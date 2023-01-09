Как история семьи и страны помогает нам справляться с трудностями?

Директор Благотворительного фонда «Крохино»
На мой взгляд, в равной степени важно сохранять как локальную память конкретной территории, так и глобальную историю и памятники общемирового значения. Потому что события и судьбы прошлого — это историческая ткань, состоящая из традиций, бытовой культуры, архитектуры и сформированной среды обитания. Эту ткань мы носим здесь и сейчас, из нее соткано наше настоящее, от нее зависит наше будущее, осознаем мы это или нет.
А если мы говорим об архитектурном наследии, то это еще и застройка, формирующая образ жизни. К примеру, нам почему‑то уютно пить кофе в кафе близ невысоких купеческих особняков и совсем неуютно среди проржавевших и перекошенных гаражей-ракушек в окружении серых девятиэтажек, если даже и представить, что на пустыре между домами № 4 и № 9 по улице Заводской вдруг бы появилась кофейня. В этом смысле я уверена в том, что сохраненный архитектурный памятник, даже если это руина, такая как храм Рождества Христова в Крохино, способен стать ядром для положительных изменений на окружающих территориях, улицах, кварталах.
Историческое наследие — это информационный ресурс, который дает нам представление о том, как и чем жило общество до нас, как люди реагировали на те или иные события, как поступали в ответ на возникающие социальные или политические вызовы. Неудивительно, что в этом году вырос спрос на книгу Николая Эппле «Неудобное прошлое»: в ней люди ищут ответы на вопросы из трудного настоящего, а сохраненная история помогает в этом разобраться. Именно поэтому так важно помнить и знать о прошлом, говорить о нем и использовать его как инструмент для собирания образа будущего.
Руководитель Образовательного центра Музея истории ГУЛАГа
Иногда мы видим, как события XX века заставляют наших современников не только искать ответы, но и формулировать вопросы и отношение к прошлому. В таких случаях мы призываем отнестись к истории семьи с позиции исследователя. Помнить о том, что мы не несем ответственность или вину за действия наших предков. Но мы несем ответственность за свои поступки.
Знание о том, что происходило с нашими предками, позволяет вырабатывать нравственные принципы. В позиции исследователя, конечно, важно не только найти архивные документы, записать и изучить воспоминания родственников, но и проанализировать, что и как из случившегося могло породить конфликты, травмы, негативные последствия.
С каким запросом к вам чаще всего приходят люди?
Руководитель Образовательного центра Музея истории ГУЛАГа
В истории каждой семьи есть травмы, которые порождали непонимание, конфликты, замалчивание, страх. К нам часто обращаются те, чьи родственники были репрессированы или же чьи предки сами были причастны к деятельности репрессивных органов в СССР.
Директор Благотворительного фонда «Крохино»
Наш фонд разыскивает тех, кто жил на затопленных территориях Белозерья до строительства Волго-Балтийского канала. Удивительно, но с момента затопления в 1964 году и до 2011 года, когда мы начали работу, никто всерьез не занимался изучением этой истории, в то время как ее непосредственные участники и свидетели стремительно уходили из жизни.
Восстановление этой, казалось бы, сугубо локальной исторической памяти дает терапевтический эффект не только для местных жителей, но и для наших единомышленников и жертвователей, ведь все мы наблюдаем заполнение еще одного белого пятна из огромного множества белых пятен ХХ века.
Мы записываем интервью с очевидцами, сканируем фотографии и архивные документы, чтобы максимально объемно зафиксировать жизнь такой, какой она была здесь до затопления.
С чего начать изучение локально-семейной истории?
Руководитель Образовательного центра Музея истории ГУЛАГа
Дать общие советы по отношению ко всем ситуациям прошлого невозможно. Лучший способ работать со старыми травмами — создавать что‑то на основе изучения истории семьи. Можно написать эссе, создать анимационный фильм (например, используя мобильные приложения), подготовить сборник документов, смонтировать из записанных интервью родных фильм. В таком процессе человек начинает прорабатывать противоречия, конфликты, травмы.
Благотворительный фонд «Центр возрождения культурного наследия „Крохино“» занимается сохранением культурного наследия, развитием добровольчества и благотворительности в сфере наследия, консервацией отдельных архитектурных памятников. Ключевой проект фонда — сохранение памяти затопленных территорий и консервация храма-маяка в истоке реки Шексны из Белого озера, — единственного в России, уцелевшего после строительства водохранилищ и ГЭС.
Музей истории ГУЛАГа — центр изучения и открытого обсуждения истории массовых репрессий в СССР. Музей собирает материалы архивов, воспоминания участников событий, предметы, найденные на местах расположения лагерей.
Этот текст — часть совместного проекта «Афиши Daily» и эндаумент-фонда Музея «Гараж», в котором мы задаем сложные общественные вопросы представителям НКО и благотворительных фондов.