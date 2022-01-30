Руслану Назарову 48 лет, он успешный ресторатор из Москвы, несколько лет назад переехавший в Сингапур. Мы поговорили с ним о жизни в самом дорогом и безопасном городе мира, популярности феншуй, школах, в которых не ставят оценки и любви местных к еде.

О культе еде и открытии своего бизнеса в Сингапуре Я занимаюсь бизнесом с 1998 года: сперва торговал строительными материалами и цементом, а в 2004 году открыл караоке-клуб в Москве. Уже в 2009 году я приобрел лицензию на открытие бара «Гадкий койот» в России, и с тех пор занимаюсь только ресторанами. Самое первое заведение «Гадкий койот» открылось в Америке в 1993 году, а в 2000-м вышел одноименный фильм, который принес бару большую популярность. Компания стала развивать бренд: открывать новые бары, продавать лицензию и франшизу. Вместе с партнерами и самостоятельно я открыл более шести баров «Гадкий койот», в том числе в Германии, Англии и Украине. В 2019 году мой бизнес-партнер предложил открыть бренд в Азии. Мы думали, откуда начать. Так как целевая аудитория бара — это туристы, мы сперва изучили рынок. Полетели в Пхукет и Бангкок, где встречались с агентами по недвижимости, ходили в бары и общались с владельцами. Затем поехали в Сингапур. Нам понравилось, что тут более прозрачное ведение бизнеса, государство поощряет предпринимателей, плюс мы быстро нашли помещение. В Сингапуре культ еды — все говорят о ней и мечтают открыть что‑то свое . Даже вопрос «Как дела?» подразумевает под собой «А что вкусного ты сегодня съел?» Тут очень много хокеров — это что‑то вроде фуд-корта, где готовят и продают недорогую еду в пределах 5 сингапурских долларов (далее и везде цены будут обозначаться в сингапурских долларах. На момент публикации материала курс сингапурского доллара по отношению к рублю — 1 к 57,71. — Прим. ред.). Самые популярные блюда на хокерах — курица с рисом, огурцами и чашкой чая, бак-кут-тех — свиной бульон с ребрышками, сате — мясо на гриле, хокиен-праун-ми — лапша с морепродуктами, яйцами и ростками фасоли. Самое экзотическое из того, что я встречал, — это лавки, где подают блюда из специально выращенных лягушек. А вот бокал пива стоит около 18 долларов. Почему так дорого? Сингапур — это остров, поэтому все продукты импортируются. А в цену закладывается дорогая логистика, аренда, труд и налоги. Здесь много ресторанов на разный бюджет, в том числе со звездами Michelin.

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Сингапур — дорогой город, как для жизни, так и для бизнеса. Чтобы открыть заведение с изысканной кухней, нужно вложить около 2 млн сингапурских долларов. На иностранцев здесь могут смотреть как на кошелек. Поначалу мне это не нравилось, но сейчас я понял, как искать хороших бизнес-партнеров.

«Гадкий койот» открылся в конце января 2020 года. Примерно в это же время появились новости о первых заболевших коронавирусом. Спустя пару недель стало понятно — происходит что‑то неординарное; начала скакать посещаемость. В начале весны трафик стал снижаться, исчезли туристы. А 26-го марта в Сингапуре объявили локдаун, но я решил все-таки не закрывать заведение. Три месяца мы были на карантине. Государство помогало бизнесу, например, заплатило за нас практически всю сумму аренды за четыре месяца, помогло выплатить зарплаты. В последующие три локдауна нам давали 50%-ную скидку на аренду и дотации на зарплату.

По лицензии мы были пабом, но у нас также была лицензия на приготовление еды. Потому что все заведения, к которых не было кухни, закрылись. Оставался нюанс в том, что у нас в меню была американская кухня: бургеры, картошка фри, пицца. Это самые популярные блюда доставки [и они есть во многих заведениях], поэтому поначалу мы не вызывали интереса. Но потом поняли, что раз мы все-таки бар, то нужно им оставаться, и начали креативить в этом направлении. Мы придумывали необычные коктейли, закуски, варианты подач за комфортные цены. Здесь хорошо работает маркетинг. Да и город небольшой, поэтому новости разносятся быстро. Если вы делаете что‑то уникальное и классное, вам будет просто заявить о себе и привлечь клиентов. Например, в некоторые заведения из‑за хорошей рекламы стоят огромные очереди. Можно заниматься маркетингом самому, а можно нанять агентство, которое будет вести соцсети, работать со СМИ и блогерами. Это стоит от 6000 долларов в месяц.

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О важности феншуй и китайский Новый год В Сингапуре очень чтят феншуй. В городе есть здания, которые построены специально так, чтобы увеличивать финансовые потоки и позитивную энергию. Например, крупнейшее в Азии колесо обозрения состоит из 28 капсул, в каждой из которых помещается ровно 28 человек. Время катания — 28 минут. А само число 28 символизирует процветание. В местном аэропорту есть сады и фонтаны — считается, что это снижает стресс и негатив. Музей ArtScience имеет форму лотоса — это знак мудрости, роста и удачи. Национальный символ Сингапура — рыба с головой льва Мерлион, чье изображение можно встретить на купюрах, почтовых марках и не только. Он символизирует мудрость, репутацию. Тут даже долларовая монета выполнена по фэншуй — в форме восьмиугольника с Мерлионом! Сингапурцы верят, что это помогает процветанию страны.

Специалист по фэншуй — одна из самых высокооплачиваемых профессий в Сингапуре. Его консультация может стоить от 500 и до 5000 долларов.

Кстати, недавно меня с потенциальным инвестором познакомил как раз мастер по фэншуй. В новый ресторан мы планируем пригласить специалиста, чтобы учесть и это.

В Сингапуре большинство населения составляют китайцы, индусы и малазийцы. В этом и есть уникальность города, где эффектные небоскребы соседствуют с историческими разноцветными домиками, эзотерикой. Один из плюсов такой многокультурности — ты можешь прийти в любой квартал и увидеть что‑то новое, попробовать экзотическую кухню. Здесь никого не притесняют, не оскорбляют, а сам город входит в топ самых безопасных мегаполисов мира. Все живут в согласии. Люди дружелюбно относятся к экспатам, вежливые и законопослушные. У меня в команде есть индусы и китайцы, поэтому я даю им выходной на религиозные праздники. Наш управляющий иногда окуривает пространство, а менеджеры рассыпают сахар на удачу. В Сингапуре с размахом отмечают разные праздники — Хеллоуин, Рождество, День святого Валентина, Новый год, индийский Новый год. К ним готовят декорации, подарки.

Празднование китайского Нового года © Личный архив

Масштабней всего отмечается китайский Новый год, который празднуют в начале февраля в течение 1–2 недель, при этом местные китайцы берут выходной на большую часть праздника. Мне как бизнесмену в эти дни работать сложно. Принято делать огромное блюдо с закусками, овощами, вермишелью в одной тарелке: все палочками берут оттуда еду и подбрасывают, загадывая желания. Еще одно традиционное блюдо — печенье с ананасовым джемом. В качестве подарка обычно вручают деньги в специальном красном конверте. Шествия и карнавал из‑за ковида в этом году отменили, но весь город украшен красными фонарями, огоньками. А вместо елок повсюду стоят мандариновые, апельсиновые или лимонные деревья . В общем, сингапурцы делают все то же, что и русские: готовят национальную еду, ходят в гости, много едят и пьют, только с другим колоритом.

Платная медицина и школы, в которых не ставят оценки Сингапур — маленький остров с населением до 6 млн жителей. Город можно объехать на велосипеде примерно за пять часов. Здесь говорят не только на английском, но на синглише. Это упрощенный английский с акцентом и иногда ошибками. Например, здесь часто употребляют фразу «No need» хотя правильно говорить «Don’t have to», плюс в конце фраз добавляют протянутое La. Выглядит это примерно так: «How are you la?» Несмотря на пандемию, в городе нет паники. Действуют ограничения и в сфере ресторанов, и в фитнесах. Развлечений стало значительно меньше, например исчезли караоке. Думаю, что люди начали больше общаться, ходить друг к другу в гости. Мы с семьей стали больше гулять в парках, хотя не скрою — ждем возвращения тусовок. В городе более 80% вакцинированных. Можно бесплатно поставить Pfizer и Moderna или платно — китайский Shinovak. До декабря разрешено было даже путешествовать по странам первой категории, просто сделав ПЦР-тест. Но из‑за нового штамма эту программу свернули до февраля 2022-го. В Сингапуре высокий уровень медицины, поэтому много как частных, так и государственных клиник. Здесь вся медицина платная. Страховка с возможностью срочной госпитализации стоит примерно 1000–2500 в год, а полная (включает в себя наблюдение у специалистов и обследования) — 6000–8000 в год. Прием у врача в частной клинике в среднем стоит 150 долларов. Лекарства выдают только по рецепту, а их стоимость в три раза выше, чем в России. Есть и клиники с народной медициной, но я там ни разу не был.

Дети экспатов ходят только в частные школы, где обучение стоит около 1800–2200 в месяц. В бесплатные местные заведения без резидентства не берут. Есть британские и канадские школы, где обучение стоит 50 000 в год. Как правило, у них большая территория, где есть разные спортивные площадки, бассейн, а в классах стоит современное оборудование. Моему сыну восемь лет и он учится в частной школе, которую открыл русскоязычный предприниматель.

В этой школе не ставят оценок, но раз в квартал ребенок проходит тестирование. Если все хорошо, он переходит в следующий класс по предмету, если нет — заново проходит темы и пересдает тест.

Программа обучения у каждого индивидуальная, а каникулы — 90 дней в году — можно брать в любое время. Дети изучают китайский, английский, математику, науку, танцы, природоведение, программирование. Есть также спорт и керамика. Младшеклассники учатся пять дней в неделю, по пять уроков в день. Первый урок начинается в 10.00, последний — в 14.00. Занятия длятся по 40 минут. В государственных школах уроки начинаются в 7.45. Часто детей забирает школьный автобус. Во многих учебных заведениях нет питания, поэтому все носят с собой ланчбоксы. Сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни Сингапур регулярно входит в топ городов с дорогим уровнем жизни. Средняя зарплата в городе — 3000–5000. Конечно, есть те, кто зарабатывает меньше. Есть люди с доходом 10–20 тыс. — как правило, это экспаты. Квартиру, как и в России, можно найти самостоятельно через сайты недвижимости или обратиться к агенту. Обычно услуги риэлтора оплачивает владелец квартиры, договор аренды заключается на два года. Если вы решили уехать или поменять квартиру раньше, то нужно оставить хозяину депозит. Как и в России в договорах прописываются нюансы: вам могут запретить курить на балконе или вывешивать белье. Цены на жилье разные. Например, можно снять комнату 10 кв. м без кондиционера за 700 долларов. Хорошая комната обойдется примерно в 1200 долларов. Мы как‑то находили квартиру 20 кв. м недалеко от центра за 1800, и это считается отличным вариантом по соотношению цена — качество. Квартира для двух человек 50–70 кв. м обойдется в 2500. Коммунальные услуги выходят примерно 250–300 долларов в месяц. Найти жилье с приличным ремонтом по приемлемой цене сложно, но такие варианты иногда попадают на рынок, особенно в новых домах. А вот покупать недвижимость экспатам невыгодно: придется заплатить налог в размере 30% от стоимости.