений).
Александр Немцов рассказал «Афише Daily», как изменилась ситуация с началом президентства Владимира Путина: «При Борисе Ельцине произошло опустошение бюджета, отчасти потому, что до 70% доходов с алкогольного рынка поступали в криминальные сферы. Новому президенту нужно было закрыть дыры в бюджете. Одним из способов решить эту проблему была декриминализация алкогольного рынка. Для этого в марте 2000 года был создан специальный орган Росспиртпром, главной задачей которого было уничтожение мелких производителей и продавцов, через которых поступала основная часть нелегального алкоголя. Произошла частичная монополизация».
Важно, что в начале 2000-х начали расти цены на углеводороды и, соответственно, нефтяные доходы. Это способствовало росту благосостояния и, как следствие, беспрецедентному снижению потребления спиртного в стране». С 2005 по 2017 год количество людей, которым ставили диагноз алкоголизм, снизилось на 55% с 2005 года и составило 42 случая на 100 тыс. человек.
Наше время: откат
Почти два десятка лет количество употребляемого алкоголя в стране снижалось, а россияне переходили с крепких напитков на вино и пиво. Если в 2000 году доля высокоградусных напитков (в литрах чистого спирта), продаваемая в розницу, составляла 71%, в 2020-м — 43%. Но COVID-19, а потом специальная военная операция преломили этот тренд. В 2021 году 18% жителей страны сказали, что пьют несколько раз в месяц. В 2018-м их было 14%. Алкогольная смертность во время пандемии увеличилась на 6% в сравнении с 2019 годом — 7500 человек скончались от спиртного в 2021 году. В 2021 году россияне совершали каждое четвертое преступление в нетрезвом виде.
Как отмечает исследовательница Кристина Беляева в проекте «Если быть точным», Россия во время пандемии не сильно отличалась от других стран — употребление алкоголя тогда выросло во всем мире. Но в нашей стране ситуация усугубилась из‑за конфликта на Украине.
Уже в марте 2022 года 70% граждан испытывали тревогу. А это, как утверждает научная сотрудница Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова, напрямую связано с количеством употребляемого алкоголя. Тогда же в стране на 6% выросли продажи водки, коньяка — на 4,5%. Уровень цен на алкоголь в России по-прежнему остается одним из самых небольших — на 37% ниже общемирового уровня.
Александр Немцов считает: алкоголизация сегодня продолжает усугубляться из‑за конфликта на Украине и экономических сложностей, правда, медленными темпами. В дальнейшем тенденция будет только нарастать, заключает он в разговоре с «Афишей Daily». Увеличение потребления спиртного за последние три года заметили и власти: в мае 2023 года Минздрав предложил запретить отпускать крепкий алкоголь с 20.00 до 11.00 и увеличить минимальный возраст продажи до 21 года. Пока эту меру не приняли.
Демограф
Большая часть смертей в результате употребления алкоголя не определяется таковыми по ряду причин: родственники просят не писать так в свидетельстве о смерти, перед регионом поставлены KPI. Это «стыдные» диагнозы. По моим оценкам, в России за год из‑за спиртного умирает 150–200 тыс. человек, подавляющее большинство — от крепких напитков. Закономерность проста: чем меньше пьют крепкий алкоголь, тем меньше общая смертность и наоборот. С 2006 года был быстрый спад смертности от алкоголя с замедлением, в 2014-м — небольшой подскок, преодоленный только в 2017 году. С 2018 года, перед ковидом, смертность стала снижаться медленнее. Думаю, это является отголоском торможения перехода с водки на пиво, начавшегося еще в 2010-х.
Индексация акцизов на крепкие напитки происходит медленнее, чем инфляция, а правила оборота более слабого спиртного постоянно ужесточаются. Статистика потребления крепких напитков сокращается отчасти за счет вымирания более возрастных когорт, которые привыкли пить водку, и замещения их теми, кто с молодости пьет пиво. В 2020 году смертность от алкоголя чуть подросла, в 2022-м — существенно упала. Думаю, в прошлом году она снизилась отчасти потому, что те, кто должен был умереть из‑за алкоголя, скончались на фронте. Дальше, я думаю, снижаться она не будет, более вероятна стагнация.