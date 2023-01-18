Как помочь человеку в случае нервного срыва, панической атаки или сенсорной перегрузки

Что делать, если у кого‑то паническая атака?
Аутичный психолог, специалистка фонда «Антон тут рядом»
Если рядом с вами у кого‑то случилась паническая атака, самое главное — сохранять спокойствие. Здесь нет универсального совета по оказанию помощи. Спокойно предложите несколько вариантов, не настаивая. Можете взять человека за руку, принести стакан воды и дать выговориться. Одним помогает отвлечение внимания на другие темы и дыхательные упражнения, другим — разговор о том, что тревожит. Если это ваш знакомый, после атаки обговорите с ним, какая поддержка помогла бы именно ему.
Руководительница благотворительной организации «Открытая среда»
Первое, что я делаю в подобных случаях — показываю, что здесь и сейчас человек находится в безопасности. Перемещаю его фокус на то, где он находится, как его тело расположено в пространстве, как он дышит. Прошу успокоить дыхание и дышать глубоко какое‑то время. В стрессовой ситуации важно ощутить безопасность и контакт с телом, первым на шок откликается именно оно. И, конечно, главное — дать знать, что моя поддержка всегда в доступе. Выслушать, дать выговориться и выплакаться — тоже стратегия. Необходимо оставить возможность выбора: в этой ситуации вы предоставляете надежный тыл, но не лишаете ресурса на самостоятельные действия.
Если состояние острое, тревога не проходит или есть опасность, что человек может навредить самому себе, стоит обратиться к специалисту. Если у персоны есть психолог, сначала можно связаться с ним. Но иногда может потребоваться скорая помощь, психиатр или невролог.
Что такое сенсорная перегрузка и что делать, если она случилась?
Аутичный психолог, специалистка фонда «Антон тут рядом»
Сенсорная перегрузка — состояние, когда мозг получает слишком много ощущений и не справляется с этим. Изнутри она кажется внезапной бурей: раздражители прекращают фильтроваться и все разом врываются в мозг.
Здесь не помогут разговоры, потому что это чисто физиологическая реакция. Вы можете помочь попасть в безопасное и тихое место, где мало раздражителей, приглушить свет, музыку и отогнать посторонних. Лучший вариант — на время оставить человека в покое. Могут помочь и разные монотонные активности: собирание пазлов, составление списков или прогулка.
При возникновении любой ситуации, связанной с нервными перегрузками, нужно помнить: важно проявлять поддержку, спокойствие и ни в коем случае не осуждать. Когда вы выражаете недовольство и обвиняете человека, ему становится стыдно, что он не может контролировать поведение. Поэтому после срыва обязательно покажите человеку, что все в порядке и вы все еще хорошо к нему относитесь.
Как правильно поддерживать и не выражать скрытое осуждение?
Врач-психиатр, психотерапевт, член ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, консультант и друг благотворительного фонда «Антон тут рядом»
Сложно представить себе алгоритм, который подходил бы всем людям и ситуациям. Но есть простые правила, которые могут помочь вам поддержать человека в трудную минуту. Проявление сочувствия и сопереживания помогает эмоционально объединиться и пережить трудный период вместе. Благодаря этому человек не чувствует себя одиноким.
- Относитесь к чувствам человека как к нормальной реакции на трудную ситуацию. Выражайте согласие с его правом чувствовать себя именно таким образом. Избегайте фраз «не переживай» или «просто не думай об этом».
- Не обесценивайте чувства собеседника, не говорите «все нормально, это ерунда, ты преувеличиваешь». Подобные фразы не только не дают ощущения поддержки, но и провоцируют чувство вины.
- Продемонстрируйте готовность слушать, а не говорить. Возможно, человеку нужно выговориться. Но не будьте слишком настойчивы, если обсуждать проблему он не хочет. В таком случае достаточно просто быть рядом, не оставлять человека с ситуацией в одиночку.
- Предложите реальную помощь, а не советы. Спросите, что вы можете сделать, чтобы облегчить его состояние. Если вы видите, что человек не справляется даже при поддержке близких, предложите ему помощь специалиста. Особенно это важно в ситуациях, когда персона озвучивает мысли о нежелании жить или проявляет агрессивное к себе поведение.
Как помочь себе?
Руководительница благотворительной организации «Открытая среда»
Самые общие советы, которые все еще работают:
- Придерживаться режима сна: восемь часов сна — это очень важно.
- Не пропускать приемы пищи.
- Заниматься физической нагрузкой.
- Не читать новости за пару часов до сна.
- Периодически сдавать анализы на витамины и микроэлементы. Тревожность может быть следствием каких‑то дефицитов, а от сильного стресса может произойти обострение хронических заболеваний.
- Любая стабильность в тревожной ситуации дает опору для эффективной работы в неопределенности.
Однако эти рекомендации не помогут человеку с депрессией или тревожным расстройством. В случае появления признаков этих заболеваний необходимо обратиться к специалисту — психиатру или психотерапевту.
«Открытая среда» — благотворительная организация, которая с 2018 года бесплатно помогает подросткам и взрослым с аутизмом в Краснодаре. Благодаря ней в Краснодарском крае впервые удалось официально трудоустроить людей с расстройством аутистического спектра и открыть первую в регионе квартиру сопровождаемого проживания. Организация поддерживает более 170 семей, в каждой из которых есть человек с аутизмом.
«Антон тут рядом» — благотворительный фонд системной поддержки людей с аутизмом, основанный в 2013 году в Санкт-Петербурге. У него есть программы для людей с РАС самых разных возрастов: от ранней диагностики и дошкольного инклюзивного образования до сопровождаемого трудоустройства и самостоятельной жизни в обществе.
Этот текст — часть совместного проекта «Афиши Daily» и эндаумент-фонда музея «Гараж», в котором мы задаем сложные общественные вопросы представителям НКО и благотворительных фондов.