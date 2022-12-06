Диагноз по глазам, экоурна для питомцев и еще 8 стартапов, которые изменят наше будущее

«Маркер»: помогает написать продающий текст
Авторы проекта: студенты университета «Иннополис»
Доверие к тексту снижается, если в нем есть орфографические и стилистические ошибки. Исправить их поможет «Маркер» — новый ассистент на основе искусственного интеллекта. Он дает подсказки по тексту, с помощью которых можно составить грамотное официальное письмо или, например, написать пост в кулинарный блог. Кроме того, «Маркер» пригодится людям, изучающим русский язык, потому что показывает, какие словосочетания использованы некорректно и на что их заменить.
«Пласт2»: превращает пластиковые бутылки в материал для 3D-печати
Автор проекта: ученик 10-го класса из Москвы
3D-принтеры все чаще находят применение в малом бизнесе. Для того чтобы на них что‑то напечатать, нужен филамент — пластик. Его можно купить, а можно получить из вторсырья. Так, из 18 пятилитровых бутылок, пропущенных через инновационную установку «Пласт2», можно получить 1 кг материала. Если все владельцы принтеров будут использовать новую технологию, то за 10 лет очистят океан от пластиковых бутылок. По мнению автора, аудитория проекта — это и частные мастерские, и крупные центры творчества.
Scooter Solutions: следит за арендованными самокатами
Авторы проекта: студенты МГУ им. Ломоносова
Технология по отслеживанию событий и повреждений, происходящих во время поездки на самокате, поможет кикшерингам экономить. Специальный датчик соберет данные и отправит на сервер подробный отчет о состоянии транспорта. Scooter Solutions способен зафиксировать удары, проезд по «зебре», катание вдвоем. Так что можно будет поощрять аккуратных водителей и предлагать им скидки, а злостных нарушителей банить. Главное, что технология поможет повысить культуру вождения.
«Будь рядом»: украшения, которые помогают людям с болезнью Альцгеймера не теряться
Авторы проекта: ученики 10-го класса из Омска
В России в 2022 году насчитывается более 50 миллионов людей с болезнью Альцгеймера, а к 2050 году их число может достичь 152 миллионов (по данным seniorgroup.ru). Лаконичные украшения с компактным GPS-маячком помогут человеку не потеряться в городе: информация о его передвижениях будет передаваться в приложение, в которое смогут зайти родственники или медицинские работники.
Keepfood: разнообразит ежедневный рацион
Авторы проекта: ученики 10–11-х классов из Москвы и Екатеринбурга
40% россиян страдают от болезней, вызванных несбалансированным питанием (по данным Росстата). Рекомендательная система Keepfood сделает рацион более полезным: учтет аллергические реакции, бюджет, вкусовые предпочтения, количество приемов пищи. И на этой основе предложит меню и даст возможность заказать необходимые ингредиенты в партнерских супермаркетах. Чем дольше человек использует приложение, тем более персонализированными становятся рецепты. И да, можно ставить лайки понравившимся блюдам!
PsychoTrack: диагностирует психические расстройства с помощью отслеживания движения глаз
Авторы проекта: студенты из Санкт-Петербурга
В глазах отражается не только душа, но и психические расстройства. При помощи технологии айтрекинга PsychoTrack можно выявить депрессивность, тревожность, обсессивно-компульсивное расстройство. Айтрекер зафиксирует точки взгляда испытуемого, после чего алгоритмы машинного обучения выявят паттерны в проведенных испытаниях и отправят результаты теста психотерапевту. Это поможет специалисту составить план лечения. Технологией уже заинтересовались медицинские клиники и центры.
Polygon: разовьет навыки школьников, студентов и устроит их на работу
Авторы проекта: студенты из Краснодара, Волгограда и Москвы
Онлайн-платформа прокачает будущие профессиональные кадры с помощью игры: школьников и студентов ждут занятия по профориентации, деловой этике, тайм-менеджменту, предпринимательству. У Polygon много возможностей: интеграция с учебными заведениями, менторство, рейтинговая система соискателей, нетворкинг, стажировки — все это значительно упростит поиск первого места работы.
Rostok: экологичная урна для погребения питомцев
Авторы проекта: учащиеся школ и колледжей из Сургута, Пскова и Москвы
Тысячи владельцев хоронят останки животных в лесопарковых зонах, что угрожает экологии, здоровью и качеству жизни людей. Первая в России урна из биоразлагаемых материалов позволит выращивать деревья памяти из праха питомцев. Проект предполагает открытие «Парка памяти» и интернет-платформы, на которой будут храниться данные о питомцах.
Проект Rostok занял второе место в школьном акселераторе и больше всего понравился зрителям. На развитие идеи ребята получили 300 тыс. рублей.
Мария Котик, CEO: «Я остро пережила травму потери питомца. Это темная пучина, в которой никто не хочет разбираться. Поняла, что нужен толчок для формирования осознанной ритуальной культуры. Вы любите свою кошку или собаку при жизни, а после их смерти не знаете, как с ними поступить. Я хочу, чтобы расставание с животным стало менее травматичным опытом, а кладбища превратились в леса».
Spawn: превращает отходы в доходы с помощью грибов
Авторы проекта: студенты из Санкт-Петербурга, Ульяновска и Орла
Рынок отходов в России составляет более 241 тонны — это вес примерно тридцати трех Эйфелевых башен. Хорошая новость: из целлюлозосодержащих композитных отходов — чеков, окурков, одноразовой посуды — можно создавать мебель, упаковки, строительные материалы и многое другое. Нужно положить смесь отходов и штаммы грибов в форму, подождать 2–5 дней и вытащить готовое изделие из формы. Технологией уже заинтересовался «ВкусВилл»: использованные кофейные чашки из ланч-зоны можно собрать, переработать и превратить в подставки для салфеток, которые можно продать в торговом зале.
Проект Spawn занял второе место в студенческом акселераторе и получил 750 тыс. рублей на дальнейшее развитие.
Дарья Токарева, CEO: «По образованию я промышленный дизайнер, во время обучения меня заинтересовало проектирование устойчивого будущего. На зарубежных стажировках я работала с материалами из грибов, позже увидела научную статью о том, что грибы могут съесть окурок. Это меня впечатлило и, собственно, стало толчком нашего проекта. Какой суперсилой я хотела бы обладать? Разговаривать с грибами, чтобы узнать, что им вкусно, что бы они еще хотели съесть».
Labmein: нанороботы для борьбы с атеросклерозом и тромбозом
Авторы проекта: студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Новосибирска
Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний, по данным ВОЗ, умирают более 17,9 млн человек. Стандартные методы лечения — лекарственная терапия или хирургия — вызывают побочные эффекты и осложнения. Тогда как наноробот позволит доставить лекарственные препараты и необходимые ферменты в очаг воспаления сосуда напрямую и без оперативного вмешательства, что гораздо более эффективно.
Проект Labmein одержал победу в студенческом акселераторе, создатели стартапа выиграли 1 млн рублей на развитие идеи.
Андрей Костылев, CEO: «Я начинал проект в 18–20 лет. Мне приснилось, что нужно лечить атеросклероз по-новому. Во сне я увидел жуков, которые лечат организм, они стали прообразом нанороботов. Но на первом курсе медицинского вуза сказали, что ничего из этой идеи не получится. Тогда я самостоятельно сделал первые образцы из тех компонентов, которые были доступны, вложил собственные деньги и доказал, что проект перспективен».
В 2022 году в бесплатных акселераторах Сбера для молодежи приняли участие 55 тыс. человек. Средний возраст бизнесменов — 16–19 лет. Несколько месяцев они изучали предпринимательство и разрабатывали собственные стартапы под руководством наставников. 1 декабря 2022 года команды-лауреаты молодежных акселераторов получили денежные призы, которые смогут потратить на приобретение техники для дальнейшей работы над своими стартапами. Уже начался прием заявок на участие в новом сезоне.
Рекламодатель: ПАО «Сбербанк»
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