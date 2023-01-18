Как помочь человеку в случае нервного срыва, панической атаки или сенсорной перегрузки

Первое, что я делаю в подобных случаях — показываю, что здесь и сейчас человек находится в безопасности. Перемещаю его фокус на то, где он находится, как его тело расположено в пространстве, как он дышит. Прошу успокоить дыхание и дышать глубоко какое‑то время. В стрессовой ситуации важно ощутить безопасность и контакт с телом, первым на шок откликается именно оно. И, конечно, главное — дать знать, что моя поддержка всегда в доступе . Выслушать, дать выговориться и выплакаться — тоже стратегия. Необходимо оставить возможность выбора: в этой ситуации вы предоставляете надежный тыл, но не лишаете ресурса на самостоятельные действия.