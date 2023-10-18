Секс делает нас умнее и спокойнее? А как он влияет на сон?

Судя по всему, да, и это доказывают исследования, проведенные на пожилых людях. С возрастом когнитивные способности обычно снижаются, благодаря этому легче увидеть различия между испытуемыми. Исследование ученых из Англии (в нем приняли участие люди от 50 до 83 лет) доказало, что чем больше у человека секса, тем лучше он проходит тесты на беглость речи и зрительно-пространственные способности. По мнению авторов статьи, объясняется это не только тем, что секс — это вид физической нагрузки. Роль играет и то, что наличие секса связано с более активной социальной жизнью, а это тоже помогает сохранять интеллект.