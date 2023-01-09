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Разум и чувства

Как история семьи и страны помогает нам справляться с трудностями?

Афиша Daily
Сегодня в 18:25
В 2022 году многие пытались найти ответы на возникающие вопросы в прошлом. При этом источником уникальной информации может стать не только история страны, но и места или семьи. Мы попросили представителей Музея ГУЛАГа и «Центра возрождения культурного наследия „Крохино“» объяснить, как нам помогает сохранение памяти.
Анор Тукаева

Директор Благотворительного фонда «Крохино»

На мой взгляд, в равной степени важно сохранять как локальную память конкретной территории, так и глобальную историю и памятники общемирового значения. Потому что события и судьбы прошлого — это историческая ткань, состоящая из традиций, бытовой культуры, архитектуры и сформированной среды обитания. Эту ткань мы носим здесь и сейчас, из нее соткано наше настоящее, от нее зависит наше будущее, осознаем мы это или нет.

А если мы говорим об архитектурном наследии, то это еще и застройка, формирующая образ жизни. К примеру, нам почему‑то уютно пить кофе в кафе близ невысоких купеческих особняков и совсем неуютно среди проржавевших и перекошенных гаражей-ракушек в окружении серых девятиэтажек, если даже и представить, что на пустыре между домами № 4 и № 9 по улице Заводской вдруг бы появилась кофейня. В этом смысле я уверена в том, что сохраненный архитектурный памятник, даже если это руина, такая как храм Рождества Христова в Крохино, способен стать ядром для положительных изменений на окружающих территориях, улицах, кварталах.

Историческое наследие — это информационный ресурс, который дает нам представление о том, как и чем жило общество до нас, как люди реагировали на те или иные события, как поступали в ответ на возникающие социальные или политические вызовы. Неудивительно, что в этом году вырос спрос на книгу Николая Эппле «Неудобное прошлое»: в ней люди ищут ответы на вопросы из трудного настоящего, а сохраненная история помогает в этом разобраться. Именно поэтому так важно помнить и знать о прошлом, говорить о нем и использовать его как инструмент для собирания образа будущего.

Константин Андреев

Руководитель Образовательного центра Музея истории ГУЛАГа

Иногда мы видим, как события XX века заставляют наших современников не только искать ответы, но и формулировать вопросы и отношение к прошлому. В таких случаях мы призываем отнестись к истории семьи с позиции исследователя. Помнить о том, что мы не несем ответственность или вину за действия наших предков. Но мы несем ответственность за свои поступки.

Знание о том, что происходило с нашими предками, позволяет вырабатывать нравственные принципы. В позиции исследователя, конечно, важно не только найти архивные документы, записать и изучить воспоминания родственников, но и проанализировать, что и как из случившегося могло породить конфликты, травмы, негативные последствия.

С каким запросом к вам чаще всего приходят люди?

Константин Андреев

Руководитель Образовательного центра Музея истории ГУЛАГа

В истории каждой семьи есть травмы, которые порождали непонимание, конфликты, замалчивание, страх. К нам часто обращаются те, чьи родственники были репрессированы или же чьи предки сами были причастны к деятельности репрессивных органов в СССР.

Анор Тукаева

Директор Благотворительного фонда «Крохино»

Наш фонд разыскивает тех, кто жил на затопленных территориях Белозерья до строительства Волго-Балтийского канала. Удивительно, но с момента затопления в 1964 году и до 2011 года, когда мы начали работу, никто всерьез не занимался изучением этой истории, в то время как ее непосредственные участники и свидетели стремительно уходили из жизни.

Восстановление этой, казалось бы, сугубо локальной исторической памяти дает терапевтический эффект не только для местных жителей, но и для наших единомышленников и жертвователей, ведь все мы наблюдаем заполнение еще одного белого пятна из огромного множества белых пятен ХХ века.

Мы записываем интервью с очевидцами, сканируем фотографии и архивные документы, чтобы максимально объемно зафиксировать жизнь такой, какой она была здесь до затопления.

С чего начать изучение локально-семейной истории?

Константин Андреев

Руководитель Образовательного центра Музея истории ГУЛАГа

Дать общие советы по отношению ко всем ситуациям прошлого невозможно. Лучший способ работать со старыми травмами — создавать что‑то на основе изучения истории семьи. Можно написать эссе, создать анимационный фильм (например, используя мобильные приложения), подготовить сборник документов, смонтировать из записанных интервью родных фильм. В таком процессе человек начинает прорабатывать противоречия, конфликты, травмы.

Благотворительный фонд «Центр возрождения культурного наследия „Крохино“» занимается сохранением культурного наследия, развитием добровольчества и благотворительности в сфере наследия, консервацией отдельных архитектурных памятников. Ключевой проект фонда — сохранение памяти затопленных территорий и консервация храма-маяка в истоке реки Шексны из Белого озера, — единственного в России, уцелевшего после строительства водохранилищ и ГЭС.

Музей истории ГУЛАГа — центр изучения и открытого обсуждения истории массовых репрессий в СССР. Музей собирает материалы архивов, воспоминания участников событий, предметы, найденные на местах расположения лагерей.

Этот текст — часть совместного проекта «Афиши Daily» и эндаумент-фонда Музея «Гараж», в котором мы задаем сложные общественные вопросы представителям НКО и благотворительных фондов.

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