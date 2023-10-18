Секс делает нас умнее и спокойнее? А как он влияет на сон?

Секс помогает нам сохранять ум?
Судя по всему, да, и это доказывают исследования, проведенные на пожилых людях. С возрастом когнитивные способности обычно снижаются, благодаря этому легче увидеть различия между испытуемыми. Исследование ученых из Англии (в нем приняли участие люди от 50 до 83 лет) доказало, что чем больше у человека секса, тем лучше он проходит тесты на беглость речи и зрительно-пространственные способности. По мнению авторов статьи, объясняется это не только тем, что секс — это вид физической нагрузки. Роль играет и то, что наличие секса связано с более активной социальной жизнью, а это тоже помогает сохранять интеллект.
Также пожилые люди с более высокой сексуальной активностью набирали больше баллов в тестах на память. Такие результаты были получены в британском исследовании 2018 года, проведенном среди 6016 людей старше 50 лет. Ученые узнавали, какой образ жизни ведет человек: курит ли, пьет ли, занимает ли физической активностью, есть ли у него секс, как он спит. Физическая и сексуальная активность оказались самыми важными факторами. А еще серьезное влияние оказывало наличие эмоциональной близости с партнером.
В исследовании Макгиллского университета 2017 года проверили влияние количества пенисовагинальных контактов у 78 здоровых женщин 18–29 лет на их память. Ученые спрашивали, сколько у этих женщин было секса за последний месяц, и проверяли их способность запоминать слова и лица. Оказалось, чем больше секса было у испытуемых, тем лучше они запоминали абстрактные слова. При этом на способность запоминать лица это не повлияло.
Секс делает нас счастливее?
Большую роль в изучении связи секса с ментальным здоровьем сыграла эпидемия ковида. В исследовании 2021 года ученые из римских университетов Тор Вергата и Сапиенца доказали, что секс во время изоляции снижал уровень депрессии и тревоги. Испытуемыми стали почти семь тысяч итальянцев — в этой стране был довольно строгий локдаун. Чем чаще люди занимались сексом, тем меньше баллов они набирали в онлайн-опросах, диагностирующих тревожное расстройство и депрессию. У тех, кто не был сексуально активен, риск развития тревожного расстройства был выше на 32%, чем у тех, кто занимался сексом регулярно.
Международное исследование 2019 года, проведенное среди пожилых людей (средний возраст для мужчин — 64 года, женщин — 65 лет), показало, что сексуально активные люди чаще удовлетворены своей жизнью. На это так же влияли и поцелуи, ласки, петтинг и эмоциональная близость с партнером. Для женщин наличие проникающего секса было менее важно, чем петтинг и ласки, а на удовлетворенность жизнью у мужчин они оказывали примерно одинаковый эффект.
Впрочем, согласно другой работе, полное отсутствие секса не имеет серьезного влияния на благополучие человека. Проанализировав американские опросы, проведенные с 1988 по 2002 год среди людей 18–89 лет, ученые пришли к выводу: люди, у которых нет секса, сообщают о примерно таком же уровне счастья, как и все остальные.
Неоднозначные результаты были получены при изучении эффектов случайного секса. В систематическом обзоре 71 научной статьи исследователи заключили, что one-night stand чаще связан с кратковременным ухудшением эмоционального состояния. При этом хуже других себя чувствовали женщины и люди с негативным отношением к подобным практикам, а также те, кто перед сексом употреблял алкоголь.
Как секс влияет на сон?
Около 70% мужчин и женщин рассказали, что качество их сна повышается после достижения оргазма с партнером. О таких же эффектах от оргазма при мастурбации рассказали 54% опрошенных — тут серьезных гендерных различий тоже замечено не было. При этом поправить ситуацию сексом при недосыпе не получится: недостаток сна связан со снижением полового влечения и возбуждения у женщин и риском эректильной дисфункции у мужчин.