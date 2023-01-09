Как история семьи и страны помогает нам справляться с трудностями?

Историческое наследие — это информационный ресурс, который дает нам представление о том, как и чем жило общество до нас, как люди реагировали на те или иные события, как поступали в ответ на возникающие социальные или политические вызовы. Неудивительно, что в этом году вырос спрос на книгу Николая Эппле «Неудобное прошлое»: в ней люди ищут ответы на вопросы из трудного настоящего, а сохраненная история помогает в этом разобраться. Именно поэтому так важно помнить и знать о прошлом, говорить о нем и использовать его как инструмент для собирания образа будущего.