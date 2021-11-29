Среди людей, интересующихся йогой, нетрадиционной медициной и нью-эйдж-практиками заботы о себе встречается много противников вакцинации. Кроме того, огромное количество корона-фейков в сети распространяют именно люди, занятые в велнес-индустрии. Редактор раздела «Велнес» Виктория Аракелян вместе с экспертами рассуждает, почему так вышло.
Когда после долгого локдауна я вернулась во вновь открывшуюся студию йоги в Торонто, в ее расписании почти не оказалось знакомых преподавателей. На вопрос девушке-администратору о том, куда все делись, она слегка закатила глаза и ответила: «Не буду никого осуждать, но скажу так: у большинства до сих пор очень своеобразное отношение к вакцинации. Мы еле нашли тренеров, сделавших прививки». Я очень удивилась: в городе с почти 80% полностью вакцинированных жителей именно в моей йога-студии оказалось более десятка антиваксеров? Но вскоре выяснилось, что, конечно, не только в моей: внутри велнес-индустрии количество скептически настроенных к пандемии коронавируса (а порой и откровенно распространяющих конспирологические теории и корона-фейки) явно превышает средний показатель по популяции.
В мае 2021-го исследователи из Center for Countering Digital Hate (CCDH)Center for Countering Digital Hate (CCDH) Центр борьбы с цифровой ненавистью: некоммерческая организация в Британии, занимающаяся борьбой с дезинформацией и хейтом в сети. обнаружили, что за 65% антипрививочного контента в твиттере и фейсбуке отвечают всего 12 инфлюэнсеров. Из этой дюжины практически каждый второй занят в сфере велнеса или холистической медицины: например, Келли Борган, автор антинаучной книги об альтернативных способах борьбы с депрессией и бывшая колумнистка GoopGoopОнлайн-магазин и велнес-платформа Гвинет Пэлтроу, известные рядом антинаучных публикаций и сомнительных продуктов (например, спрей от «энергетических вампиров» или набор для кофейных клизм)., или остеопат и пропонент лечения рака содой Джозеф Меркола. Медийные преподаватели йоги тоже нередко становятся лидерами антивакционного движения и обращаются к конспирологии — причем появление такого контента в аккаунтах зачастую приводит к стремительному росту подписчиков. Так, йога-тренер Кристал Тини долгое время вела небольшой инстаграм на 2000–3000 подписчиков, публикуя посты и здоровом питании и асанах из йоги, но именно с появлением регулярного контента о яде внутри вакцин и картинок с QAnonQAnonОдна из самых распространенных теорий заговора в США. Ее последователи уверены, что страной (и всем миром) правит элитарная группа сатанистов-педофилов, а спасти планету от их тирании может лишь Дональд Трамп.-форумов ей удалось набрать 170 тыс. фолловеров.
Почему люди, практикующие йогу, тяготеют к подобным идеям? Мэттью Ремски, преподаватель йоги и исследователь ее связи с конспирологическими теориями, объясняет, что в духовном аспекте практики есть три базовых убеждения, которые также разделяют конспирологи: все в мире взаимосвязано, ничего не происходит просто так — и ничто не является тем, чем кажется. «И если вы уже натренированы в таком виде духовного мышления, можно сказать, что вы также натренированы и в конспирологическом мышлении».
В подкасте CBC про явление «Conspirutuality»ConspiritualityТермин, составленный из английских conspiracy («конспирология») и spirituality («духовность») учеными-социологами в 2011 году, чтобы описать распространенный феномен людей, одновременно увлекающихся нью-эйдж-духовными практиками и конспирологическими теориями. Ремски рассказывает, что в центре сегодняшней велнес-концепции находится идея о том, что здоровье человека может быть абсолютно совершенным и автономным. Что если человек осознан, просветлен и придерживается здорового образа жизни, он непроницаем для любых болезней и вирусов. А еще большинство велнес-практик и продуктов лелеют идею индивидуальности потребителя. Натуропаты смешивают кастомные миксы из трав и кореньев, специалисты интегративной медицины составляют персонализированные профили аллергенов (не иметь аллергии на глютен даже как‑то неприлично), энергетические хилеры определяют индивидуальный цвет ауры.
Преподаватель йоги из Москвы Наталья (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.) ведет занятия уже четыре года, а практикует йогу десять лет. «В целом среди йогов много людей тяготеют ко всяким эзотерическим штукам, ведь по сути и йога — это эзотерическая штука, — объясняет она, — но есть тонкая грань: кто‑то просто изучает философские труды по йоге, а другие начинают приплетать что‑то магическое. И таких людей довольно много». Наталья отмечает, что среди ее коллег и учеников действительно очень много людей настроены против вакцинации: еще до пандемии они отказывались прививать своих детей, а вопрос о необходимости вакцинации от нового коронавируса вызывал у них особый протест. «Многие из них считают, что йога — это такое лекарство, и, практикуя ее, ты становишься здоровее. В этой среде популярна аюрведа — такой вариант медицины людям кажется более щадящим, чем наши химические таблетки».
Сама Наталья вакцинирована — но когда ее ученицы узнали о ее планах получить прививку, от всей души пытались «образумить» преподавательницу. «Они говорили, что у них самая последняя информация — о том, что после вакцины начинают прогрессировать заболевания». Коллеги не пытались отговорить Наталью, но в своей сфере она явно в вакцинированном меньшинстве — даже руководительница студии до сих пор отказывается прививаться. «А недавно в группе для преподавателей написали: „Ищем учителей любых направлений, но привитых!“ Я очень посмеялась — это было год назад, тогда таких вообще практически не было».
При этом именно во время пандемии (особенно в начале: турбулентное время, полное неопределенности) многие люди заинтересовались практиками йоги и медитациями, стали закупаться эфирными маслами, кристаллами и другими велнес-атрибутами и подписались на представителей интересующих сфер в соцсетях. Наталья считает, что, как правило, влияние преподавателя йоги на ученика сильнее, чем у простого тренера в фитнес-клубе: учителя часто не только проводят через позы и помогают их отстроить, но и дают советы по поводу питания, образа жизни. Сами ученики охотно слушают и сами обращаются за советами: «Преподавателя воспринимают как учителя: даже ко мне, хоть я и совсем молодая, люди подходят и задают вопросы про духовную сферу или даже про свои личные переживания. А те, у кого опыт и аудитория больше, имеют большее влияние — мне кажется, иногда они начинают себя чувствовать почти мессиями. Считают, что раскрывают людям глаза».
Каллум Худ из Center for Countering Digital Hate в разговоре с The Guardian говорит о том, что объединение велнес-сообщества с противниками вакцинации и сторонниками теории заговора должно вызвать масштабную переоценку индустрии, которая на протяжении многих лет изобилует шарлатанами, извлекая выгоду из самого фундаментального человеческого желания: желания здоровья. «Я не говорю, что вся индустрия сгнила, — говорит Худ. — Но к ней точно есть большие вопросы. То, что мы имеем, — конечный результат многолетней риторики о том, что люди могут контролировать свое здоровье с помощью силы воли и диеты. В большинстве случаев мы как общество не думаем, что эти убеждения так уж вредны. Но во время пандемии вред становится очевидным. Наверное, он и был постоянно: пандемия его просто обнажила».
Терапевт, заместитель главного врача клиники «Чайка» в RigaLand
Я часто консультирую онлайн-пациентов с COVID-19: люди встревожены, испуганы, и я отлично их понимаю. Сейчас легко запутаться в потоках информации. Ее переизбытку, инфодемии, Всемирная организация здравоохранения уделяет особое внимание. В тревожное время, когда многими движет страх, недоверие к официальным институтам растет, люди начинают искать альтернативные идеи и источники информации.
Велнес становится такой же альтернативой официальной точке зрения. В отличие от сторонников антипрививочного движения, адепты ЗОЖ и велнеса часто приводят, казалось бы, убедительные аргументы: следование простым правилам здорового образа жизни защищает от COVID-19 и не требует вакцинации. Звучит понятно и отчасти логично.
Несомненно, образ жизни — важный фактор, влияющий на здоровье. Как терапевт я уделяю много внимания профилактике заболеваний: отказ от курения, правильное питание, физическая активность, полноценный отдых снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, тревоги и депрессии. Но ЗОЖ не всегда может предотвратить заболевания: большое значение имеет наследственность. Здесь на помощь приходят медикаменты. Благодаря многим из них люди с наследственными и хроническими заболеваниями ведут полноценную жизнь. Но и лекарства иногда бывают бессильны: так, пока нет таблетки, способной гарантированно снизить вероятность тяжелого течения COVID-19. Поэтому решающую роль играет вакцинация. Прививка не защищает от вируса: после вакцинации люди могут заболеть COVID-19. Однако, заболев после вакцинации, человек будет защищен от тяжелого течения инфекции и осложнений.