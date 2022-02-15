Это «Спутник V», только с уменьшенной в пять раз концентрацией антигенов. Вакцинация проводится в два этапа с минимальным интервалом в три недели. Ревакцинация пока что не обсуждалась, так как не был массово введен даже первый компонент. Но можно предположить, что она будет рекомендована каждые полгода-год, как и взрослым.

По-разному. Например, когда в 1955 году появилась вакцина от полиомиелита , ее «испытывали в бою» и вводили всем подряд. Была жуткая эпидемия (она началась в 1949 году, и ежегодно погибало около 12 тысяч детей. — Прим. ред.), поэтому вакцинация стала настоящим подарком. Не было контрольных групп и прочего. Если мы говорим про коронавирус, то сначала препарат испытывается на добровольцах старше 18 лет и только потом на других группах — на пожилых, беременных, кормящих грудью и детях. Если бы у взрослых отметили значимые побочные эффекты, то вакцина бы не прошла клинические испытания. Естественно, до детей все доходит в безопасном виде («Спутник М» с лета испытывали в двух столичных клиниках. — Прим. ред.).

Как коронавирус протекает у людей младше 18?

Очень по-разному. От бессимптомных случаев до летальных. Сейчас заражения участились: в декабре примерное процентное соотношение детей было 15–16% от всех заболевших, а в начале февраля этого года цифра увеличилась до 20–25%. То есть статистика смещается в сторону населения до 18 лет.

Нельзя предугадать, как именно будет протекать болезнь. И, конечно, если есть возможность предотвратить тяжелую форму, стоит это сделать. Кроме того, у детей и молодых людей есть опасность развития осложнения мультисистемного воспалительного синдрома (поражает одновременно несколько систем организма. — Прим. ред.), и, по данным исследований, после прививки вероятность его развития стремится к нулю.

Действительно ли вакцинация будет добровольной?

В нашей стране нет принудительной вакцинации, но могут быть определенные ограничения . Например, правила насчет полиомиелита: если в классе или детском саду один из детей не получил прививку, то он должен перейти в другую группу на период вакцинации. Возможно, с коронавирусом будут какие‑то похожие ограничения, например, детям без вакцины предложат перейти на дистанционное или на домашнее обучение, но это маловероятно. С 15 лет подростки могут самостоятельно подписывать согласие на прививку.

Какие есть побочные эффекты и противопоказания?

У «Спутника М» и «Спутника V» они схожи, так как это одна и та же вакцина. В первые дни возможно развитие местных (болезненность, покраснение и уплотнение в месте инъекции) и общих реакций (недомогание, болезнь суставов, мышц и повышенная температура). Также есть данные о заложенности носа, тошноте, рвоте, головных болях, но эти симптомы проявляются редко.

Главное противопоказание — возраст младше 12 лет . И так же, как и при всех других вакцинах, это гиперчувствительность к какому‑либо компоненту, острое или обостренное хроническое заболевание и тяжелые осложнения после других прививок в анамнезе.

Как проверить, можно ли вакцинировать ребенка?

Есть ли ему 12 лет и выглядит ли он здоровым? Если на оба вопроса вы ответили «да», то можете записываться к врачу. Он осмотрит ребенка, и если все хорошо со здоровьем, разрешит вакцинацию. Дополнительные анализы, КТ, МРТ, тесты на антитела и прочие исследования не нужны.