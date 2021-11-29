Среди людей, интересующихся йогой, нетрадиционной медициной и нью-эйдж-практиками заботы о себе встречается много противников вакцинации. Кроме того, огромное количество корона-фейков в сети распространяют именно люди, занятые в велнес-индустрии. Редактор раздела «Велнес» Виктория Аракелян вместе с экспертами рассуждает, почему так вышло.

Когда после долгого локдауна я вернулась во вновь открывшуюся студию йоги в Торонто, в ее расписании почти не оказалось знакомых преподавателей. На вопрос девушке-администратору о том, куда все делись, она слегка закатила глаза и ответила: «Не буду никого осуждать, но скажу так: у большинства до сих пор очень своеобразное отношение к вакцинации. Мы еле нашли тренеров, сделавших прививки». Я очень удивилась: в городе с почти 80% полностью вакцинированных жителей именно в моей йога-студии оказалось более десятка антиваксеров? Но вскоре выяснилось, что, конечно, не только в моей: внутри велнес-индустрии количество скептически настроенных к пандемии коронавируса (а порой и откровенно распространяющих конспирологические теории и корона-фейки) явно превышает средний показатель по популяции. В мае 2021-го исследователи из Center for Countering Digital Hate (CCDH)Center for Countering Digital Hate (CCDH) Центр борьбы с цифровой ненавистью: некоммерческая организация в Британии, занимающаяся борьбой с дезинформацией и хейтом в сети. обнаружили, что за 65% антипрививочного контента в твиттере и фейсбуке отвечают всего 12 инфлюэнсеров . Из этой дюжины практически каждый второй занят в сфере велнеса или холистической медицины: например, Келли Борган, автор антинаучной книги об альтернативных способах борьбы с депрессией и бывшая колумнистка GoopGoopОнлайн-магазин и велнес-платформа Гвинет Пэлтроу, известные рядом антинаучных публикаций и сомнительных продуктов (например, спрей от «энергетических вампиров» или набор для кофейных клизм)., или остеопат и пропонент лечения рака содой Джозеф Меркола. Медийные преподаватели йоги тоже нередко становятся лидерами антивакционного движения и обращаются к конспирологии — причем появление такого контента в аккаунтах зачастую приводит к стремительному росту подписчиков. Так, йога-тренер Кристал Тини долгое время вела небольшой инстаграм на 2000–3000 подписчиков, публикуя посты и здоровом питании и асанах из йоги, но именно с появлением регулярного контента о яде внутри вакцин и картинок с QAnonQAnonОдна из самых распространенных теорий заговора в США. Ее последователи уверены, что страной (и всем миром) правит элитарная группа сатанистов-педофилов, а спасти планету от их тирании может лишь Дональд Трамп.-форумов ей удалось набрать 170 тыс. фолловеров. Почему люди, практикующие йогу, тяготеют к подобным идеям? Мэттью Ремски, преподаватель йоги и исследователь ее связи с конспирологическими теориями, объясняет, что в духовном аспекте практики есть три базовых убеждения, которые также разделяют конспирологи: все в мире взаимосвязано, ничего не происходит просто так — и ничто не является тем, чем кажется. «И если вы уже натренированы в таком виде духовного мышления, можно сказать, что вы также натренированы и в конспирологическом мышлении». В подкасте CBC про явление «Conspirutuality»ConspiritualityТермин, составленный из английских conspiracy («конспирология») и spirituality («духовность») учеными-социологами в 2011 году, чтобы описать распространенный феномен людей, одновременно увлекающихся нью-эйдж-духовными практиками и конспирологическими теориями. Ремски рассказывает, что в центре сегодняшней велнес-концепции находится идея о том, что здоровье человека может быть абсолютно совершенным и автономным. Что если человек осознан, просветлен и придерживается здорового образа жизни, он непроницаем для любых болезней и вирусов. А еще большинство велнес-практик и продуктов лелеют идею индивидуальности потребителя. Натуропаты смешивают кастомные миксы из трав и кореньев, специалисты интегративной медицины составляют персонализированные профили аллергенов (не иметь аллергии на глютен даже как‑то неприлично), энергетические хилеры определяют индивидуальный цвет ауры.

Для всей этой экосистемы сама идея вакцины — универсальные 0,5 мл (одинаковые для всех: никакого персонального подхода) — является буквально оскорбительной. Она демистифицирует здоровье, выводя из поля сакрального знания в будничную и совсем не духовную сферу общественного здравоохранения.

Преподаватель йоги из Москвы Наталья (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.) ведет занятия уже четыре года, а практикует йогу десять лет. «В целом среди йогов много людей тяготеют ко всяким эзотерическим штукам, ведь по сути и йога — это эзотерическая штука, — объясняет она, — но есть тонкая грань: кто‑то просто изучает философские труды по йоге, а другие начинают приплетать что‑то магическое. И таких людей довольно много». Наталья отмечает, что среди ее коллег и учеников действительно очень много людей настроены против вакцинации: еще до пандемии они отказывались прививать своих детей, а вопрос о необходимости вакцинации от нового коронавируса вызывал у них особый протест. «Многие из них считают, что йога — это такое лекарство, и, практикуя ее, ты становишься здоровее. В этой среде популярна аюрведа — такой вариант медицины людям кажется более щадящим, чем наши химические таблетки». Сама Наталья вакцинирована — но когда ее ученицы узнали о ее планах получить прививку, от всей души пытались «образумить» преподавательницу. «Они говорили, что у них самая последняя информация — о том, что после вакцины начинают прогрессировать заболевания». Коллеги не пытались отговорить Наталью, но в своей сфере она явно в вакцинированном меньшинстве — даже руководительница студии до сих пор отказывается прививаться. «А недавно в группе для преподавателей написали: „Ищем учителей любых направлений, но привитых!“ Я очень посмеялась — это было год назад, тогда таких вообще практически не было» . При этом именно во время пандемии (особенно в начале: турбулентное время, полное неопределенности) многие люди заинтересовались практиками йоги и медитациями, стали закупаться эфирными маслами, кристаллами и другими велнес-атрибутами и подписались на представителей интересующих сфер в соцсетях. Наталья считает, что, как правило, влияние преподавателя йоги на ученика сильнее, чем у простого тренера в фитнес-клубе: учителя часто не только проводят через позы и помогают их отстроить, но и дают советы по поводу питания, образа жизни. Сами ученики охотно слушают и сами обращаются за советами: «Преподавателя воспринимают как учителя: даже ко мне, хоть я и совсем молодая, люди подходят и задают вопросы про духовную сферу или даже про свои личные переживания. А те, у кого опыт и аудитория больше, имеют большее влияние — мне кажется, иногда они начинают себя чувствовать почти мессиями. Считают, что раскрывают людям глаза». Каллум Худ из Center for Countering Digital Hate в разговоре с The Guardian говорит о том, что объединение велнес-сообщества с противниками вакцинации и сторонниками теории заговора должно вызвать масштабную переоценку индустрии, которая на протяжении многих лет изобилует шарлатанами, извлекая выгоду из самого фундаментального человеческого желания: желания здоровья. «Я не говорю, что вся индустрия сгнила, — говорит Худ. — Но к ней точно есть большие вопросы. То, что мы имеем, — конечный результат многолетней риторики о том, что люди могут контролировать свое здоровье с помощью силы воли и диеты. В большинстве случаев мы как общество не думаем, что эти убеждения так уж вредны. Но во время пандемии вред становится очевидным. Наверное, он и был постоянно: пандемия его просто обнажила».

Ксения Юркинас Терапевт, заместитель главного врача клиники «Чайка» в RigaLand

Я часто консультирую онлайн-пациентов с COVID-19: люди встревожены, испуганы, и я отлично их понимаю. Сейчас легко запутаться в потоках информации. Ее переизбытку, инфодемии, Всемирная организация здравоохранения уделяет особое внимание. В тревожное время, когда многими движет страх, недоверие к официальным институтам растет, люди начинают искать альтернативные идеи и источники информации. Велнес становится такой же альтернативой официальной точке зрения. В отличие от сторонников антипрививочного движения, адепты ЗОЖ и велнеса часто приводят, казалось бы, убедительные аргументы: следование простым правилам здорового образа жизни защищает от COVID-19 и не требует вакцинации. Звучит понятно и отчасти логично. Несомненно, образ жизни — важный фактор, влияющий на здоровье. Как терапевт я уделяю много внимания профилактике заболеваний: отказ от курения, правильное питание, физическая активность, полноценный отдых снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, тревоги и депрессии. Но ЗОЖ не всегда может предотвратить заболевания: большое значение имеет наследственность. Здесь на помощь приходят медикаменты. Благодаря многим из них люди с наследственными и хроническими заболеваниями ведут полноценную жизнь. Но и лекарства иногда бывают бессильны: так, пока нет таблетки, способной гарантированно снизить вероятность тяжелого течения COVID-19. Поэтому решающую роль играет вакцинация. Прививка не защищает от вируса: после вакцинации люди могут заболеть COVID-19. Однако, заболев после вакцинации, человек будет защищен от тяжелого течения инфекции и осложнений.