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Это случилось со мной
«Боялись сопротивляться»: мужчины — о пережитом сексуализированном насилии
Степан Бальмонд
Сегодня в 14:00
«Афиша Daily» поговорила с мужчинами, пережившими в детстве сексуализированное насилие, о том, что с ними произошло и с какими трудностями они столкнулись во взрослой жизни. А психологиня Евгения Новикова объяснила, почему жертвы не всегда помнят травматичный опыт и что делать родителям, чьи дети столкнулись с нарушением интимной безопасности.

В сентябре 2022 года 26-летний Алексей рассказал в своем Twitter о пережитом сексуализированном насилии, жертвой которого он стал в 4–5-м классе. По его словам, насильником был тренер по кудо Александр Скопинцев — за годы своей работы он надругался не только над Алексеем, но и над десятками других мальчиков. После общественного резонанса Скопинцев был уволен из спортивного центра.

Как правило, изучением сексуализированного насилия занимаются активисты: пока в России эта тема остается по большей части табуированной и потому малоизученной, за рубежом ей посвящают подробные исследования и создают специализированные организации. Одна из них — американский проект «1 in 6»: по их подсчетам, жертвами сексуализированного насилия в детстве или взрослом возрасте становится каждый шестой мужчина. Похожие цифры приводят и исследователи NSVRC, занимающиеся изучением статистики насилия в США: их оценки говорят о том, что 25% мужчин хотя бы раз в жизни подвергались сексуализированному насилию. Четверть из них стала жертвами насильников в детском и подростковом возрасте.

Евгений, 27 лет: «Мы боялись и делали все, что он требовал»

Детство у меня было хорошее, но не слишком обеспеченное. У родителей было не много денег, но они всегда уделяли мне внимание, иногда даже отказывали себе в чем‑то, чтобы у меня было все необходимое — нормальная одежда, еда, игрушки. Помню, что, когда был маленький, мечтал попробовать ананас, и они отложили деньги и купили мне его на день рождения. Я был общительным ребенком — дружил со всеми ребятами в нашем доме: мы постоянно вместе играли и часто ходили друг к другу в гости.

Одним из таких знакомых был наш сосед: он учился в десятом-одиннадцатом классе, а я и один мой друг — в первом-втором. Общению разница в возрасте не сильно мешала: мы жили в большом общежитии, где все ходили в один детский сад и в одну школу, хорошо знали друг друга и имели много общего. У всех детей была одна большая компания из ребят разных возрастов: мы вместе играли на детской площадке или на первом этаже нашего дома, и разница в старшинстве никого не смущала.

Первый случай насилия с его стороны случился у меня дома. Родителей с нами не было: я, мой друг и Иван (имя насильника изменено. — Прим. ред.) пришли ко мне в гости, и Ваня предложил нам посмотреть фильм на видеокассете. Сейчас я понимаю, что там была порнография, но в силу возраста тогда я не понял, что там происходит и кто, что и с кем делает. В какой‑то момент Иван предложил мне и моему другу повторить то же самое, что показывали в фильме. Мол, героям в кино приятно, и нам будет тоже. Мы согласились — что именно мы делали, я уже не помню.

С этого случая началось регулярное насилие, которое длилось 3–4 года. Чаще всего Иван отлавливал либо одного из нас, либо сразу двоих и уводил нас с собой куда угодно — домой, в лес, туалет или лестничную площадку. Иногда он просто видел меня или нас и сразу говорил: «Пошли». Иногда приглашал домой под предлогом: «Дома тортик и пирожные есть». Еще говорил, что чем‑то помочь нужно или его мама нас зовет покушать. Поначалу он просто уговаривал нас по очереди брать член в рот. Мы делали это сначала потому, что не понимали, что происходит, а затем потому, что боялись сопротивляться. Где‑то через год ему этого стало мало, и Иван стал ловить нас чаще и требовать большего — вплоть до анального секса. Тогда мы уже поняли, что так дальше продолжаться не может, и попробовали отказаться, но в ответ Иван стал нам угрожать: говорил, что расскажет родителям, будто мы пьем, курим и материмся. Мы боялись и поэтому вновь делали все, что он требовал.

Еще через год я решил, что пусть лучше мама будет думать, будто я пью и курю, чем продолжу этим заниматься. В ответ на наши возражения Иван начал нас бить и натравливать на нас соседских детей, говорил им, что мы какие‑то «не такие», и мы снова прогибались под него. Помню, мы гуляли вечером на детской площадке, и Иван предложил зайти за какой‑то угол, я отказался, и тогда он ударил меня по спине так, что аж вышел воздух из легких. Когда он ловил меня в доме, то мог просто схватить за шкирку, дать подзатыльник, ударить в живот или заламывать руки до тех пор, пока не согласишься с ним пойти. Попросить у кого‑то помощи, а тем более рассказать про то, что происходит, я боялся. Наверное, из‑за всех запугиваний и насилия с его стороны.

Все закончилось только после того, как моя семья переехала в другую квартиру. Тогда я так и не рассказал никому о том, что происходило: наказания за содеянное Иван не понес, а как сложилась его дальнейшая жизнь, я не знаю. После переезда я стал очень замкнутым. Я начал бояться общаться с людьми, знакомиться с кем‑то в школе или во дворе — сидел дома и уходил в книги. Спустя 15 лет я остаюсь таким же: мне очень трудно с кем‑то знакомиться, а чтобы начать общаться, мне нужно побыть с новым человеком несколько раз в компании тех, кого я знаю. Поскольку профессия обязывает меня коммуницировать с коллегами из других отделов и с клиентами, это отчасти помогает мне нормально контактировать с людьми вокруг.

Сейчас я живу вдвоем со своим партнером, и кажется, что все в порядке: меня устраивает моя жизнь, разве что иногда хочется иметь больше близких людей вокруг, но позволить это я не могу себе из‑за опыта в прошлом. Самое неприятное — что Иван до сих пор преследует меня в голове: раз в пару месяцев возникает дикое желание данного человека во всех смыслах. Я сплю и вижу сны с ним, я просыпаюсь, и все мысли только о нем, и прогнать это наваждение у меня никак не получается. Оно само проходит через пару дней. В такие моменты пропадает любое желание иметь с кем‑то контакт, хочется быть только с ним. Избавиться от навязчивых мыслей я хотел с помощью психолога, но каждый раз, когда набираю деньги на это, появляется необходимость потратить их на более нужные и срочные вещи.

Павел, 32 года: «Я не уверен, что, расскажи я тогда, мне бы все поверили»

Первые детские воспоминания, не считая совсем обрывочных, — это детский сад, когда мне уже исполнилось четыре года. Я тогда впервые остался один, без родителей, и это очень сильно пугало. Я не любил садик: ребята не хотели со мной общаться и играть, и только один мальчик, Ян, был добр ко мне, но все равно до дружбы дело не доходило. Иногда к нам приходили врачи делать прививки, и я был единственным, кто плакал. Еда в садике мне тоже не нравилась, поэтому меня оставляли сидеть за столом даже во время тихого часа после обеда — взрослые думали, что я все-таки поем, но я не притрагивался к еде все равно.

Родители хорошо ко мне относились, ни разу не били, но все же я ничего им не рассказывал о своих детсадовских мучениях, воспринимая их как данность. Жили мы не очень богато — это были девяностые, в какой‑то момент приходилось питаться только бульонными кубиками. У родителей всегда хватало своих проблем. В школе было в разы лучше: появились первые друзья, и сама учеба давалась легко. На удивление, женщина, которая готовила нам в детском саду еду, попросила школьного социального педагога обратить на меня внимание, и та взяла меня к себе в математический кружок. Там я впервые почувствовал себя на какое‑то время значимым и умным.

Летом родители возили нас с сестрой в Крым к бабушке и дедушке, и лето после первого года в школе не стало исключением. Одновременно туда же приезжал мамин брат со своей второй женой и ее детьми. Среди них был мой сводный брат Николай — ему тогда исполнилось двенадцать. Каникулы длились долго, и делать было совершенно нечего. За обедом и ужином я мог активно себя вести (не помню, в чем именно это выражалось, возможно, много говорил), и это не нравилось Николаю. Наедине он предъявлял мне за это: говорил, что я должен сидеть молча, и выработал определенный знак — когда он за столом медленно, как бы невзначай, прислонял кулак к своей щеке, это означало, что мне следует заткнуться. Конечно, я нарушал его правила, и один раз за это он отвел меня за курятник и сказал, что сейчас «сделает мне рога». Смысл такой: я скрещиваю на уровне лба кисти ладонями от себя, растопырив пальцы, чтобы получались своего рода рога, и Николай бьет кулаком мне в ладонь. Не скажу, что стало очень больно, но страшно и обидно, и я убежал плакать в огород.

Однажды Николай взял меня с собой кататься на велосипедах: в какой‑то момент мы немного разминулись, и ко мне выскочили лающие собаки, я испугался и уехал домой. Николай нашел меня, отругал за то, что я убежал без предупреждения, и угрожал, что всем расскажет. При мне он рассказал об этом своему другу, тот сделал вид, будто я сделал что‑то ужасное, и я еще больше уверился в этом. После этого я очень боялся Николая и делал все, что он скажет. Я часто ходил вместе с ним и его друзьями гулять: например, в один день они ловили пауков и сороконожек, и это то, чем мне меньше всего хотелось бы заниматься. Как‑то мы ночевали в палатке в палисаднике: в палатку стали залезать уховертки, и я ушел домой, оставив записку Николаю, в которой просил его простить меня за «побег», потому что я очень испугался.

Про секс я тогда ничего не знал. Однажды на водоеме мы с Николаем отошли в кусты справить малую нужду, и он показал мне свой член и сказал: «Смотри, какой большой, не то, что у тебя». Потом он сказал мне, что придумал новое наказание для меня, называется «встать раком». Мы заходили в какой‑нибудь сарай или пустую комнату, и я должен был снять шорты и трусы и наклониться, а Николай пытался засунуть свой член мне в анус. Я не уверен, была ли у него эрекция, но чувствовал что‑то твердое сзади. Полностью проникнуть у Николая не получалось, но он спрашивал: «Больно?» Больно не было, что я правдиво отвечал, и тогда он начинал двигаться жестче, потому что, видимо, мне должно было быть больно. Все это продолжалось до конца того лета. Иногда Николай говорил мне сделать то же самое с ним: он сам «вставал раком», и я совершал какие‑то нелепые движения. Один раз он сказал, что я должен сделать ему минет, но каким‑то чудом я уговорил его, что сделаю это через ткань трусов.

Никто об этом не знал. Насчет друзей Николая не уверен, но вряд ли бы он им рассказал такое. Сам я никому тогда не рассказывал, потому что у меня даже такой возможности не было. Я принимал происходящее за ужасную данность, плюс очень боялся Николая. Правда, сейчас я не уверен, что, расскажи я тогда, мне бы все поверили. Я думал, что осталось немного потерпеть, и все закончится. В конце лета мы разъехались по своим городам — между нами было несколько десятков километров, и я чувствовал себя в безопасности. Следующим летом у Николая уже была подружка, и я ему оказался неинтересен — максимум, что я делал для него, это втайне выносил бычок от сигареты на улицу.

Никакого наказания Николай не понес. У него уже давно есть семья, и сейчас мы не общаемся. Я стараюсь не думать, что он может быть педофилом и делать что‑то ужасное со своими детьми. Убеждаю себя, что он просто где‑то нахватался этого говна и захотел попробовать власть над тем, кто слабее. Единственное, что я о нем знаю, это что он планировал переехать в город, где я сейчас живу.

В первые годы после тех событий я особо не задумывался о том, что случилось, но чем дальше, тем больше во мне становилось апатии. Я учился только потому, что это была еще одна данность, но любые другие активности быстро пропадали из моей жизни. Я не мог долго сосредоточиться на чем‑то, а начатые книжки быстро оказывались заброшены. Я старался не думать о будущем, а когда думал, с ужасом приходил к мысли, что никакого будущего нет. После школы я уехал учиться в другой город, хотя мама отчасти хотела, чтобы я остался, но я ни секунды не сомневался, что мне нужно попробовать начать новую жизнь.

Когда у меня появлялись проблемы, я не обсуждал их с родителями. Я не виню их в том, что произошло. Им неоткуда было знать, насколько важно как можно раньше объяснить ребенку про секс и личное пространство, про то, чего другие не могут с ним делать. Про то, что, чтобы ни случилось, родители будут на его стороне, и он может рассказывать им о чем угодно. Но с тех пор полностью довериться им я так и не смог. Сейчас из‑за политических разногласий, особенно на фоне специальной военной операции, общение с ними сошло до минимума — очень трудно общаться с теми, кто оправдывает насилие.

Пережитый опыт по-своему отразился на мне. Долгое время я ненавидел себя за то, что был слабым и не давал отпор. Только пару лет назад смирился с тем, что ничего бы и не смог сделать. Но от этого чувство ненависти к себе никуда не делось, и теперь я ненавижу себя за другие моменты в жизни, когда давал слабину или поступал глупо и неадекватно. Эта нелюбовь вкупе с чувством вины за происходящее в мире привели к тому, что этой весной я по-настоящему думал о суициде: я продумывал, как и что нужно будет сделать, и от этого становилось очень страшно. Других вариантов я тогда не видел, но, к счастью, ничего с собой не сделал.

Случившееся не дает о себе забыть. Я могу просто не думать об этом большую часть времени, но это всегда внутри меня. Когда читаю о случаях сексуализированного насилия с другими людьми, то сразу думаю о своем опыте. Помню, я не смог за один заход прочитать «Маленькую жизнь» Ханьи Янагихары, делал перерыв в несколько месяцев, потому что было очень больно. Романтических отношений у меня никогда не было. Гипотетический секс вызывает страх — мне очень сложно настолько довериться кому‑то, хотя сейчас с просто объятиями все хорошо, если я уверен, что человек меня не обидит.

Более или менее проработать травму мне удалось только после тридцати, когда я пошел на психотерапию, где несколько специалистов диагностировали у меня депрессивное расстройство. У меня была очень хорошая психологиня, с которой мы много обсуждали произошедшее. Плюс я рассказал о пережитом насилии своим самым близким друзьям, и все они меня поддержали. Это очень много для меня значит. Сейчас, к сожалению, нет возможности продолжать терапию, но к ней в любом случае придется вернуться.

Николай, 30 лет: «Став взрослым, я понимаю, что в тот момент я был для брата объектом для мастурбации»

Воспоминаний из детства у меня не так много. Я был достаточно самостоятельным, независимым ребенком, которому вполне хватало игрушек, чтобы себя развлечь. Уже в три года я научился читать, поэтому в детстве было много книг, а в подростковом возрасте еще больше, особенно разной научной фантастики.

Насилие со мной случилось, когда мне было 5 лет. Я помню, что тогда остался один со старшим братом, которому было около 13 лет. Однажды он предложил мне поиграть с перочинным ножиком, снял с меня штаны и поставил перед собой голым на четвереньки. Сейчас, став взрослым, я понимаю, что я в тот момент был для него объектом для мастурбации: деталей я не помню, но не исключаю, что, возможно, он меня трогал и, вероятно, не только руками. Я в тот момент был занят изучением ножа и не понимал, что именно происходит.

Из‑за того, что мне не было ни больно, ни страшно, этот эпизод практически сразу стерся из памяти. Я знаю, что многие женщины сталкиваются с похожим опытом, но он на фоне историй с пенетрацией и угрозой жизни и здоровью может показаться досадным недоразумением. Я сам не могу это назвать именно сексуализированным насилием — скорее неконсенсуальнаяНе основанная на согласии. сексуализированная активность.

Воспоминания о том дне долгое время меня не тревожили, я попросту не помнил эти события. Когда мне исполнилось 25, у меня начались проблемы с ментальным здоровьем — был затяжной депрессивный эпизод, и я решил обратиться к психологу. Моим запросом для терапии были проблемы, с которыми я боролся в том возрасте — с неприятием собственного тела, тем, что мне не нравилось, что я видел в зеркале. После сеансов я обычно давал себе паузу для тишины: около часа гулял по городу, переваривая разговор со специалистом. В одну из таких прогулок у меня в голове и промелькнуло это воспоминание: сначала оно скрылось, потом я снова попробовал вернуться к нему и вспомнил, каким был тот нож, как я стоял на четвереньках, как брат наблюдал за моей неестественной позой.

Принять эту картинку и понимание, что это действительно случилось в моей жизни, было непросто — хотелось ее инвалидировать, забыть как неприятное и тревожащее меня событие. Но оно было. С братом я общаюсь и сегодня, но в силу возраста особенно близки мы никогда не были. Сейчас я воспринимаю то событие как что‑то грязное: я понимаю, что могло двигать братом в тот момент, и точно не хочу поднимать эту тему с ним, потому что он воспримет это как нападение. Да и его самого, возможно, терзает это воспоминание — все же он был старше меня, и забыть такое в этом возрасте сложнее.

Евгения Новикова

Психологиня, специалистка проекта «Тебе поверят»

— Почему общение с психологом нужно даже тем, кто пострадал от насилия много лет назад?

— Сексуализированное насилие в детстве может иметь целый ряд долгосрочных последствий: это чувство вины и стыда, ощущение своей «поломанности», трудности в построении близких отношений, невозможность достичь удовлетворения в сексе, саморазрушительное поведение, тревожные и депрессивные расстройства.

Насилие над ребенком, особенно в тех случаях, когда его совершает близкий человек, подрывает базовое чувство безопасности и доверия миру, искажает представления ребенка о любви и близости, оставляет его с грузом «стыдной тайны», будто бы отделяющим его от мира «обычных людей».

Для мужчин, подвергшихся насилию, эта тема может быть дополнительно табуирована из‑за того, что насилие над мальчиками воспринимается как нечто особенно унизительное (думаю, что немалую роль в этом играет распространенность тюремной культуры). Это может привести к тому, что мужчина теряет возможность говорить о своем опыте, и травма, усиленная молчанием, может захватывать всю его жизнь, заставляя ненавидеть и наказывать себя. Работа со специалистом помогает найти слова для того, что раньше казалось невыразимым, упорядочить и интегрировать опыт, обрести более устойчивое ощущение своего «я» и собственной ценности, научиться выдерживать близость, не растворяясь в отношениях и не сбегая из них, распознавать свои потребности и желания и разрешать себе удовлетворять их без чувства стыда.

— Почему память о пережитом в детстве насилии стирается? Как понять, что оно действительно было, какие есть способы вспомнить его?

— Травматический опыт значимым образом влияет на память: нередко сохраняются лишь отдельные яркие фрагменты (например, резкий запах, цвет обоев или шум за окном), последовательность событий бывает невозможно воспроизвести, а целые эпизоды могут выпасть из памяти насовсем. Люди, пережившие насилие, часто запоминают его как что‑то, случившееся не с ними, — они могут видеть происходящее будто бы со стороны или ощущать, что оно похоже на сон или кино. С помощью диссоциации и вытеснения психика пытается сохранить себя и как‑то справиться с невыносимым опытом. Бывает так, что люди, пережившие насилие в детстве, забывают о нем до момента, пока какой‑то триггер (например, чужой рассказ о схожем опыте) не вернет их в прошлое. Но четкие воспоминания могут не восстановиться, в таких случаях мы не пытаемся всеми способами «вытащить» воспоминания из человека, а сосредотачиваемся на работе с последствиями.

Психолог не следователь, ему не нужны веские доказательства того, что с человеком произошло насилие, достаточно того, что сейчас он страдает и хочет почувствовать себя лучше.

— Как вести себя родителям, чьи дети столкнулись с секс-насилием?

— Доверие ребенку — это один из ключевых факторов, влияющих на то, как он будет переживать травму. Важно отнестись к рассказу ребенка серьезно, но постараться в разговоре с ним сохранить устойчивость и не затопить его собственной паникой и болью. Дайте ему понять, что вы на его стороне и что он не виноват в случившемся.

Необходимо обеспечить безопасность ребенка, изолировав его от актора насилия. Также вы можете рассмотреть вопрос об обращении в правоохранительные органы. И ребенку, и вам может понадобиться помощь психолога — общение со специалистом поможет разделить с другим человеком свою боль и ужас, справиться с растерянностью и составить план действий.

Подробности по теме
«Спал в подъездах»: история парня, сбежавшего из детдома из‑за сексуализированного насилия
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Евгения Новикова
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