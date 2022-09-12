Осторожно, клещи: почему в холодную погоду тоже нужно защищать собаку от паразитов

Похолодание не означает, что пора прекращать обрабатывать собак средствами против клещей. Вопреки расхожему мифу паразиты остаются активными до конца ноября, а иногда и дольше. «Афиша Daily» спросила экспертов, как и почему нужно защитить питомца осенью.

Екатерина Зайцева Ветеринарный врач-терапевт, клиника «Айболит Плюс»

Клещей, к сожалению, очень много даже в черте города. Поэтому защищать собаку необходимо с марта по ноябрь включительно, а если зима теплая, рекомендую давать препараты и зимой. В моей практике случаи заражения встречались и в ноябре, и даже в феврале — в районах, близко расположенных к лесополосе.

Из всех средств я предпочитаю таблетки — больше всего мне нравятся «Симпарика» и «Бравекто». Есть популярное мнение, что таблетки для собак вредны, но, поверьте, куда вреднее и страшнее пироплазмоз — заболевание, которое переносят клещи. Оно тяжело протекает и может даже вызвать летальный исход. Если у собаки есть заболевания ЖКТ, например гастрит, вместо таблеток можно использовать капли на холку — мне больше всего нравятся те же «Бравекто». Дозировку нужно рассчитывать по весу — причем если собака, скажем, весит 9,5 кг, лучше купить препарат, предназначенный для животного весом от 10 кг, а не до 10 кг.

Спреи разумно использовать, когда речь идет о защите от комаров, для борьбы с клещами их недостаточно . Ошейники обладают отпугивающим эффектом, поэтому лучше сочетать их с таблетками, а не использовать соло. Нужно иметь в виду, что ошейники могут вызвать у собаки контактный дерматит — такая побочная реакция нечасто, но встречается. В целом для обычных городских прогулок достаточно таблеток или капель — главное, повторять обработку вовремя.

Клещи активны все время, что нет снега, поэтому животное нужно обрабатывать до ноября как минимум. Любое средство нужно оценивать по сроку его действия и регулярно обновлять.

Есть средства пролонгированного действия: ошейники, капли на холку, таблетки для приема внутрь и шампуни. И есть средства кратковременного действия — аэрозоли и противоклещевые костюмы. Если говорить про эффективность пролонгированных средств, то практически все современные ветеринары рекомендуют таблетки. На втором месте по долгосрочности и эффективности — капли на холку. Наименее эффективные из пролонгированных средств — это ошейники, которые рекомендуют комбинировать со специальными шампунями или обработкой аэрозолями.

В случае прогулки по лесу в разгар сезона или в определенном районе, где много насекомых, рекомендуется обрабатывать собаку дополнительно — например, спреем. Но это не самый удачный выбор для активной собаки, потому что важно, чтобы пары не попали в дыхательные пути. А противоклещевые костюмы стесняют движения и довольно часто дискомфортны для собаки.