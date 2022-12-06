Диагноз по глазам, экоурна для питомцев и еще 8 стартапов, которые изменят наше будущее

3D-принтеры все чаще находят применение в малом бизнесе. Для того чтобы на них что‑то напечатать, нужен филамент — пластик. Его можно купить, а можно получить из вторсырья. Так, из 18 пятилитровых бутылок, пропущенных через инновационную установку «Пласт2», можно получить 1 кг материала. Если все владельцы принтеров будут использовать новую технологию, то за 10 лет очистят океан от пластиковых бутылок. По мнению автора, аудитория проекта — это и частные мастерские, и крупные центры творчества.