Летом родители возили нас с сестрой в Крым к бабушке и дедушке, и лето после первого года в школе не стало исключением. Одновременно туда же приезжал мамин брат со своей второй женой и ее детьми. Среди них был мой сводный брат Николай — ему тогда исполнилось двенадцать. Каникулы длились долго, и делать было совершенно нечего. За обедом и ужином я мог активно себя вести (не помню, в чем именно это выражалось, возможно, много говорил), и это не нравилось Николаю. Наедине он предъявлял мне за это: говорил, что я должен сидеть молча, и выработал определенный знак — когда он за столом медленно, как бы невзначай, прислонял кулак к своей щеке, это означало, что мне следует заткнуться . Конечно, я нарушал его правила, и один раз за это он отвел меня за курятник и сказал, что сейчас «сделает мне рога». Смысл такой: я скрещиваю на уровне лба кисти ладонями от себя, растопырив пальцы, чтобы получались своего рода рога, и Николай бьет кулаком мне в ладонь. Не скажу, что стало очень больно, но страшно и обидно, и я убежал плакать в огород.