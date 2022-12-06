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Стартапы
Диагноз по глазам, экоурна для питомцев и еще 8 стартапов, которые изменят наше будущее
Текст:
Наталия Соломенникова
Фотографии:
Ксения Колесникова
Сегодня в 15:08
В декабре в Москве прошел Demo Day Сбера, где 30 команд презентовали проекты в формате технологического XR-шоу. Некоторые из них поддержали всемирные экотренды, другие предложили инновации в социальной сфере. Рассказываем про 10 самых ярких идей, созданных школьниками и студентами.
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«Маркер»: помогает написать продающий текст

Авторы проекта: студенты университета «Иннополис»

Доверие к тексту снижается, если в нем есть орфографические и стилистические ошибки. Исправить их поможет «Маркер» — новый ассистент на основе искусственного интеллекта. Он дает подсказки по тексту, с помощью которых можно составить грамотное официальное письмо или, например, написать пост в кулинарный блог. Кроме того, «Маркер» пригодится людям, изучающим русский язык, потому что показывает, какие словосочетания использованы некорректно и на что их заменить.

«Пласт2»: превращает пластиковые бутылки в материал для 3D-печати

Автор проекта: ученик 10-го класса из Москвы

3D-принтеры все чаще находят применение в малом бизнесе. Для того чтобы на них что‑то напечатать, нужен филамент — пластик. Его можно купить, а можно получить из вторсырья. Так, из 18 пятилитровых бутылок, пропущенных через инновационную установку «Пласт2», можно получить 1 кг материала. Если все владельцы принтеров будут использовать новую технологию, то за 10 лет очистят океан от пластиковых бутылок. По мнению автора, аудитория проекта — это и частные мастерские, и крупные центры творчества.

Scooter Solutions: следит за арендованными самокатами

Авторы проекта: студенты МГУ им. Ломоносова

Технология по отслеживанию событий и повреждений, происходящих во время поездки на самокате, поможет кикшерингам экономить. Специальный датчик соберет данные и отправит на сервер подробный отчет о состоянии транспорта. Scooter Solutions способен зафиксировать удары, проезд по «зебре», катание вдвоем. Так что можно будет поощрять аккуратных водителей и предлагать им скидки, а злостных нарушителей банить. Главное, что технология поможет повысить культуру вождения.

«Будь рядом»: украшения, которые помогают людям с болезнью Альцгеймера не теряться

Авторы проекта: ученики 10-го класса из Омска

В России в 2022 году насчитывается более 50 миллионов людей с болезнью Альцгеймера, а к 2050 году их число может достичь 152 миллионов (по данным seniorgroup.ru). Лаконичные украшения с компактным GPS-маячком помогут человеку не потеряться в городе: информация о его передвижениях будет передаваться в приложение, в которое смогут зайти родственники или медицинские работники.

Keepfood: разнообразит ежедневный рацион

Авторы проекта: ученики 10–11-х классов из Москвы и Екатеринбурга

40% россиян страдают от болезней, вызванных несбалансированным питанием (по данным Росстата). Рекомендательная система Keepfood сделает рацион более полезным: учтет аллергические реакции, бюджет, вкусовые предпочтения, количество приемов пищи. И на этой основе предложит меню и даст возможность заказать необходимые ингредиенты в партнерских супермаркетах. Чем дольше человек использует приложение, тем более персонализированными становятся рецепты. И да, можно ставить лайки понравившимся блюдам!

PsychoTrack: диагностирует психические расстройства с помощью отслеживания движения глаз

Авторы проекта: студенты из Санкт-Петербурга

В глазах отражается не только душа, но и психические расстройства. При помощи технологии айтрекинга PsychoTrack можно выявить депрессивность, тревожность, обсессивно-компульсивное расстройство. Айтрекер зафиксирует точки взгляда испытуемого, после чего алгоритмы машинного обучения выявят паттерны в проведенных испытаниях и отправят результаты теста психотерапевту. Это поможет специалисту составить план лечения. Технологией уже заинтересовались медицинские клиники и центры.

Polygon: разовьет навыки школьников, студентов и устроит их на работу

Авторы проекта: студенты из Краснодара, Волгограда и Москвы

Онлайн-платформа прокачает будущие профессиональные кадры с помощью игры: школьников и студентов ждут занятия по профориентации, деловой этике, тайм-менеджменту, предпринимательству. У Polygon много возможностей: интеграция с учебными заведениями, менторство, рейтинговая система соискателей, нетворкинг, стажировки — все это значительно упростит поиск первого места работы.

Rostok: экологичная урна для погребения питомцев

Авторы проекта: учащиеся школ и колледжей из Сургута, Пскова и Москвы

Тысячи владельцев хоронят останки животных в лесопарковых зонах, что угрожает экологии, здоровью и качеству жизни людей. Первая в России урна из биоразлагаемых материалов позволит выращивать деревья памяти из праха питомцев. Проект предполагает открытие «Парка памяти» и интернет-платформы, на которой будут храниться данные о питомцах.

Проект Rostok занял второе место в школьном акселераторе и больше всего понравился зрителям. На развитие идеи ребята получили 300 тыс. рублей.

Мария Котик, CEO: «Я остро пережила травму потери питомца. Это темная пучина, в которой никто не хочет разбираться. Поняла, что нужен толчок для формирования осознанной ритуальной культуры. Вы любите свою кошку или собаку при жизни, а после их смерти не знаете, как с ними поступить. Я хочу, чтобы расставание с животным стало менее травматичным опытом, а кладбища превратились в леса».

Spawn: превращает отходы в доходы с помощью грибов

Авторы проекта: студенты из Санкт-Петербурга, Ульяновска и Орла

Рынок отходов в России составляет более 241 тонны — это вес примерно тридцати трех Эйфелевых башен. Хорошая новость: из целлюлозосодержащих композитных отходов — чеков, окурков, одноразовой посуды — можно создавать мебель, упаковки, строительные материалы и многое другое. Нужно положить смесь отходов и штаммы грибов в форму, подождать 2–5 дней и вытащить готовое изделие из формы. Технологией уже заинтересовался «ВкусВилл»: использованные кофейные чашки из ланч-зоны можно собрать, переработать и превратить в подставки для салфеток, которые можно продать в торговом зале.

Проект Spawn занял второе место в студенческом акселераторе и получил 750 тыс. рублей на дальнейшее развитие.

Дарья Токарева, CEO: «По образованию я промышленный дизайнер, во время обучения меня заинтересовало проектирование устойчивого будущего. На зарубежных стажировках я работала с материалами из грибов, позже увидела научную статью о том, что грибы могут съесть окурок. Это меня впечатлило и, собственно, стало толчком нашего проекта. Какой суперсилой я хотела бы обладать? Разговаривать с грибами, чтобы узнать, что им вкусно, что бы они еще хотели съесть».

Labmein: нанороботы для борьбы с атеросклерозом и тромбозом

Авторы проекта: студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Новосибирска

Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний, по данным ВОЗ, умирают более 17,9 млн человек. Стандартные методы лечения — лекарственная терапия или хирургия — вызывают побочные эффекты и осложнения. Тогда как наноробот позволит доставить лекарственные препараты и необходимые ферменты в очаг воспаления сосуда напрямую и без оперативного вмешательства, что гораздо более эффективно.

Проект Labmein одержал победу в студенческом акселераторе, создатели стартапа выиграли 1 млн рублей на развитие идеи.

Андрей Костылев, CEO: «Я начинал проект в 18–20 лет. Мне приснилось, что нужно лечить атеросклероз по-новому. Во сне я увидел жуков, которые лечат организм, они стали прообразом нанороботов. Но на первом курсе медицинского вуза сказали, что ничего из этой идеи не получится. Тогда я самостоятельно сделал первые образцы из тех компонентов, которые были доступны, вложил собственные деньги и доказал, что проект перспективен».

В 2022 году в бесплатных акселераторах Сбера для молодежи приняли участие 55 тыс. человек. Средний возраст бизнесменов — 16–19 лет. Несколько месяцев они изучали предпринимательство и разрабатывали собственные стартапы под руководством наставников. 1 декабря 2022 года команды-лауреаты молодежных акселераторов получили денежные призы, которые смогут потратить на приобретение техники для дальнейшей работы над своими стартапами. Уже начался прием заявок на участие в новом сезоне.

C программой для учащихся школ, колледжей и техникумов можно ознакомиться тут. А с программой для студентов, аспирантов, научных сотрудников вузов — вот здесь.

Рекламодатель: ПАО «Сбербанк»
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