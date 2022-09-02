Как в Петербурге открыли и закрыли корги-кафе

Два года назад петербурженка Елена Лунева увидела выпуск «Орла и решки» из Сеула, где показали кафе с сурикатами, и загорелась идеей открытия похожего заведения с корги. Она вела блог в соцсетях, где подробно рассказывала о создании бизнеса: покупке семи щенков, дрессировке, аренде помещения в «Севкабель Порту», ремонте и, наконец, открытии.

16 августа Елена написала: «Пишу, и не верится. Знаете, как в драме по ТВ, „казалось, весь мир был против нее, но она смогла“». 20 августа ее Corgi Club начал работу. Заведение было устроено по принципу антикафе: люди платили за количество проведенных в нем часов. В стоимость входили кофе, чай и сладости. Неделю Елена публиковала фотографии посетителей в обнимку с собаками.

Но 27 августа на Corgi Club обратили внимание блогеры, и к Елене на страницу пришли сотни возмущенных комментаторов. Они писали, что ее кафе — это издевательство над животными и контактный зоопарк, и призывали жаловаться на нее в прокуратуру.

Шум дошел до «Севкабель Порта», у которого предпринимательница арендовала помещение. Его представители заявили, что иначе представляли концепцию заведения, и выступили против использования животных в коммерческих целях. 29 августа арендодатель приостановил работу Corgi Club. Сейчас обе стороны взяли паузу на консультацию с юристами.

Это далеко не первое кафе с кошками и собаками в России. В Москве есть «Котики и люди», «Котиссимо» и «Котофейня». В Новосибирске — известное песокафе Dog House, а в Петербурге — сеть «Республика кошек». «Афиша Daily» узнала у специалистов, стоит ли ходить в такие заведения, какие проблемы могут возникнуть у животных, живущих в них, и в чем принципиальная разница между хорошим котокафе и контактным зоопарком.

Что думают специалисты по поведению животных?

Александра Теплюк Кинолог Элиза Карамова Ветеринарный врач-терапевт

Для собак нахождение среди большого количества людей без перерыва — огромный стресс, который может перерасти в хронический.

При напряжении усиливается выработка кортизола, который влияет на все обменные процессы в организме. В краткосрочной перспективе это может привести к нарушению пищеварения, чрезмерной линьке, ухудшению качества шерсти и самотравмированию, например, кусанию собственной кожи. В долгосрочной происходит истончение кожи, тяжелое ее заживление, возникают заболевания сердечно-сосудистой системы и почек из‑за постоянного высокого давления крови, снижается активность иммунной системы. Соответственно, учитывая большой поток людей и патогенов вместе с ними, собаки будут болеть чаще.

Добавим также, что в среднем здоровой взрослой собаке необходимо спать 16 часов в день. В условиях кафе с постоянными контактами с людьми это невозможно. Из‑за этого собака не сможет восстанавливаться ментально и физически.

В состоянии стресса любая собака становится менее предсказуемой. Животное может начать атаковать без видимых на то причин. Взаимодействие с людьми, и особенно детьми, в таком состоянии категорически противоречит технике безопасности.

Хочется обратить внимание на выбор породы. Корги — это маленькие овчарки, несмотря на милую внешность, это серьезная собака, склонная к защите ресурса. Пока они находятся в подростковом периоде, эти проявления не слишком видны, но вероятность конфликтов между семью суками огромная. Если собака не может решить конфликт с оппонентом, она будет переадресовывать агрессию на человека. Порода сейчас находится на пике популярности и «платит» за это. Содержание собак в антикафе — негуманно для животных и опасно для человека.

Люди в соцсетях начали сравнивать это корги-кафе с песокафе в Новосибирске.

Давайте разберемся в разнице между этими заведениями.

Приобретение собак. Владелица корги-кафе целенаправленно купила собак для создания бизнеса. Песокафе берут животных с улицы, кормят, лечат, адаптируют и подбирают по характеру, учитывая, подойдет ли собаке такой образ жизни.

Владелица корги-кафе целенаправленно купила собак для создания бизнеса. Песокафе берут животных с улицы, кормят, лечат, адаптируют и подбирают по характеру, учитывая, подойдет ли собаке такой образ жизни. Цель. В первом случае это развлечение для людей. Собак лишили возможности жить в семье — и для них это ухудшение условий. Песокафе — это социальный проект, который помогает собакам, попавшим в сложную ситуацию. Бродячим и приютским животным стараются найти дом.

В первом случае это развлечение для людей. Собак лишили возможности жить в семье — и для них это ухудшение условий. Песокафе — это социальный проект, который помогает собакам, попавшим в сложную ситуацию. Бродячим и приютским животным стараются найти дом. Условия для животных. В корги-кафе я увидела одну лежанку и две миски на семь собак. В песокафе у каждой собаки есть свои лежак и миска, а также индивидуальное питание и выгулы по потребностям. Там невозможно общение с собакой, если она спит: интересы животного превыше всего.

Мы против коммерческого использования животных . В случае песокафе вырученные деньги идут на содержание, лечение и поиск семьи для собак, а в случае корги-кафе — на обогащение хозяев.

Саша Рауш Зоопсихолог, автор блога How to Be Meow

Мое отношение к кафе с животными сильно зависит от формата, целей заведения и условий в нем. Есть котокафе, которые позиционируют себя как приюты и ищут питомцам дом. В таком случае это действительно лучше, чем муниципальный приют: кошки могут свободно передвигаться, у них есть вертикальные пространства, доступ к качественной еде, возможность общаться друг с другом и людьми. При этом такие кафе часто обеспечивают животным возможность уйти в помещение, где нет людей, и запрещают посетителям брать кошек на руки помимо их воли. Конечно, кошки в таких случаях могут перегружаться, но эти условия в разы лучше, чем в обычном приюте, где они сидят в клетках и ходят в туалет там же, где пьют и едят. При этом шансов найти хозяина в кафе больше: здесь животные более спокойные и расслабленные, да и людям приходить приятнее.

Нюанс в том, что такое кафе лучше только в сравнении с приютами. Разумеется, заведение не лучший вариант для проживания домашнего животного, особенно собаки.

Если основная цель не пристроить животное, а набрать больше посетителей и развлечь их — это эксплуатация.

В таком формате никто не следит за тем, чтобы животных не тискали, скорее наоборот — люди приходят в заведение именно для этого. Так получилось с корги-кафе: на всех фотографиях оттуда собаки находятся на руках у людей. Это дискомфортные условия для животных, они тут воспринимаются скорее как элемент декора.

При этом нужно понимать, что у кошек и собак есть личные границы и особенности — в количестве необходимых контактов с людьми и животными, режиме и месте сна. У них есть естественная потребность в интеллектуальной нагрузке, которая в природе удовлетворяется большим количеством разных запахов, звуков, тактильных ощущений. Если мозг не получает достаточно стимулов, то животное начинает искать их самостоятельно. Это корень многих проблем в квартирах, где кошкой никто не занимается и она начинает грызть цветы и драть стены — просто потому что ей надо чем‑то себя занять. С большой вероятностью что‑то похожее будет происходить в кафе: животные в четырех стенах и изоляции впадают в стресс и фрустрацию . Это может закончиться деструктивным поведением.

Любой собаке необходим достаточный сон с соблюдением его фаз. Вспомните, как вы чувствуете себя, когда хронически не высыпаетесь — также, скорее всего, чувствовали бы себя собаки в корги-кафе. Это влияет на нервную систему и вызывает агрессию. Так что перед походом в заведение важно смотреть: оно развлекательное или благотворительное? Если акцент смещен с комфорта животных на увеселение людей, я в такое место идти не рекомендую.