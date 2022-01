Платная медицина и школы, в которых не ставят оценки

Сингапур — маленький остров с населением до 6 млн жителей. Город можно объехать на велосипеде примерно за пять часов. Здесь говорят не только на английском, но на синглише. Это упрощенный английский с акцентом и иногда ошибками. Например, здесь часто употребляют фразу «No need» хотя правильно говорить «Don’t have to», плюс в конце фраз добавляют протянутое La. Выглядит это примерно так: «How are you la?»

Несмотря на пандемию, в городе нет паники. Действуют ограничения и в сфере ресторанов, и в фитнесах. Развлечений стало значительно меньше, например исчезли караоке. Думаю, что люди начали больше общаться, ходить друг к другу в гости. Мы с семьей стали больше гулять в парках, хотя не скрою — ждем возвращения тусовок.

В городе более 80% вакцинированных. Можно бесплатно поставить Pfizer и Moderna или платно — китайский Shinovak. До декабря разрешено было даже путешествовать по странам первой категории, просто сделав ПЦР-тест. Но из‑за нового штамма эту программу свернули до февраля 2022-го.

В Сингапуре высокий уровень медицины, поэтому много как частных, так и государственных клиник. Здесь вся медицина платная. Страховка с возможностью срочной госпитализации стоит примерно 1000–2500 в год, а полная (включает в себя наблюдение у специалистов и обследования) — 6000–8000 в год. Прием у врача в частной клинике в среднем стоит 150 долларов. Лекарства выдают только по рецепту, а их стоимость в три раза выше, чем в России. Есть и клиники с народной медициной, но я там ни разу не был.